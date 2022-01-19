Люди, которые сделали пластическую операцию и почувствовали себя счастливее

В наше время пластической хирургией уже мало кого удивишь, ведь она стала довольно будничным явлением и одним из самых действенных способов кардинально изменить свою внешностью.
Кто-то выбирает пластическую операцию, заботясь о здоровье, а некоторые просто мечтают выглядеть так, как всегда хотелось. Но все они сходятся в одном: хирурги определённо помогли почувствовать себя более комфортно и уверенно!
Пять месяцев после моей ринопластики и липосакции подбородка
Мой нос раньше и сейчас!
Мне исправили подбородок и мочку уха. Фото сделано через сутки после операции
11 месяцев назад моя нижняя челюсть изменилась
Прошло 2 года после операции
Конечно, изменились и причёска, и борода, но я поражаюсь, насколько же сильно нос меняет лицо.
Ещё с подросткового возраста у меня был второй подбородок. Но больше нет!
Десять дней моему новому носу
Месяц назад мне провели двойную операцию на челюсти
Мой нос до операции и через три месяца после
Липосакция подбородка и челюсти. Я счастлива!
Чудеса челюстно-лицевой хирургии
Раньше я был очень застенчивый, но теперь это прошло!
До ринопластики мой нос был невероятно кривым
До и после моей операции на челюсти
Жалею только о том, что за 38 лет не сделала это раньше
После долгих лет мою сломанную носовую перегородку наконец исправили
Как видите, иногда преображения, выполненные руками хирургов, оказывают действительно магическими!
Источник:
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Первое делает человека здоровее и счастливее.
Второе - делает его копией многих, непохожим на себя самого.
Про ,,титьки и жопки,, я здесь не говорю))