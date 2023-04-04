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В Подмосковье люди живут в слоне

В Подмосковье люди живут в слоне

Автор:
04 апреля 2023 08:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Подмосковье   архитектура   видео   дом   здание   интересное   креатив   слон   фото   
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В подмосковном поселке Мелихово неизвестные построили очень необычный дом в форме огромного слона. С ушами, хвостом, бивнями и хоботом. Ещё больше удивляет то, что это не первый "жилой слон" в Подмосковье.

Любители необычной архитектуры обнаружились в подмосковном поселке Мелихово. Кто-то построил необычный дом в форме слона. В его туловище находятся окна, а на голове - смотровая площадка. Выглядит, конечно, необычно. Но интересно.

Как ни странно, но это не первый дом в форме слона. На 14-м км Новорязанского шоссе в деревне Островцы также находится четырехэтажный дом в виде слона. Его построили по проекту архитектора Сергея Кожуро в 2009 году, сообщает RBC.

Пёстрый дизайн выделяет домик среди других. На хоботе можно увидеть рамаянские узоры, а на спине — попону из люминесцирующих красок.

По данным «Вести.ру», на строительство конструкции было потрачено более 42 млн рублей, однако продать его не могут до сих пор. Интересно, почему?

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Метки: Подмосковье   архитектура   видео   дом   здание   интересное   креатив   слон   фото   
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2  комментария
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gavrosh 18 минут назад
Мою идею спёрли
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Obrval 7 минут назад
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