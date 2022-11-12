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14 фото людей до и после, которые прошли через трансформацию и преобразились до неузнаваемости

14 фото людей до и после, которые прошли через трансформацию и преобразились до неузнаваемости

Автор:
12 ноября 2022 10:38
Метки: до и после   изменения   люди похудели   похудели   преображения   фото прогресса   
2756
14

В какой-то момент герои нашей подборки поняли, что так больше продолжаться не может. Они сказали себе "Стоп!" и начали с чистого листа. Много работы над собой, но оно того стоило. Теперь эти люди явно выглядят счастливее.

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Источник:

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Метки: до и после   изменения   люди похудели   похудели   преображения   фото прогресса   
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12  комментариев
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11k
a_komolow Час назад
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36k
turyst 2 минуты назад
Опять право с левым перепутано...
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51k
smakido 12 минут назад
Человек - не баян, чтобы растягиваться, а потом сжиматься !
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11k
Джон Уик 16 минут назад
До развода и после развода.
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Джон Уик 16 минут назад
Вигня все это. Чуть расслабишься и пипец всем трудам.
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1k
Alexandr 36 минут назад
Сказка о том, как молодые становятся стариками.
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5k
Дмитрий 49 минут назад
У них была и сила, и воля....
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20k
ОзолЫньш 2 часа назад
Результат - несчастное лицо...
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61k
google.ru 2 часа назад
Я так и думал что если завязать с алкоголем сразу полысеешь..
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5k
Copycat 2 часа назад
Моё уважение
это реально круто, люди которые не стали придумывать себе отмазки взяли волю в кулак и привели свое тело в порядок, я знаю как это не просто порой, сам прошел через такое

и по этому знаю что это реально и любой так может (за исключением если человек реально чем то болен плохим)
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