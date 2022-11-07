В центре Сочи отвалился балкон жилого дома вместе с людьми

Вечером 7 ноября в жилом районе Сочи обрушился балкон четвёртого этажа жилого дома. В момент обрушения на балконе стояли трое людей. Угрозы обрушения дома нет, есть пострадавшие. Как оказалось, капитальный ремонт дома был ещё в прошлом веке.
Часть здания обрушилась на улице Донской. Угрозы обрушения дома нет, трещин в самом здании тоже. По словам очевидцев, в момент падения на балконе находились люди. Двое из них погибли, третий попал в больницу с переломами позвоночника и таза.
По сообщениям администрации города, дом не находился в аварийном состоянии, уточняет ТАСС. Следственный комитет провёл проверку, было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Из-за обрушения балкона погибло два человека — мужчина (60 лет) и женщина (40 лет). Погибший мужчина был неместным. Он приехал в Сочи на заработки из Ивановской области и устраивался разнорабочим. Валерий нашёл квартиру, куда его пустили бесплатно знакомые. В тот день, 7 ноября, хозяин квартиры, его подруга Анна и новый житель решили выпить. В какой-то момент люди отправились на балкон покурить. Мгновение — и бетон посыпался, люди сорвались вниз с высоты четырёх этажей. Валерий и Анна скончались, хозяин квартиры в больнице в тяжёлом состоянии, уточняет Mash.
Предварительная причина обрушения — повреждение фасада из-за дождей и сырости. Дому на Донской 64 года, капитальный ремонт последний раз был в прошлом веке.
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АНТИФИШКИ
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Зато бабки на кап. ремонт в этом веке наверное собирали исправно? Даже наверное обещали его сделать, но как-нибудь потом, когда свои особняки до ума доведут.
Надо позвонить, предупредить что бы вечером на балкон не выходили
Его, скорее всего и не трогали, балкон этот.
Я бы лучше на крюке крана повис !