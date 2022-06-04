Фотограф показал, что стоит за магией создания крутых снимков

Сегодня покажу вам работы Гео Леона, фотографа из Лос-Анджелеса, который приоткрывает завесы тайны съёмочного процесса.
Создание фотографий подобно магии. Иной раз диву даёшься, когда в каком-то неприметном уголке фотографы умудряются сделать крутой снимок, который после нескольких манипуляций в фотошопе превращается в настоящий шедевр.
О, вы учитесь на Слизерине?
В японском стиле
Фотосессия с цветами
Алиса в Стране чудес
В воде
Фотограф пишет, что хотел провести такую речную фотосессию, но снимать в реке довольно противно, поэтому пришлось обзавестись детским бассейном и воссоздать реку во дворе.
Вайбы «Эйфории»
Косплей Асажж Вентресс
А это сам фотограф
Мим
Само зло
Это снова Крис, узнали?
Женщина-кошка
Путаница
Солнечная богиня
Боевой ангел
Цветочная причёска
Клубничная фотосессия
Цветочное мороженое
Источник:
АНТИФИШКИ
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