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Главной фигурой "Минской лыжни", конечно, стал А.Г. Лукашенко, но внимание журналистов было приковано к другому спортсмену - такого количества падений на ровном месте на соревнованиях давно не припомнят.
В субботу, 13 марта, в белорусских Раубичах прошла «Минская лыжня — 2021». В эстафете победила команда главы государства Александра Лукашенко. В ее составе выступили Светлана Коношенко, биатлонистка Людмила Калинчик и младший сын Николай Лукашенко.
Но внимание журналистов привлек другой участник - постоянно падавший член команды соперников Бацьки. Лыжник то и дело спотыкался на ровном месте и кое как дошел до финиша. За полминуты зрители насчитали четыре падения.
Кем был этот мужчина под номером два, пока неизвестно (в лыжной гонке выступали 8 команд). Но он однозначно заслуживает приз "за волю к победе!"
В соцсетях старания спортсмена оценили. Правда, своеобразно. "Так разогнался, что мог и победить , потому пришлось падать."
А у кого-то эта гонка вызвала такую ассоциацию.
Мораль: не лезь поперёд батьки в пекло (и в эстафету тоже)!— Валерий Огнев (@ognev0511) March 14, 2021
Что же касается самого Александра Григорьевича, то после победы он был чрезвычайно скромен. "Побеждать всегда тяжело. Тем более, когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз. Для меня тяжело, очень тяжело. Но людям хорошо. Такая моя судьба. Моя задача — делать людям хорошее", - приводит слова Лукашенко его официальный сайт.
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Бацка даже его обошёл.
Совсем кукухой поехал картофельный пюрер.
Тот кто считает что лука тиран, даже представить себе не может, каким президентом будет его наследник