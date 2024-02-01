В Сочи сотрудники ДПС спасли женщину, которая собиралась свести счёты с жизнью

Женщина залезла на железное ограждение моста.
Сотрудники городского полка ДПС во время патруля заметили женщину, которая забралась на железные ограждения моста и собиралась прыгнуть с 20-метровой высоты. Судя по всему, женщина намеревалась свести счёты с жизнью. Она даже перелезла на другую сторону, но сотрудники ДПС успели раньше.
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Вместе с прохожими полицейским удалось отговорить женщину прыгать. На место сотрудники полиции вызвали медиков, которые забрали женщину. Сейчас её жизни ничего не угрожает, рассказали в МВД России.
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