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19 крутейших снимков знаменитого фотоконкурса iPhone Photography Awards

19 крутейших снимков знаменитого фотоконкурса iPhone Photography Awards

Автор:
18 августа 2022 09:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: iPhone Photography Awards   конкурс   красота   люди   фото   фотограф   фотоконкурс   
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На днях были объявлены победители пятнадцатой ежегодной премии iPhone Photography Awards 2022. Среди тысяч заявок со всего мира были выбраны лучшие снимки в 17 категориях, не считая фотографий-победителей.

Как отмечают члены жюри, в этом году многие снимки несут в себе красоту мира через призму изоляции. Похоже, что годы пандемии наложили свой след на каждого человека в мире, что ярко отражается в творчестве.


Фотограф года, 3 место: «Потрачено»

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Фотограф года, 2 место: «Девушка со скрипкой»

Фотограф года, 1 место: «Антисоциальное дистанцирование»

Гран-при: «Ребёнок из Мосула»

Далее работы фотографов, занявших первые места в различных конкурсных категориях.


Категория «Абстракция»: «Клетка для птиц»

Категория «Животные»: «Коровы»

Категория «Архитектура»: «Тени истории»

Категория «Дети»: без названия

Категория «Городская жизнь»: «Над эстакадой»

Категория «Окружающая среда»: «Сахарная вата»

Категория «Пейзаж»: «Туман на пути»

Категория «Образ жизни»: «Окунись в море»

Категория «Природа»: «Лось в Аспене»

Категория «Другое»: без названия

Категория «Люди»: «Купальники»

Категория «Портрет»: без названия

Категория «Натюрморт»: «Пробуждение в гостиничном номере»

Категория «Путешествие»: без названия

Категория «Закат»: «Летающий в огне»

Источник:

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Метки: iPhone Photography Awards   конкурс   красота   люди   фото   фотограф   фотоконкурс   
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1  комментарий
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sava 20 минут назад
Что за город на фото «Сахарная вата» ?
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