19 крутейших снимков знаменитого фотоконкурса iPhone Photography Awards

Как отмечают члены жюри, в этом году многие снимки несут в себе красоту мира через призму изоляции. Похоже, что годы пандемии наложили свой след на каждого человека в мире, что ярко отражается в творчестве.

Фотограф года, 3 место: «Потрачено»