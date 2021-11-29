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Наши за бугром. Афиши к советским фильмам за рубежом

Наши за бугром. Афиши к советским фильмам за рубежом (19 фото)

Автор:
29 ноября 2021 14:47
Сообщество : Кино
Метки: СССР   афиши   запад   кино   прокат   советские фильмы   фильмы   
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Кино – определенно искусство. Но на фоне большой и яркой индустрии порой теряются и другие произведения. Так, например, отдельным искусством является мастерство создания афиш. И для разных стран иногда выпускают разные картины – как, например, это было с советскими фильмами.


Кавказская пленница

Здесь показано все самое необходимое: колорит, основные персонажи и любовь. Все для того, чтобы привлечь иностранного зрителя.

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Москва слезам не верит

Тут сразу несколько вариантов. Прямой, сразу видно, что драматичный…

И более интригующий, с намеком на любовную линию.

Вий

Полюбившийся за рубежом советский фильм ужасов оценили не только на Западе, но и на Востоке.

Иван Васильевич меняет профессию

Фильм выпускался за рубежом и имел неплохой успех. Возможно, дело в великолепном первоисточнике, Булгаков, как-никак, а, может быть, дело отчасти и в афише.

Джентльмены удачи

А здесь как будто сразу открывается, в чем дело. Шлем - он и в Африке шлем.

Любовь и голуби

Сразу становится очевидно, что речь пойдет о деревне. В лучшем ее проявлении.

Полосатый рейс

Что может быть лучше моря, лета и любви? А еще и с одесским колоритом. Наверное, поэтому фильм зашел и западному зрителю.

Броненосец Потемкин

Тот самый случай, когда постер открыто говорит: будет страшно. И интересно.

А вот в этом постере авторы решили не так акцентировать внимание на ярости.

Вокзал для двоих

Гурченко – красивейшая женщина. Она уж точно способна очаровать любого зрителя.

Тихий Дон

Классика советского кинопрома, еще и по одной из величайших книг прошлого века.

Человек-амфибия

Интересно, что красивый фильм начала советской эпохи почему-то решили назвать Морским Тарзаном. Но, как говорится, локализация в принципе бич искусства.

Экипаж

Первый советский фильм-катастрофа вышел действительно масштабным и качественным. А вот так его представили зарубежному зрителю.

Жестокий романс

На этом постере Лариса Гузеева на себя даже немного не похожа. Но все так же прекрасна.

Иван Грозный

В последнее время российские фильмы неплохо заходят на китайский рынок. Видимо, за это стоит сказать «спасибо» советскому кинематографу.

Неуловимые мстители

Горячие южные ребята разбираются между собой? А это особо близко испаноговорящим народам.

Безусловно, это не все обложки к нашим фильмам, которые выходили за рубежом. А какие советские фильмы в западном прокате знаете вы?

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Метки: СССР   афиши   запад   кино   прокат   советские фильмы   фильмы   
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.357 magnum Полчаса назад
А при чём тут китайский рынок и постер "Ивана Грозного" на японском?
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