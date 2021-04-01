Автор:
01 апреля 2021 14:36
Хочешь быть здоровым и жить долго - как ни крути, придется что-то делать, чтобы расстаться с лишним весом. Все это прекрасно знают и понимают, но силы волы и энергии на кардинальные изменения в своей жизни хватает не у каждого. Если вас вдохновляет пример других людей, прошедших непростой путь, но достигших результата, - добро пожаловать в этот пост. Тут есть просто потрясающие "до и после"!
1. Сбросила 70 кг и продолжает поддерживать форму
2. Со 193 кг сдулась до 70 кг. Вот это результат!
3. Прогресс за два года - с 2018-го по 2020-й
4. В 2019 году напился на рождественской вечеринке в офисе и поспорил с коллегой, что за следующий год похудеет. Обещание сдержал и выиграл пари!
5. Актер Итан Сапли из "Вспоминая титанов" похудел на 90 кг
7. Врачи сказали, что он не доживет до сорока со своим весом в 227 к. Сорок лет он встретил с весом 68 кг
8. Слева - 32 года и ожирение, справа - 50 лет и прекрасная физическая форма
9. Было 102 кг - стало 45 кг. Да ее не узнать!
10. 154 кг в июне прошлого года - 105 кг в марте этого года
11. Было 136 кг, стало 80 кг. Так гораздо лучше!
13. Со 172 кг похудел до 87 кг
14. Сбросила 70 кг и счастлива
15. Похудел 82 кг и подкачался
16. Разница между фотографиями - девять лет
17. Сбросила 40 кг за полтора года
18. Было - стало. Сброшено 100 кг. Восторг!
19. Прогресс за восемь месяцев - со 150 кг до 104 кг, осталось еще немного сбросить
20. Разница между снимками - 35 кг
21. Похудела на 21 кг - спасибо правильному питанию, спорту и карантину
22. Куда-то исчезли 23 кг. Если найдете, не звоните ему, он не возьмет трубку
23. 14 месяцев и 68 кг долой
25. Минус 30 кг примерно за полгода
27. Похудела на 32 кг, молодец!
28. Сбросил 64 кг и стал вдвое тоньше
29. Неплохой результат - минус 27 кг!
30. Четыре года трезвости. Заодно и в форму себя привел!
31. Похудел на 70 кг и пробежал марафон
32. Похудела на 37 кг и приобрела линию подбородка
33. Было 108 кг, стало 70 кг
34. Разница между снимками - 40 кг
35. "Один год и 181 посещение спортзала, и я наконец снова вижу свою татуировку"
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— переведено специально для fishki.net
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