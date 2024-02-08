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В Сочи за неделю сошло две лавины на курортах, полных людей

В Сочи за неделю сошло две лавины на курортах, полных людей

Автор:
08 февраля 2024 18:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Сочи   интересное   курорт   лавина   подъёмник   фото   
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Первая лавина сошла 6 февраля, а вторая 9 февраля.

В Сочи туристам, любящим зимний досуг, не везёт. 6 февраля на курорте "Газпром Поляна" сошла лавина прямо на лыжный комплекс "Лаура", на трассу F. Под снегом оказались шесть человек. Они серьёзно не пострадали.

В этот же день на канатной дороге в Сочи столкнулись кабинки канатной дороги. Инцидент произошел на высоте 960 метров. Пострадавших нет, а сотрудники канатной дороги выясняют, как так вышло.

Спустя два дня, 8 февраля, в Сочи снова сошла лавина. На этот раз она сошла на склоне "Альпика". Пострадавших нет, никого почти не завалило.

Лавина сошла с высоты 1600 метров — в районе выката с трассы перед подъёмником. Сейчас склон и подъём на высоту более 1500 метров закрыт.

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Метки: Видео   Сочи   интересное   курорт   лавина   подъёмник   фото   
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14  комментариев
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7k
Alex 6 часов назад
Сегодня 8 февраля. новость из будущего?
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 4 часа назад
Весной будет такое половодье какого не было лет сто....Но для природы, для почвы это хорошо.
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5k
Двестиграмм 4 часа назад
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17k
Марина 5 часов назад
Мда.
Курорты либо "полны людей", либо "полные людей".
А курорты "полных людей", это для толстых или худеющих.
Впрочем, для этого автора, такое нормально.
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13k
Владимир 6 часов назад
"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".
А вот покемонка смогла.
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3k
Yus 6 часов назад
Покемонка в ударе, в завтра смотрит.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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