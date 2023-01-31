Лукашенко подарил трактор президенту Зимбабве

В африканском хозяйстве пригодится.
Глава Беларуси Александр Лукашенко, прибывший вчера с официальным визитом в Зимбабве, на прощание подарил президенту африканской страны Эммерсону Мнангагве трактор "Белорус".
Как отмечает близкий к администрации Лукашенко Телеграм-канал "Пул первого", презент был вручён для личного подсобного хозяйства Мнангагве. Лукашенко также поблагодарил США И ЕС за санкции:
«Прежде всего я хочу поблагодарить американцев и весь западный мир, за то что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы, а американские и немецкие».
Примечательно, что Беларусь за последние три года экспортировала в Зимбабве более двух тысяч единиц сельхозтехники
"Эта техника помогла обеспечить продовольственную безопасность страны. Но это только начало. Мы дали старт третьей фазе этой программы на сумму свыше $66 млн. Она предполагает более 3,7 тыс. единиц тракторной техники, 60 комбайнов для местных аграриев в течение ближайших полутора лет", - отметил Лукашенко.
Отмечается, что на церемонии передачи белорусской техники президентам преподнесли каравай. Причём сделали это местные девушки, одетые в национальную белорусскую одежду
А вот так Лукашенко встречали в аэропорту Зимбабве
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На совместной пресс-конференции Лукашенко помимо прочего заявил, что он прибыл в Зимбабве не для того, чтобы привнести "некие иллюзорные демократические ценности". А затем, чтобы вместе с руководством сраны работать на благо народа Зимбабве. Также глава Беларуси пообещал, что его страна всегда готова подставить плечо дружеской африканской стране.
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Во вторых, при всём моём презрении к этому феодальному царьку, абсолютно правильный и уместный подарок.
Чтоб не говорили про Лукашенко (во много правда), но вот его стремление и забота о экономическом состоянии страны - достойно похвалы, не на яхте отдыхает, не в золотом дворце месяцами спит, а сам - лично, катается по всяким отдалённым странам, где ещё ему не закрыли дорогу - и предлагает сотрудничество и взаимодействие, в первую очередь в экономической сфере. Не отправляет для этого министров или других лиц государства, а именно сам, как знак уважения и глубокой заинтересованности - едет персонально. Ну и не даёт некоторые предприятия на территории РБ захватить, развалить, эффективно "заменджерить". В этом он толковый руководитель.
*Повторюсь, я его презираю за многие его поступки, но было несправедливо - умолчать, за те вещи. в которых он заслуживает похвалу.
Турция,Индия,СА, Казахстан и т.д. все независимые страны ведут независимую политику.
И поверь, нам многое ещё не говорят.
Причем таки да, я встречал белорусов и в Никарагуа когда там работал. Они сопровождали технику свою туда. Причем партия техники была не маленькая, от 100 тракторов, всякие приспособы к ним..