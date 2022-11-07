Вот так надо рубить правду-матку: в Беларуси прошёл конкурс по колке дров

Не простой, а с «подвывихом» - в соревновании участвовали только журналисты и блогеры.
Не так давно Лукашенко проводил пресс-конференцию на свежем воздухе и ему предложили провести конкурс… по рубке дров.
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Во-первых это актуально - с учётом западноевропейских реалий и буржуек. А во-вторых - просто прикольно, хотя бы потому что участвовать должны были одни журналисты, которые тяжелее карандаша ничего в руках не держали. По крайней мере, большая часть пишущей братии.
Лукашенко обещал - Лукашенко сделал.
Этот мега-турнир состоялся сегодня, Александр Григорьевич открывал его лично.
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Победителей, правда, не объявили (пока что). Скорее всего, им станет дружба.
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АНТИФИШКИ
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