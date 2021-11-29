Наши за бугром. Афиши к советским фильмам за рубежом

Кино – определенно искусство. Но на фоне большой и яркой индустрии порой теряются и другие произведения. Так, например, отдельным искусством является мастерство создания афиш. И для разных стран иногда выпускают разные картины – как, например, это было с советскими фильмами.
Кавказская пленница
Здесь показано все самое необходимое: колорит, основные персонажи и любовь. Все для того, чтобы привлечь иностранного зрителя.
Москва слезам не верит
Тут сразу несколько вариантов. Прямой, сразу видно, что драматичный…
И более интригующий, с намеком на любовную линию.
Вий
Полюбившийся за рубежом советский фильм ужасов оценили не только на Западе, но и на Востоке.
Иван Васильевич меняет профессию
Фильм выпускался за рубежом и имел неплохой успех. Возможно, дело в великолепном первоисточнике, Булгаков, как-никак, а, может быть, дело отчасти и в афише.
Джентльмены удачи
А здесь как будто сразу открывается, в чем дело. Шлем - он и в Африке шлем.
Любовь и голуби
Сразу становится очевидно, что речь пойдет о деревне. В лучшем ее проявлении.
Полосатый рейс
Что может быть лучше моря, лета и любви? А еще и с одесским колоритом. Наверное, поэтому фильм зашел и западному зрителю.
Броненосец Потемкин
Тот самый случай, когда постер открыто говорит: будет страшно. И интересно.
А вот в этом постере авторы решили не так акцентировать внимание на ярости.
Вокзал для двоих
Гурченко – красивейшая женщина. Она уж точно способна очаровать любого зрителя.
Тихий Дон
Классика советского кинопрома, еще и по одной из величайших книг прошлого века.
Человек-амфибия
Интересно, что красивый фильм начала советской эпохи почему-то решили назвать Морским Тарзаном. Но, как говорится, локализация в принципе бич искусства.
Экипаж
Первый советский фильм-катастрофа вышел действительно масштабным и качественным. А вот так его представили зарубежному зрителю.
Жестокий романс
На этом постере Лариса Гузеева на себя даже немного не похожа. Но все так же прекрасна.
Иван Грозный
В последнее время российские фильмы неплохо заходят на китайский рынок. Видимо, за это стоит сказать «спасибо» советскому кинематографу.
Неуловимые мстители
Горячие южные ребята разбираются между собой? А это особо близко испаноговорящим народам.
Безусловно, это не все обложки к нашим фильмам, которые выходили за рубежом. А какие советские фильмы в западном прокате знаете вы?
Источник:
- 10 российских фильмов, от которых иностранные зрители остались довольны
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- Видеосалоны: место где мы впервые узнали о страхе
- "Пять вечеров" - история "быстренького" фильма, вошедшего в историю советского кинематографа
- 45 витрин и афиш времен СССР
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