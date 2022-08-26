15 потрясающих преображений женщин с помощью макияжа

Быть красивой для женщины - очень важно. Это ощущение придает уверенности, поэтому так популярные услуги визажистов. Они не просто делают макияж, а дарят женщинам веру в себя.
Морган Фэй - визажист-самоучка, которая из Юты. Ее работы наглядно показывают, как меняются женщины с помощью косметики.
Одного взмаха кистью достаточно, чтобы даже взгляд поменялся.
Клиентки Морган сразу выглядят счастливее, увереннее, их глаза горят, когда они видят, какими они могут быть.
Давайте посмотрим на преображения девушек разного возраста, которые молодеют на глазах.
Между фото до и после колоссальная разница.
Расскажите в комментариях, как вы думаете, нужен ли девушка и женщинам макияж?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Бабу себе нужно искать или в бассейне, или на пляже. Там они почти голые и без макияжа))))))))
Макияж должен подчеркивать естественные черты лица и сглаживать шероховатости, а не рисовать лицо заново.
Почти на всех фото слева симпатичные, приятные лица, на всех справа куклы без эмоций!
Справа, вы уж извините за откровенность, лица дорогих проституток (не важно как они там официально называются - модели, звёзды и т.д.). Так сказать, произведена предпродажная подготовка товара.
Слева - нормальные приятные человеческие лица
Потому что он сбрасывает их лица к заводским настройкам.