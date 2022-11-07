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Вот так надо рубить правду-матку: в Беларуси прошёл конкурс по колке дров

Вот так надо рубить правду-матку: в Беларуси прошёл конкурс по колке дров

Автор:
07 ноября 2022 15:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: беларусь   блогеры   дрова   журналисты   лукашенко   соревнование   топор   чемпионат   
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Не простой, а с «подвывихом» - в соревновании участвовали только журналисты и блогеры.

Не так давно Лукашенко проводил пресс-конференцию на свежем воздухе и ему предложили провести конкурс… по рубке дров.


Во-первых это актуально - с учётом западноевропейских реалий и буржуек. А во-вторых - просто прикольно, хотя бы потому что участвовать должны были одни журналисты, которые тяжелее карандаша ничего в руках не держали. По крайней мере, большая часть пишущей братии.

Лукашенко обещал - Лукашенко сделал.

Этот мега-турнир состоялся сегодня, Александр Григорьевич открывал его лично.

Победителей, правда, не объявили (пока что). Скорее всего, им станет дружба.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: беларусь   блогеры   дрова   журналисты   лукашенко   соревнование   топор   чемпионат   
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7  комментариев
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Подвывих-то у кого?
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35k
Седой Полчаса назад
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40k
Сергей 41 минуту назад
Дать каждому журналисту по паре кубометров дров, и пока не расколют на пресскоференцию не пускать.
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12k
VM Varga 49 минут назад
Дайте им нормальное полено, с сучками...

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33k
Нанук Паналык 58 минут назад
Ихний шизофреник на два года моложе нашего,но болезнь прогрессирует быстрее...
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32k
ACU900 3 часа назад
А победителю наверное мешок картошки в качестве приза...
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
ПОПУлист...
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August

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