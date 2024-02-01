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В Сочи сотрудники ДПС спасли женщину, которая собиралась свести счёты с жизнью

В Сочи сотрудники ДПС спасли женщину, которая собиралась свести счёты с жизнью

Автор:
01 февраля 2024 18:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   ДПС   МВД   Сочи   Спасение   интересное   фото   
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Женщина залезла на железное ограждение моста.

Сотрудники городского полка ДПС во время патруля заметили женщину, которая забралась на железные ограждения моста и собиралась прыгнуть с 20-метровой высоты. Судя по всему, женщина намеревалась свести счёты с жизнью. Она даже перелезла на другую сторону, но сотрудники ДПС успели раньше.

Вместе с прохожими полицейским удалось отговорить женщину прыгать. На место сотрудники полиции вызвали медиков, которые забрали женщину. Сейчас её жизни ничего не угрожает, рассказали в МВД России.

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Метки: Видео   ДПС   МВД   Сочи   Спасение   интересное   фото   
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1  комментарий
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Александр 58 минут назад
Судя по кислому лицу охранителя правопорядка, он не доволен, что не выписал спасительного пендаля...
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