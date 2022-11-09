«Раздетые» Гайдаем: актрисы, согласившиеся на смелые образом в советском кино

Однако того требовал кинематограф. Правда, многие девушки отсеивались уже на фотопробах, услышав лишь одну просьбу раздеться. Но встречались и весьма смелые актрисы, ставшие любимицами советского зрителя.

И начнём с Натальи Селезнёвой, раздевшейся в «Операции Ы» во время подготовки к экзамену с Шуриком. Казалось бы, сегодня в этой сцене нет ничего такого, однако для советского кино это был неожиданный и смелый ход.