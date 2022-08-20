17 работ от фотографа из Нигерии, который создаёт фантастические снимки

Часто люди видят уже готовый результат невероятных фотосъёмок, не подозревая, что стоит за этим красивым снимком. Как фотографу удалось поймать этот момент? Откуда они взяли все эти декорации? Неужели так действительно можно сделать? Эти и многие другие вопросы, которые возникают у людей при виде фантастических кадров, не всегда остаются без ответа.

Навсегда в моём сердце