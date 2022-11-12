14 фото людей до и после, которые прошли через трансформацию и преобразились до неузнаваемости

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В какой-то момент герои нашей подборки поняли, что так больше продолжаться не может. Они сказали себе "Стоп!" и начали с чистого листа. Много работы над собой, но оно того стоило. Теперь эти люди явно выглядят счастливее.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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это реально круто, люди которые не стали придумывать себе отмазки взяли волю в кулак и привели свое тело в порядок, я знаю как это не просто порой, сам прошел через такое
и по этому знаю что это реально и любой так может (за исключением если человек реально чем то болен плохим)