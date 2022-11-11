Фотограф создаёт яркие снимки и показывает, что творится за кадром

В этом легко убедиться, если посмотреть, что происходит за кадром во время ярких креативных фотосессий. Иногда они могут проходить в странных местах, которые на первый взгляд могут казаться неподходящими. Фотограф Гео Леон не только делает крутые фотосеты, но и показывает, что скрывается за ними.

Летящие волосы