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Остаётся только смеяться. Пост о шизофрении

Остаётся только смеяться. Пост о шизофрении

Автор:
05 декабря 2022 19:14
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   болезнь   интересное   подборка   шизофрения   
1106
19
Можно ещё и пить специальные пилюли, но это не наш метод. Забавная сторона совершенно незабавного заболевания. Внимание, мы не призываем издеваться над больными людьми. Я очень переживаю по поводу собственного психического здоровья, поэтому пытаюсь как-то сгладить углы при помощи юмора.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   болезнь   интересное   подборка   шизофрения   
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GROMOZEKA Полчаса назад
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Горожанин Полчаса назад
По последнему случаю. По всякому снова за проезд в автобусе платить пришлось.
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Бернгард Кёне

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