Лукашенко подарил трактор президенту Зимбабве

Глава Беларуси Александр Лукашенко, прибывший вчера с официальным визитом в Зимбабве, на прощание подарил президенту африканской страны Эммерсону Мнангагве трактор "Белорус".



Как отмечает близкий к администрации Лукашенко Телеграм-канал "Пул первого", презент был вручён для личного подсобного хозяйства Мнангагве. Лукашенко также поблагодарил США И ЕС за санкции:



«Прежде всего я хочу поблагодарить американцев и весь западный мир, за то что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы, а американские и немецкие».