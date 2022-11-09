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«Раздетые» Гайдаем: актрисы, согласившиеся на смелые образом в советском кино

«Раздетые» Гайдаем: актрисы, согласившиеся на смелые образом в советском кино

Автор:
09 ноября 2022 23:38
Сообщество : Кино
Метки: Леонид Гайдай   СССР   великий режиссёр   кино   образы звезд   советские актрисы   советские фильмы   
1978
10

Несмотря на то, что советские режиссеры старались экспериментировать с образами и сюжетами, массовое кино 60-80-х годов всё-таки было целомудренным. Единственное, что они могли себе позволить, это демонстрацию актрис в купальниках и нижнем белье.

Но самое главное, что и такие кадры производили на зрителя должный эффект. Нередко, например, «раздевал» актрис Леонид Гайдай. Его супруга – Нина Гребешкова – шутила по этому поводу, что у режиссера часто появлялись красотки в завлекающих нарядах, при том, что сам он был скромником и примерным семьянином.

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Однако того требовал кинематограф. Правда, многие девушки отсеивались уже на фотопробах, услышав лишь одну просьбу раздеться. Но встречались и весьма смелые актрисы, ставшие любимицами советского зрителя.


И начнём с Натальи Селезнёвой, раздевшейся в «Операции Ы» во время подготовки к экзамену с Шуриком. Казалось бы, сегодня в этой сцене нет ничего такого, однако для советского кино это был неожиданный и смелый ход.

Селезнёва дважды раздевалась в картинах Гайдая. Правда, второй раз заметили далеко не все. Ведь её фото в купальнике украшало стену в квартире Шурика в картине «Иван Васильевич меняет профессию».

Конечно, нельзя не упомянуть Светлану Светличную, которая произвела настоящий фурор в «Бриллиантовой руке». Её образ показался зрителям слишком откровенным, и это при том, что героине сделали наряд больше напоминающий купальник, чтобы он не казался таким уж вызывающим.

Появление Светланы Амановой в «Спортлото-82» не могло быть другим, ведь действие картины происходит на приморском курорте. Для советских женщин модель купальника уже не казалась слишком смелой, ведь тогда в ходу уже были бикини. Однако на мужскую аудиторию он всё-таки произвёл впечатление.

Появлением в купальнике в этой же картине отметилась и Луиза Мосендз. Но это и неудивительно, ведь актрисе досталась роль далекой от стеснения гламурной девицы.

Довольно провокационной для того времени вышла сцена из фильма «За спичками», где Евгений Леонов парился в баньке в компании финской актрисы Риты Полстер. В иностранный прокат вошёл полный кадр, тогда как советскую версию изрядно порезали.

В ленте «Частный детектив, или операция «Кооперация» Гайдай снял Ирину Феофанову практически обнажённой. Да и остальные её экранные образы вышли весьма провокационными, в духе перестроечного времени.

Раздевались в картинах Гайдая не только советские актрисы. В его последнем фильме «На Дерибасовской хорошая погода» свою эффектную фигуру в купальнике продемонстрировала американка Келли Макгрилл, сыгравшая агента ЦРУ.

А какие провокационные образы из советских кинолент больше всего запомнились вам?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Леонид Гайдай   СССР   великий режиссёр   кино   образы звезд   советские актрисы   советские фильмы   
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5  комментариев
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9k
kirpal Час назад
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38k
Александр Минуту назад
Феофанова клевая )
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6k
Джордж. Вашингтон. 5 минут назад
ну кто...
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2k
Стебан Похабыч 7 минут назад
Ых-х-х, какая женщина, мне б такую
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26k
Юрьевич 8 минут назад
"В ленте «Частный детектив, или операция «Кооперация» Гайдай снял Ирину Феофанову практически обнажённой."

По советским меркам -это не "практически", а фактически

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Антибиотик
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