В Сочи за неделю сошло две лавины на курортах, полных людей

Первая лавина сошла 6 февраля, а вторая 9 февраля.
В Сочи туристам, любящим зимний досуг, не везёт. 6 февраля на курорте "Газпром Поляна" сошла лавина прямо на лыжный комплекс "Лаура", на трассу F. Под снегом оказались шесть человек. Они серьёзно не пострадали.
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В этот же день на канатной дороге в Сочи столкнулись кабинки канатной дороги. Инцидент произошел на высоте 960 метров. Пострадавших нет, а сотрудники канатной дороги выясняют, как так вышло.
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Спустя два дня, 8 февраля, в Сочи снова сошла лавина. На этот раз она сошла на склоне "Альпика". Пострадавших нет, никого почти не завалило.
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Лавина сошла с высоты 1600 метров — в районе выката с трассы перед подъёмником. Сейчас склон и подъём на высоту более 1500 метров закрыт.
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Курорты либо "полны людей", либо "полные людей".
А курорты "полных людей", это для толстых или худеющих.
Впрочем, для этого автора, такое нормально.
А вот покемонка смогла.