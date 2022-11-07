В центре Сочи отвалился балкон жилого дома вместе с людьми

Из-за обрушения балкона погибло два человека — мужчина (60 лет) и женщина (40 лет). Погибший мужчина был неместным. Он приехал в Сочи на заработки из Ивановской области и устраивался разнорабочим. Валерий нашёл квартиру, куда его пустили бесплатно знакомые. В тот день, 7 ноября, хозяин квартиры, его подруга Анна и новый житель решили выпить. В какой-то момент люди отправились на балкон покурить. Мгновение — и бетон посыпался, люди сорвались вниз с высоты четырёх этажей. Валерий и Анна скончались, хозяин квартиры в больнице в тяжёлом состоянии, уточняет Mash.