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"Такая моя судьба": президент Белоруссии победил в гонке, но звездой лыжни стал другой

"Такая моя судьба": президент Белоруссии победил в гонке, но звездой лыжни стал другой (7 фото + 2 видео)

Автор:
15 марта 2021 10:00
Сообщество : Спорт
Метки: видео   лукашенко   лыжня   минск   политика   соревнование   спорт   
1966
7
2
Главной фигурой "Минской лыжни", конечно, стал А.Г. Лукашенко, но внимание журналистов было приковано к другому спортсмену - такого количества падений на ровном месте на соревнованиях давно не припомнят.

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Метки: видео   лукашенко   лыжня   минск   политика   соревнование   спорт   
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22  комментария
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39k
Александр Час назад
Батька хочет выглядеть тираном, но выглядит клоуном. Где то аплодирует Ким Чен Ин
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311
Алексей 3 минуты назад
Все эти танцы вокруг несменяемого лидера только внутри страны кажутся чем-то достойным и то не всем, соседи угорают и крутят у виска как от поступков президента Турменистана, так и танцев вокруг лидера в северной Кореи. Очень жаль что Беларусь в этом же не самом почетном списке.
Ссылка youtu.be
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10k
Максим 4 минуты назад
пид,ор усатый
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3k
Sunny11 15 минут назад
Надо было ему приз выдать.
Надо было ему приз выдать.Посмотреть
Надо было ему приз выдать.
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2k
Андрей 21 минуту назад
Какое позорище для страны, но диктатура есть диктатура.
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1k
ALEX 22 минуты назад
Я не удивлюсь если это был лучший лыжник Белоруси.
Бацка даже его обошёл.


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960
sava ALEX 10 минут назад
Точно, а потом еще и отчитал за это... Как же запарил этот цирк. уже лет как 15 нифига не смешно.
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799
Viktor 24 минуты назад
Главное вовремя подлизывать попец . Ю.Хой .
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2k
Outcast Полчаса назад
Ну так, первым едет он, вслед за ним охрана за ними команда КГБ а за ними команда МВД. Все с оружием. Попробуй обгони.
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5k
NeDron Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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21k
Inter 38 минут назад
цирк..слов нет
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2k
Dmitrii Ivanov 52 минуты назад
"Но людям хорошо. Такая моя судьба. Моя задача делать людям хороше"
Совсем кукухой поехал картофельный пюрер.
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13k
aalexey3 52 минуты назад
У нас также хоккеисты падают в ночной лиге...
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2k
Outcast aalexey3 22 минуты назад
Да что вы, про хоккеисты с многолетним стажем, кучей наград, кубков и медалей не могут обыграть одного любителя.
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27k
Acu900 54 минуты назад
Да ему шепнули что если команда Батьки не победит, всю команду соперников отправят в ГУЛАГ. Ну он малость переиграл... :)
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4k
Артем Кощеев Час назад
А коленька видит это с самого детства и растет в полной уверенности, что так и должно быть.
Тот кто считает что лука тиран, даже представить себе не может, каким президентом будет его наследник
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1k
elf3399 Час назад
И толпа подхалимов вокруг.
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1k
ALEX elf3399 19 минут назад


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11k
Андрей Ватрушкин Час назад
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1k
ALEX Андрей Ватрушкин Полчаса назад
Ким охреневает от того что творится в Белоруссии.
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3k
Димка Смола/67 Час назад
Ждем выступлений в тик токе
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−15
ваня каретный 2 часа назад
бульбафюрера ждет участь чеушеску
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