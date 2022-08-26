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15 потрясающих преображений женщин с помощью макияжа

15 потрясающих преображений женщин с помощью макияжа

Автор:
26 августа 2022 16:05
Метки: Мэйк-ап   визажист   девушки   до и после   макияж   преображения   фото   
2590
15

Быть красивой для женщины - очень важно. Это ощущение придает уверенности, поэтому так популярные услуги визажистов. Они не просто делают макияж, а дарят женщинам веру в себя.

Морган Фэй - визажист-самоучка, которая из Юты. Ее работы наглядно показывают, как меняются женщины с помощью косметики.

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Одного взмаха кистью достаточно, чтобы даже взгляд поменялся.

Клиентки Морган сразу выглядят счастливее, увереннее, их глаза горят, когда они видят, какими они могут быть.

Давайте посмотрим на преображения девушек разного возраста, которые молодеют на глазах.

Между фото до и после колоссальная разница.

Расскажите в комментариях, как вы думаете, нужен ли девушка и женщинам макияж?

Источник:

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Метки: Мэйк-ап   визажист   девушки   до и после   макияж   преображения   фото   
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22  комментария
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47k
dima423 Час назад
по моему тут больше фотошопа чем макияжа... ну вообще не впечатлило) на некоторых без макияжа даже лучше
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151
Олег Ершов Секунду назад
я фильм с ними смотрел. не всех но некоторых узнал...
Luxury Girl
Karla Love
Gina Valentina
Jessie Grey
Veronica Rodriguez
Naomi Woods
Bree G.
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10k
Dmitry 3 минуты назад
А еще с помощью фильтров))). Их тут тоже неплохо насыпано.
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6k
Shtoppi 8 минут назад
Мотайте а ус:
Бабу себе нужно искать или в бассейне, или на пляже. Там они почти голые и без макияжа))))))))
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26k
КешаИванов 10 минут назад
Без макияжа лучше были.
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−73
Thomsen 12 минут назад
1 и 2 - очень миловидные дамы, ну, может, лёгкий ежедневный мейкап - и всё. Очень естественные и (как бы вульгарно ни звучало) - натуральные. Вопрос - нах*я превращать их в клишированных инста-кукол с серийными глянцевыми лицами??? У меня, конечно, олдскульное представление о сексапиле, виноват.
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1k
Виталий 16 минут назад
Теперь можно запилить пост "Как девушки выглядят с макияжем и без", просто поменять картинки местами.
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3k
VPJ 24 минуты назад
Очень понравилась подача материала. "...Морган...которая из Юты...". Мы с вами наверняка знаем еще Феев из Монтаны, Айовы и Техасщины. И интересуемся их делами.
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16k
Андрей Полчаса назад
Ну не знаю, из нормальных с "изюминкой" девчонок лепит однотипных мукляшек.
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482
maikl 36 минут назад
ведьмы!!!
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38k
Мойша 38 минут назад
Ох и дурят нашего брата....Ох и дурят...
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8k
alex9845 42 минуты назад
Уже наскучили эти преображения.Взяли бы кучу страшных мужиков и преобразили их в красавцев.
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70k
Доктор Джонс 43 минуты назад
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658
Diver 48 минут назад
Может макияж был бы и не плох, но вот криворуким фотошопом всё уничтожили, как правильно подметили нету естественных черт лица, которые тупо замазали экшеном для выравнивания неровностей на коже.
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287
vadik155 53 минуты назад
По ходу она ещё и пластический хирург . Она и носы ещё меняет .
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13k
Majul 56 минут назад
Давайте писать честно: Как макияж превращает вполне симпатичных девушек в одноликих, ничем не примечательных, никак не выделяющихся кукол.
Макияж должен подчеркивать естественные черты лица и сглаживать шероховатости, а не рисовать лицо заново.
Почти на всех фото слева симпатичные, приятные лица, на всех справа куклы без эмоций!
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5k
Allmaster Час назад
Утром просыпаешься и не понимаешь, куда делась красотка, а вместо нее лежит хорошо что не мужик....
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9k
Ф Ив Час назад
С лева лица симпатичных девушек, с права лица как у кукол.
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103
Dee78 Час назад
Какие-то они с права все одинаковые
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27k
Андрей Иванов Час назад
Большая часть слева красивее, чем справа. За небольшими исключениями.
Справа, вы уж извините за откровенность, лица дорогих проституток (не важно как они там официально называются - модели, звёзды и т.д.). Так сказать, произведена предпродажная подготовка товара.

Слева - нормальные приятные человеческие лица
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12k
P.F. Час назад
Почему женщины не любят дождь?
Потому что он сбрасывает их лица к заводским настройкам.
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