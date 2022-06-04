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Фотограф показал, что стоит за магией создания крутых снимков

Фотограф показал, что стоит за магией создания крутых снимков

Автор:
04 июня 2022 08:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: Гео Леон   за кадром   красота   люди   талант   фото   фотограф   фотошоп   
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Сегодня покажу вам работы Гео Леона, фотографа из Лос-Анджелеса, который приоткрывает завесы тайны съёмочного процесса.

Создание фотографий подобно магии. Иной раз диву даёшься, когда в каком-то неприметном уголке фотографы умудряются сделать крутой снимок, который после нескольких манипуляций в фотошопе превращается в настоящий шедевр.


О, вы учитесь на Слизерине?

×
×

В японском стиле

Фотосессия с цветами

Алиса в Стране чудес

В воде

Фотограф пишет, что хотел провести такую речную фотосессию, но снимать в реке довольно противно, поэтому пришлось обзавестись детским бассейном и воссоздать реку во дворе.


Вайбы «Эйфории»

Косплей Асажж Вентресс

А это сам фотограф

Мим

Само зло

Это снова Крис, узнали?


Женщина-кошка

Путаница

Солнечная богиня

Боевой ангел

Цветочная причёска

Клубничная фотосессия

Цветочное мороженое

Источник:

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Метки: Гео Леон   за кадром   красота   люди   талант   фото   фотограф   фотошоп   
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3  комментария
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
А где здесь крутые снимки?
Или пост не полон?
Неплохое владение фотошопом вижу, а вот крутости фото так и не нашёл...
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10k
сеньор Леонсио 43 минуты назад
Смысл жизни в создании эпического фото.
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25k
Ваня 53 минуты назад
фотошоп прет из всех щелей...
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