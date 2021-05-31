FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Политика 2481 пост • 850 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Политика 
"Подарил годовой бюджет Псковской области": реакция на переговоры Путина и Лукашенко

"Подарил годовой бюджет Псковской области": реакция на переговоры Путина и Лукашенко (21 фото)

Автор:
31 мая 2021 11:10
Сообщество : Политика
Метки: Россия   беларусь   лукашенко   переговоры   путин   сочи   черное море   
956
21
Как передает ряд СМИ, по итогам переговоров в Сочи президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о перечислении второго транша российского госкредита Минску. Кроме того, они обсудили еще ряд болезненных вопросов. Естественно, данную новость не смогли проигнорировать пользователи соцсетей. Встречайте, их реакция!
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: Россия   беларусь   лукашенко   переговоры   путин   сочи   черное море   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Антон Семёныч 24 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
pilgrimnl 3 минуты назад
пол ярда фигня, это же кредит, вон Украине тоже 3 ярда дали кредиту, и теперь не вернешь, а сколько долгов то напрощали, тем простили, этим, нам чет ни кто не прощает, а на счетчик ставят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−15
горби 4 минуты назад
2 маразматика. у луки уже агония начинается
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
895
Kruma Полчаса назад
та все норм всего лишь пол лярда. россияне поймут и еще скинутся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Шурум-бурум 38 минут назад
все дружно готовимся к объединению, с общей армией и границей и... к санкциям! потому что западные реваншисты будут волосы на своих жопах рвать от этого! Белоруссию в составе ТАКОГО союза никто не признает, поэтому ее бюджет полностью ляжет на плечи России... так что $500млн это пока малая часть того, что получит "батька", будущий сенатор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
tamin 39 минут назад
Ахааа. Реакция украинского сегмента соц сетей и либерастов. Звучит как "а почему им. Лучше бы мне., я тоже омары люблю". Хотите вторую Украину под боком? А мне больше нравится вариант союзного государства. Вот сча пушной зверёк заплатит и отправим друзьям в Сербию и Белоруссию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
KiploksAKS 41 минуту назад
Про жен футболистов у Вас лучше получается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69
сеньер Леонсио 48 минут назад
Судя по "реакции соцсетей" Протасевичу оперативно нашли замену.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Смелость приходит с опытом" - фишки жизни пожарного из мотогруппы "Смелость приходит с опытом" - фишки жизни пожарного из мотогруппы "За чей счет банкет?": реакция на объявление длинных выходных в мае "За чей счет банкет?": реакция на объявление длинных выходных в мае Александр Лукашенко на российские деньги готов построить порт... в России Александр Лукашенко на российские деньги готов построить порт... в России "Путин, помоги!": Прямая линия с президентом как последний шанс решить проблему "Путин, помоги!": Прямая линия с президентом как последний шанс решить проблему Президент Клутин: реакция на эпичную оговорку американского лидера Президент Клутин: реакция на эпичную оговорку американского лидера Александр Лукашенко признался, что перенес коронавирус на ногах и попал в золотой фонд Александр Лукашенко признался, что перенес коронавирус на ногах и попал в золотой фонд
Преподобный Стасян

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1113560



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Факты и мифы о жизни первобытного человека
4
180
Факты и мифы о жизни первобытного человека
Дверь, которую запрещено открывать
1
43
Дверь, которую запрещено открывать
﻿
"Смелость приходит с опытом" - фишки жизни пожарного из мотогруппы
"Смелость приходит с опытом" - фишки жизни пожарного из мотогруппы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Друзья познаются в беде
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#история#фото#СССР#люди#сатира#подборка#новости#познавательно#комментарии#хоккей
#Юмор#картинки#факты#животные#эстетика#страна#позитив#спорт#мемы#шоу бизнес
#интересно#фотографии#Россия#приколы#прикол#дети#прикольные#интернет#смешно#война

На что жалуетесь?

Вернуться