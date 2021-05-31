Путин в Сочи прокатил Лукашенко с сыном на своей яхте. Коля Лукашенко примерно одного возраста с сиротой Димой Стаховским, который на днях спрыгнул с крыши, затравленный следователями в Минске. Понимает ли Коля, что его папа людоед? pic.twitter.com/RBX3EcfMzw