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Фотограф создаёт яркие снимки и показывает, что творится за кадром

Фотограф создаёт яркие снимки и показывает, что творится за кадром

Автор:
11 ноября 2022 09:55
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: за кадром   искуссвто   красота   люди   талант   фото   фотограф   фотошоп   
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Настоящий творец может творить в любых условиях, а его фантазия может выходить за рамки привычных и обычных вещей.

В этом легко убедиться, если посмотреть, что происходит за кадром во время ярких креативных фотосессий. Иногда они могут проходить в странных местах, которые на первый взгляд могут казаться неподходящими. Фотограф Гео Леон не только делает крутые фотосеты, но и показывает, что скрывается за ними.


Летящие волосы

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Гео Леон — фотограф из Лос-Анджелеса. Его конёк — яркие сказочные фотосессии с большим количеством обработки, которые никак не назвать обычными.


Красный дым

Где Человек-паук?

В отражении

Атмосфера «Эйфории»

Фотосессии могут проходить в любых местах. Иногда для того, чтобы всё состоялось, необходима помощь ассистентов, спецэффекты и реквизит.


Сама нежность

Валентинка

Фотографии выглядят студийными: если не знать, ни за что не догадаешься, что съёмки проходили прямо на лужайке с кучей свидетелей.


В стиле Токио

Образ на Хэллоуин

Аполлон

Прогулка по замку

Перчатка

Свет мой, зеркальце, скажи

Варись, вуншпунш!

Фея и Пиноккио

Дитя Луны

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: за кадром   искуссвто   красота   люди   талант   фото   фотограф   фотошоп   
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2  комментария
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2k
DVPET Полчаса назад
"В стиле Токио"
Как он смог её убедить что для этого фото надо почти полностью раздеться?
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5k
Котэ 24 минуты назад
компьютерная графика как вид искусства.
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