19 крутейших снимков знаменитого фотоконкурса iPhone Photography Awards

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На днях были объявлены победители пятнадцатой ежегодной премии iPhone Photography Awards 2022. Среди тысяч заявок со всего мира были выбраны лучшие снимки в 17 категориях, не считая фотографий-победителей.
Как отмечают члены жюри, в этом году многие снимки несут в себе красоту мира через призму изоляции. Похоже, что годы пандемии наложили свой след на каждого человека в мире, что ярко отражается в творчестве.
Фотограф года, 3 место: «Потрачено»
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Фотограф года, 2 место: «Девушка со скрипкой»
Фотограф года, 1 место: «Антисоциальное дистанцирование»
Гран-при: «Ребёнок из Мосула»
Далее работы фотографов, занявших первые места в различных конкурсных категориях.
Категория «Абстракция»: «Клетка для птиц»
Категория «Животные»: «Коровы»
Категория «Архитектура»: «Тени истории»
Категория «Дети»: без названия
Категория «Городская жизнь»: «Над эстакадой»
Категория «Окружающая среда»: «Сахарная вата»
Категория «Пейзаж»: «Туман на пути»
Категория «Образ жизни»: «Окунись в море»
Категория «Природа»: «Лось в Аспене»
Категория «Другое»: без названия
Категория «Люди»: «Купальники»
Категория «Портрет»: без названия
Категория «Натюрморт»: «Пробуждение в гостиничном номере»
Категория «Путешествие»: без названия
Категория «Закат»: «Летающий в огне»
Источник:
АНТИФИШКИ
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