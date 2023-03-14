Россияне устроили мордобой и истерику в самолёте на пути в Дубай

Рейс Екатеринбург — Дубай пассажирам запомнится надолго. Двое мужчин устроили настоящую драку прямо в салоне самолёта. Разнимали драчунов всем рейсом. В итоге обоих зачинщиков драки из Дубая депортировали обратно в Россию, где их ждёт разбирательство.
Началось всё по классике — один выпивший пассажир (который уже отмечает отпуск) сказал что-то обидное другому. Завязалась сначала перепалка, а потом и драка. К двум дерущимся присоединились родственники (с одной стороны брат, с другой жена). Пока пьяные мужики дрались, самолёт уже прибыл в Дубай.
Уже на трапе мужчина с расцарапанным лицом и со своим братом продолжают ссориться с оппонентом. На борт вызвали полицию и медиков. В итоге драчунов отправят обратно в Россию.
Лакшери отдых не задался с самого начала!
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