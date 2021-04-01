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35 примеров похудения, способных замотивировать даже самого отъявленного лентяя

35 примеров похудения, способных замотивировать даже самого отъявленного лентяя (36 фото)

Автор:
01 апреля 2021 14:36
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: До и после похудения   было и стало   до и после   мотивация   похудевшие   похудели   похудение   
846
36
Хочешь быть здоровым и жить долго - как ни крути, придется что-то делать, чтобы расстаться с лишним весом. Все это прекрасно знают и понимают, но силы волы и энергии на кардинальные изменения в своей жизни хватает не у каждого. Если вас вдохновляет пример других людей, прошедших непростой путь, но достигших результата, - добро пожаловать в этот пост. Тут есть просто потрясающие "до и после"!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: До и после похудения   было и стало   до и после   мотивация   похудевшие   похудели   похудение   
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21k
Сибиряк 2 часа назад
реально похудевшие люди выглядят по другому
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2k
Сергей 12 минут назад
Ну молодчинки, так держать!
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15k
Александр Полчаса назад
Это всё арабы, так что правая фотка, начало трансформации, левая, итог...
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1k
Росомаха 59 минут назад
А шкура после такого похудения не стягивается, так что большая часть фейк!
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7k
Izrin Maria Росомаха 47 минут назад
Большая часть - после удаления избытков кожи.
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13k
sssss3 Час назад
а я наоборот сумел
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4k
Ya Час назад
Скоростной метод похудения за одни сутки с использованием последней версии фотошопа, с убиранием лишней шкуры и растяжек. Версия для легковерных идиотов.
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3k
PtDragon Ya 21 минуту назад
Самый быстрый способ похудения - острая кишечная инфекция(с температурой под 40 и поносом по 15-20 раз в день).
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61k
Доктор Джонс Час назад
Хватило?
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