Остаётся только смеяться. Пост о шизофрении

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Можно ещё и пить специальные пилюли, но это не наш метод. Забавная сторона совершенно незабавного заболевания. Внимание, мы не призываем издеваться над больными людьми. Я очень переживаю по поводу собственного психического здоровья, поэтому пытаюсь как-то сгладить углы при помощи юмора.
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Метки: Мемы Прикол Юмор болезнь интересное подборка шизофрения
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Я как то также - задремал и спросонья выскочил из автобуса :)
Правда при этом вроде бы ничего не орал
Выскочил, понял что тупанул - и влез обратно. Кондукторше показал билет и поехал дальше :)