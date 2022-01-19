FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6532 поста • 744 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Люди, которые сделали пластическую операцию и почувствовали себя счастливее

Люди, которые сделали пластическую операцию и почувствовали себя счастливее (16 фото)

Автор:
19 января 2022 09:39
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   до и после   изменения   красота   люди   операция   тогда и сейчас   фото   
301
16

В наше время пластической хирургией уже мало кого удивишь, ведь она стала довольно будничным явлением и одним из самых действенных способов кардинально изменить свою внешностью.

Кто-то выбирает пластическую операцию, заботясь о здоровье, а некоторые просто мечтают выглядеть так, как всегда хотелось. Но все они сходятся в одном: хирурги определённо помогли почувствовать себя более комфортно и уверенно!


Пять месяцев после моей ринопластики и липосакции подбородка

×
×

Мой нос раньше и сейчас!

Мне исправили подбородок и мочку уха. Фото сделано через сутки после операции

11 месяцев назад моя нижняя челюсть изменилась

Прошло 2 года после операции

Конечно, изменились и причёска, и борода, но я поражаюсь, насколько же сильно нос меняет лицо.


Ещё с подросткового возраста у меня был второй подбородок. Но больше нет!

Десять дней моему новому носу

Месяц назад мне провели двойную операцию на челюсти

Мой нос до операции и через три месяца после

Липосакция подбородка и челюсти. Я счастлива!

Чудеса челюстно-лицевой хирургии

Раньше я был очень застенчивый, но теперь это прошло!


До ринопластики мой нос был невероятно кривым

До и после моей операции на челюсти

Жалею только о том, что за 38 лет не сделала это раньше

После долгих лет мою сломанную носовую перегородку наконец исправили

Как видите, иногда преображения, выполненные руками хирургов, оказывают действительно магическими!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: было стало   до и после   изменения   красота   люди   операция   тогда и сейчас   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
SolomonA 22 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Izrin Maria 13 минут назад
Не путайте исправление косметического, а часто и физического дефекта, или последствий травмы, с "подгонкой" нормального лица под журнальный идеал.
Первое делает человека здоровее и счастливее.
Второе - делает его копией многих, непохожим на себя самого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Бритва 16 минут назад
некоторым лучше не знать всей правды.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Клёст 16 минут назад
Да, многим пластическая хирургия даёт даже не вторую, а по-настоящему полноценную жизнь. Можно только порадоваться за людей, которые осмелились сделать операцию, ну и имели возможность, конечно)
Про ,,титьки и жопки,, я здесь не говорю))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Куда можно податься со «Спутником»? Куда можно податься со «Спутником»? 16 фотографий, которые показывают, как изменились звёзды КВН разных лет 16 фотографий, которые показывают, как изменились звёзды КВН разных лет 10 душевных снимков о том, как выглядело счастье по-советски 10 душевных снимков о том, как выглядело счастье по-советски Победительницы конкурса «Мисс Россия» : тогда и сейчас Победительницы конкурса «Мисс Россия» : тогда и сейчас Как знаменитые места выглядели раньше Как знаменитые места выглядели раньше Известные люди, которых мало кто видел молодыми Известные люди, которых мало кто видел молодыми
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

408922



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
33
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Непревзойденный рекорд СССР: самая быстрая подводная лодка, обгонявшая торпеду
2
168
Непревзойденный рекорд СССР: самая быстрая подводная лодка, обгонявшая торпеду
Набирающие популярность в сообществах
Аллергия на молоко: причины развития и признаки
0
2
Аллергия на молоко: причины развития и признаки
10 самых дорогих шарфов и платков в мире
0
8
10 самых дорогих шарфов и платков в мире
Куда можно податься со «Спутником»?
Куда можно податься со «Спутником»?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коты прекрасны
0
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#люди#ватермарк#СССР#авто аварии#Разное#еда#суд#Ynews
#Юмор#факты#история#подборка#аварии#кино#в мире#Приколы#собака#полиция
#интересно#животные#интересное#дтп#картинки#автомир#автомобили#алкоголь#Россия#конфликт

На что жалуетесь?

Вернуться