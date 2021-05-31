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Как передает ряд СМИ, по итогам переговоров в Сочи президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о перечислении второго транша российского госкредита Минску. Кроме того, они обсудили еще ряд болезненных вопросов. Естественно, данную новость не смогли проигнорировать пользователи соцсетей. Встречайте, их реакция!
1. Фрагмент визита Лукашенко
Путин в Сочи прокатил Лукашенко с сыном на своей яхте. Коля Лукашенко примерно одного возраста с сиротой Димой Стаховским, который на днях спрыгнул с крыши, затравленный следователями в Минске. Понимает ли Коля, что его папа людоед? pic.twitter.com/RBX3EcfMzw— Рустем Адагамов (@adagamov) May 29, 2021
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3. Пользователи соцсетей уверены, что государственные СМИ утаили информацию о некоторых участниках этих переговоров
19. Так, а что там по поводу задержанной гражданки России...
"Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с задержанной в Белоруссии россиянкой" pic.twitter.com/AAjQBXg8mh— per4atki (@Per4atkiPav) May 30, 2021
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