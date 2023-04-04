В Подмосковье люди живут в слоне

В подмосковном поселке Мелихово неизвестные построили очень необычный дом в форме огромного слона. С ушами, хвостом, бивнями и хоботом. Ещё больше удивляет то, что это не первый "жилой слон" в Подмосковье.
Любители необычной архитектуры обнаружились в подмосковном поселке Мелихово. Кто-то построил необычный дом в форме слона. В его туловище находятся окна, а на голове - смотровая площадка. Выглядит, конечно, необычно. Но интересно.
Как ни странно, но это не первый дом в форме слона. На 14-м км Новорязанского шоссе в деревне Островцы также находится четырехэтажный дом в виде слона. Его построили по проекту архитектора Сергея Кожуро в 2009 году, сообщает RBC.
Пёстрый дизайн выделяет домик среди других. На хоботе можно увидеть рамаянские узоры, а на спине — попону из люминесцирующих красок.
По данным «Вести.ру», на строительство конструкции было потрачено более 42 млн рублей, однако продать его не могут до сих пор. Интересно, почему?
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