Починили, теперь будет нормально работать

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Изобретатели из народа опять всех удивили, предложив нестандартные и бюджетные решения по ремонту необходимых в хозяйстве вещей. Если без шуток, то что-то из этого даже можно взять себе на заметку.
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Метки: Прикол Юмор и так сойдёт изобретение починил смех
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10 автор это бесконечный памперс для снпч эпсон. хотя судя по твоей подписи ты соплями питаешься