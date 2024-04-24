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Починили, теперь будет нормально работать

Починили, теперь будет нормально работать

Автор:
24 апреля 2024 19:59
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   изобретение   починил   смех   
1147
16

Изобретатели из народа опять всех удивили, предложив нестандартные и бюджетные решения по ремонту необходимых в хозяйстве вещей. Если без шуток, то что-то из этого даже можно взять себе на заметку.

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Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   изобретение   починил   смех   
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2  комментария
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6k
Григорий 17 минут назад
вызовите пояснительную бригаду к шестому жэпегу.
10 автор это бесконечный памперс для снпч эпсон. хотя судя по твоей подписи ты соплями питаешься
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3k
Yus 22 минуты назад
При чем тут подача? Это слив чернил, после прочистки печатающей головки.
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1029 постов (1075 в горячем)

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