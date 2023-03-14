Россияне устроили мордобой и истерику в самолёте на пути в Дубай

Началось всё по классике — один выпивший пассажир (который уже отмечает отпуск) сказал что-то обидное другому. Завязалась сначала перепалка, а потом и драка. К двум дерущимся присоединились родственники (с одной стороны брат, с другой жена). Пока пьяные мужики дрались, самолёт уже прибыл в Дубай.