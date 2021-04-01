Хочешь быть здоровым и жить долго - как ни крути, придется что-то делать, чтобы расстаться с лишним весом. Все это прекрасно знают и понимают, но силы волы и энергии на кардинальные изменения в своей жизни хватает не у каждого. Если вас вдохновляет пример других людей, прошедших непростой путь, но достигших результата, - добро пожаловать в этот пост. Тут есть просто потрясающие "до и после"!

0

1. Сбросила 70 кг и продолжает поддерживать форму 0 Источник:

×

2. Со 193 кг сдулась до 70 кг. Вот это результат! 0 Источник:

3. Прогресс за два года - с 2018-го по 2020-й 0 Источник:

4. В 2019 году напился на рождественской вечеринке в офисе и поспорил с коллегой, что за следующий год похудеет. Обещание сдержал и выиграл пари! 0 Источник:

5. Актер Итан Сапли из "Вспоминая титанов" похудел на 90 кг 0 Источник:

6. Просто другой человек 0 Источник:

7. Врачи сказали, что он не доживет до сорока со своим весом в 227 к. Сорок лет он встретил с весом 68 кг 0 Источник:

8. Слева - 32 года и ожирение, справа - 50 лет и прекрасная физическая форма 0 Источник:

9. Было 102 кг - стало 45 кг. Да ее не узнать! 0 Источник:

10. 154 кг в июне прошлого года - 105 кг в марте этого года 0 Источник:

11. Было 136 кг, стало 80 кг. Так гораздо лучше! 0 Источник:

12. Прогресс налицо 0 Источник:

13. Со 172 кг похудел до 87 кг 0 Источник:

14. Сбросила 70 кг и счастлива 0 Источник:

15. Похудел 82 кг и подкачался 0 Источник:

16. Разница между фотографиями - девять лет 0 Источник:

17. Сбросила 40 кг за полтора года 0 Источник:

18. Было - стало. Сброшено 100 кг. Восторг! 0 Источник:

19. Прогресс за восемь месяцев - со 150 кг до 104 кг, осталось еще немного сбросить 0 Источник:

20. Разница между снимками - 35 кг 0 Источник:

21. Похудела на 21 кг - спасибо правильному питанию, спорту и карантину 0 Источник:

22. Куда-то исчезли 23 кг. Если найдете, не звоните ему, он не возьмет трубку 0 Источник:

23. 14 месяцев и 68 кг долой 0 Источник:

24. 70 кг долой 0 Источник:

25. Минус 30 кг примерно за полгода 0 Источник:

26. До и после 0 Источник:

27. Похудела на 32 кг, молодец! 0 Источник:

28. Сбросил 64 кг и стал вдвое тоньше 0 Источник:

29. Неплохой результат - минус 27 кг! 0 Источник:

30. Четыре года трезвости. Заодно и в форму себя привел! 0 Источник:

31. Похудел на 70 кг и пробежал марафон 0 Источник:

32. Похудела на 37 кг и приобрела линию подбородка 0 Источник:

33. Было 108 кг, стало 70 кг 0 Источник:

34. Разница между снимками - 40 кг 0 Источник: