Остаётся только смеяться. Пост о шизофрении

Можно ещё и пить специальные пилюли, но это не наш метод. Забавная сторона совершенно незабавного заболевания. Внимание, мы не призываем издеваться над больными людьми. Я очень переживаю по поводу собственного психического здоровья, поэтому пытаюсь как-то сгладить углы при помощи юмора.

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2. Тайлер бы оценил 0

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3. Ахаха 0

4. Мультфильм и произведение заиграли новыми красками 0

5. Внутренний голос ерунды не посоветует 0

6. Неплохой поворот событий 0

7. Так вот она... тяга к чтению лекций 0

8. Что происходит? 0

9. Не пейте таблетки, чтобы не остаться в полном одиночестве. Шучу. Пейте 0

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13. Главное — не перепутать 0 Источник:

14. Накрыло же... 0 Источник:

15. Неожиданно 0 Источник:

16. Идеально 0

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