Вот так надо рубить правду-матку: в Беларуси прошёл конкурс по колке дров

Во-первых это актуально - с учётом западноевропейских реалий и буржуек. А во-вторых - просто прикольно, хотя бы потому что участвовать должны были одни журналисты, которые тяжелее карандаша ничего в руках не держали. По крайней мере, большая часть пишущей братии.

Лукашенко обещал - Лукашенко сделал.

Этот мега-турнир состоялся сегодня, Александр Григорьевич открывал его лично.