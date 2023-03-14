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Россияне устроили мордобой и истерику в самолёте на пути в Дубай

Россияне устроили мордобой и истерику в самолёте на пути в Дубай

Автор:
14 марта 2023 09:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Дубай   видео   драка   екатеринбург   интересное   самолёт   фото   
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Рейс Екатеринбург — Дубай пассажирам запомнится надолго. Двое мужчин устроили настоящую драку прямо в салоне самолёта. Разнимали драчунов всем рейсом. В итоге обоих зачинщиков драки из Дубая депортировали обратно в Россию, где их ждёт разбирательство.

Началось всё по классике — один выпивший пассажир (который уже отмечает отпуск) сказал что-то обидное другому. Завязалась сначала перепалка, а потом и драка. К двум дерущимся присоединились родственники (с одной стороны брат, с другой жена). Пока пьяные мужики дрались, самолёт уже прибыл в Дубай.

Уже на трапе мужчина с расцарапанным лицом и со своим братом продолжают ссориться с оппонентом. На борт вызвали полицию и медиков. В итоге драчунов отправят обратно в Россию.

Лакшери отдых не задался с самого начала!

Источник:

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Метки: Дубай   видео   драка   екатеринбург   интересное   самолёт   фото   
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10  комментариев
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−15
Kabzdoh Полчаса назад
А где доказательства, что это русские? Не могут так русские себя вести.
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3k
ProstoBoBka 6 минут назад
"Умный учится на своих ошибках, мудрый учится на чужих, а дурак(тупое быдло) не учится никогда".
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9k
МихА 8 минут назад
У меня у одного такая херня на видеороликах выскакивает??? Кто в курсе, что сделать?
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33k
ACU900 15 минут назад
Там (в Дубаи) не церемонятся. Они конечно ждут туристов и гостеприимно их принимают. Но если хоть какая то со стороны туриста проблема - их везут в наручниках даже не в тюрьму, сразу в аэропорт и туда, от куда прилетел. А если инцидент произошел еще до паспортного контроля при прибытии в страну - так это еще проще...
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348
Dima Полчаса назад
в семье не без урода (ов).
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13k
Alex Полчаса назад
Пилотам надо было объявить, чтобы все адекватные пассажиры пристегнули ремни, а потом выполнить "бочку" )
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4k
Serj81 Полчаса назад
Сейчас еще и кредит за отпуск лет 5 отдавать будут
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1k
Alex 40 минут назад
Животные
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6k
Бу 42 минуты назад
...Тагил
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391
ruslan d 49 минут назад
Хорошо отдохнули ...
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PokemonKa
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