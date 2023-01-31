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Лукашенко подарил трактор президенту Зимбабве

Лукашенко подарил трактор президенту Зимбабве

Автор:
31 января 2023 16:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: беларусь   видео   зимбабве   лукашенко   переговоры   трактор   
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В африканском хозяйстве пригодится.

Глава Беларуси Александр Лукашенко, прибывший вчера с официальным визитом в Зимбабве, на прощание подарил президенту африканской страны Эммерсону Мнангагве трактор "Белорус".

Как отмечает близкий к администрации Лукашенко Телеграм-канал "Пул первого", презент был вручён для личного подсобного хозяйства Мнангагве. Лукашенко также поблагодарил США И ЕС за санкции:

«Прежде всего я хочу поблагодарить американцев и весь западный мир, за то что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы, а американские и немецкие».

"Эта техника помогла обеспечить продовольственную безопасность страны. Но это только начало. Мы дали старт третьей фазе этой программы на сумму свыше $66 млн. Она предполагает более 3,7 тыс. единиц тракторной техники, 60 комбайнов для местных аграриев в течение ближайших полутора лет", - отметил Лукашенко.

На совместной пресс-конференции Лукашенко помимо прочего заявил, что он прибыл в Зимбабве не для того, чтобы привнести "некие иллюзорные демократические ценности". А затем, чтобы вместе с руководством сраны работать на благо народа Зимбабве. Также глава Беларуси пообещал, что его страна всегда готова подставить плечо дружеской африканской стране.

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Метки: беларусь   видео   зимбабве   лукашенко   переговоры   трактор   
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14  комментариев
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775
KE2646 Час назад
Молодец, батька. Засади африку картошкой.
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18k
anpetrof 49 минут назад
Это чучело льва одному мне напоминает вот это?
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39k
Example 6.2.6 53 минуты назад
Ну, во первых не он подарил, а народ Беларуси. Всё таки, Лукашенко не из личного автопарка что-то презентовал (хотя и там по сути, тоже всё на народные деньги).
Во вторых, при всём моём презрении к этому феодальному царьку, абсолютно правильный и уместный подарок.
Чтоб не говорили про Лукашенко (во много правда), но вот его стремление и забота о экономическом состоянии страны - достойно похвалы, не на яхте отдыхает, не в золотом дворце месяцами спит, а сам - лично, катается по всяким отдалённым странам, где ещё ему не закрыли дорогу - и предлагает сотрудничество и взаимодействие, в первую очередь в экономической сфере. Не отправляет для этого министров или других лиц государства, а именно сам, как знак уважения и глубокой заинтересованности - едет персонально. Ну и не даёт некоторые предприятия на территории РБ захватить, развалить, эффективно "заменджерить". В этом он толковый руководитель.
*Повторюсь, я его презираю за многие его поступки, но было несправедливо - умолчать, за те вещи. в которых он заслуживает похвалу.
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313
Liberman Example 6.2.6 44 минуты назад
Поступки? Усидеть на двух стульях? Так это все страны пытаются.
Турция,Индия,СА, Казахстан и т.д. все независимые страны ведут независимую политику.
И поверь, нам многое ещё не говорят.
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29k
Владимир 53 минуты назад
А что в этом смешного? Трактора и другая техника пипец как необходимы и в сельском хозяйстве и много где еще. То что в Зимбабве? Так если у них есть деньги что бы покупать за ту сумму, которая устраивает Беларусь, то почему бы и нет?
Причем таки да, я встречал белорусов и в Никарагуа когда там работал. Они сопровождали технику свою туда. Причем партия техники была не маленькая, от 100 тракторов, всякие приспособы к ним..
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236
Максим Химки Владимир 41 минуту назад
Я в Конго общался с белорусскими вертолётчиками. Они там местных обучали .
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10k
Shtoppi Час назад
В парке правительственных авто в зимбабе прибыло )))))))))))))
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35k
Опаньки 2 часа назад
трактора без кондиционеров ?
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236
Максим Химки Жирный бот 39 минут назад
В Конго такси старые тойоты короллы с кондеями. Я там 3 месяца в командировке был , не проездом. Передвигался только на такси, были и без кондея но я в такие не садился. А так большинство с кондеями
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