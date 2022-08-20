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17 работ от фотографа из Нигерии, который создаёт фантастические снимки

17 работ от фотографа из Нигерии, который создаёт фантастические снимки

Автор:
20 августа 2022 09:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: Ибор Эдос Виктор   за кадром   люди   удивительно   фото   фотограф   
563
18

Нигерийский фотограф Ибор Эдос Виктор решил приоткрыть закулисье своих съёмок и показать, что он — вовсе не волшебник, а просто профессионал своего дела.

Часто люди видят уже готовый результат невероятных фотосъёмок, не подозревая, что стоит за этим красивым снимком. Как фотографу удалось поймать этот момент? Откуда они взяли все эти декорации? Неужели так действительно можно сделать? Эти и многие другие вопросы, которые возникают у людей при виде фантастических кадров, не всегда остаются без ответа.


Навсегда в моём сердце

×
×

Потерянный

Многие работы фотографа отличаются своим волшебством, которого в нашем мире не существует. Поэтому нередко люди начинают сомневаться в реалистичности этих кадров. Но на самом деле всё очень просто: фото создаётся в самых обычных условиях, а графический редактор уже позже вносит свои поправки. Пара кликов мышью, и фото невероятной красоты готово!


Сказочный сон

Супергерой

Русалочка

Невидимая красота

Волшебство в твоих руках

Сказка перед сном

Чистый холст

Рана

Говорят, что время лечит. Но чем велика потеря, тем глубже остаётся шрам от неё, и становится сложнее начать всё с начала.

Магия

Материнство

Выбор

Какой-то выбор сделать легко, а какой-то будет терзать вас всю жизнь.

Пронзительный взгляд

Богиня

Королева Африки

Отдыхающий Адам

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ибор Эдос Виктор   за кадром   люди   удивительно   фото   фотограф   
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6  комментариев
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6k
Shtoppi 2 часа назад
В Нигерии наконец-то узнали и освоили Photoshop и Actions?))))))))))))))
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28k
Alex 12 минут назад
Не проще ли просто рожу в фотошоп сунуть и лепи что хочешь, зачем извращаться, позировать, время тратить
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6k
Sanar 52 минуты назад
Вот куда смотрит его хозяин, нигер вместо работы хернёй мается.
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Здесь больше фотошопа чем самой фотографии...
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70k
Доктор Джонс Час назад
Теперь не за горами - "Нигерийские фото счастья"...
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4k
Copycat 2 часа назад
Тут одной фотографии не достаточно) тут знание фотошопа это как минимум 60% работы
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