Фотограф создаёт яркие снимки и показывает, что творится за кадром

Настоящий творец может творить в любых условиях, а его фантазия может выходить за рамки привычных и обычных вещей.
В этом легко убедиться, если посмотреть, что происходит за кадром во время ярких креативных фотосессий. Иногда они могут проходить в странных местах, которые на первый взгляд могут казаться неподходящими. Фотограф Гео Леон не только делает крутые фотосеты, но и показывает, что скрывается за ними.
Летящие волосы
Гео Леон — фотограф из Лос-Анджелеса. Его конёк — яркие сказочные фотосессии с большим количеством обработки, которые никак не назвать обычными.
Красный дым
Где Человек-паук?
В отражении
Атмосфера «Эйфории»
Фотосессии могут проходить в любых местах. Иногда для того, чтобы всё состоялось, необходима помощь ассистентов, спецэффекты и реквизит.
Сама нежность
Валентинка
Фотографии выглядят студийными: если не знать, ни за что не догадаешься, что съёмки проходили прямо на лужайке с кучей свидетелей.
В стиле Токио
Образ на Хэллоуин
Аполлон
Прогулка по замку
Перчатка
Свет мой, зеркальце, скажи
Варись, вуншпунш!
Фея и Пиноккио
Дитя Луны
Источник:
АНТИФИШКИ
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Как он смог её убедить что для этого фото надо почти полностью раздеться?