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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 146 постов • 17 подписчиков подписаться
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В центре Сочи отвалился балкон жилого дома вместе с людьми

В центре Сочи отвалился балкон жилого дома вместе с людьми

Автор:
07 ноября 2022 08:50
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Сочи   балкон   видео   дом   интересное   рухнул балкон   трагедия   фото   
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Вечером 7 ноября в жилом районе Сочи обрушился балкон четвёртого этажа жилого дома. В момент обрушения на балконе стояли трое людей. Угрозы обрушения дома нет, есть пострадавшие. Как оказалось, капитальный ремонт дома был ещё в прошлом веке.

Часть здания обрушилась на улице Донской. Угрозы обрушения дома нет, трещин в самом здании тоже. По словам очевидцев, в момент падения на балконе находились люди. Двое из них погибли, третий попал в больницу с переломами позвоночника и таза.

По сообщениям администрации города, дом не находился в аварийном состоянии, уточняет ТАСС. Следственный комитет провёл проверку, было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Из-за обрушения балкона погибло два человека — мужчина (60 лет) и женщина (40 лет). Погибший мужчина был неместным. Он приехал в Сочи на заработки из Ивановской области и устраивался разнорабочим. Валерий нашёл квартиру, куда его пустили бесплатно знакомые. В тот день, 7 ноября, хозяин квартиры, его подруга Анна и новый житель решили выпить. В какой-то момент люди отправились на балкон покурить. Мгновение — и бетон посыпался, люди сорвались вниз с высоты четырёх этажей. Валерий и Анна скончались, хозяин квартиры в больнице в тяжёлом состоянии, уточняет Mash.

Предварительная причина обрушения — повреждение фасада из-за дождей и сырости. Дому на Донской 64 года, капитальный ремонт последний раз был в прошлом веке.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Сочи   балкон   видео   дом   интересное   рухнул балкон   трагедия   фото   
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14  комментариев
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15k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Пишите не в прошлом веке,а в ПРОШЛОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ!!!
Интернет сам себя не взорвёт!!!
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41
Vasily Полчаса назад
настало время новостей из будущего?!!!
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4k
V2.Smirnov Час назад
Кто подскажет - что это за архитектура такая странная? Слева и справа от обрушившегося балкона - нормальные вертикальные ряды других балконов. А вот ряд с обрушившимся вызывает недоумение. На верхнем этаже дверь и балкон, под ним простое окно., под ним ещё окно, но маленькое, под ним ещё окно, но уже обычное.
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9k
Shtoppi 2 часа назад
<<Как оказалось, капитальный ремонт дома был ещё в прошлом веке.>>
Зато бабки на кап. ремонт в этом веке наверное собирали исправно? Даже наверное обещали его сделать, но как-нибудь потом, когда свои особняки до ума доведут.
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1k
Андрей 2 часа назад
Вроде пятый этаж или там счет начинается со второго?
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
64 года дому? Офигеть! Неужели ещё есть такие древности? Это сколько же там капитальных ремонтов уже должно было произведено? Десять? Двадцать? Впрочем, какая разница: всей управляющей и строительной компаниям теперь сидеть. Кстати, а как же быть в данном случае с владельцем квартиры? Арестуют, если выживет?
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15k
Сергей 3 часа назад
Ничего себе. Читаю новость утром 7 ноября об происшествии вечером 7 ноября.
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28k
Андрей Иванов 3 часа назад
Прошлый век - 22 года назад. Для балконной конструкции - это ниочём
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4k
Wertos 3 часа назад
Кхм... Простите... Там МЧСник когда пилит арматуру, он что к окну трос страховочный прикрепил ???!!! :eye
Я бы лучше на крюке крана повис !
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