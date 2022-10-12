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Слепая певица Диана Гурцкая сняла очки - и показала, что скрывала за ними всё время

Слепая певица Диана Гурцкая сняла очки - и показала, что скрывала за ними всё время

Автор:
12 октября 2022 09:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: диана гурцкая   звезды   знаменитости   слепая певица   фото   шоу бизнес   
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Увидеть певицу Диану Гурцкая без очков - огромная редкость. В интернете с трудом можно отыскать такие фото, ведь сценический образ артистки, вероятно, не позволяет показывать глаза.

Появившись на эстраде в 2000-х, Гурцкая сразу привлекла к себе внимание: симпатичная девушка с неизлечимым недугом (слепота), да еще и красивым голосом. Все восторгались ее силой духа и талантом.


Она всегда появлялась на публике в солнцезащитных очках. С одной стороны, это добавляет образу загадочность: все гадают, что же скрывается за очками. Но также порождает множество не самых приятных ассоциаций или мыслей о скрывающихся под темными линзами дефектах.


Недавно Диана Гурцкая решилась на откровенную и для многих экстравагантную фотосессию.

"Все знают Диану как нежную, искреннюю, полной любви ко всему миру. Мне хотелось показать ее иной, раскрыть совершенно другие грани, которые никто не видел. Нужна огромная смелость выйти из зоны комфорта и пойти на такой сумасшедший эксперимент. Спасибо вам за это!", — поделился эмоциями фэшн-фотограф звезд Хвичи Кварацхелия в соцсетях.

Ее дерзкие образы и ярко-накрашенные глаза многих удивили.

Несколько лет назад пользователи раскритиковали певицу, обвинив ее в том, что на самом деле она не слепая, ведь ее закрытые глаза выглядят совершенно обычно. Люди возмущались, что все эти годы, появляясь в очках на сцене и в обычной жизни, она лишь следовала заранее подготовленному сценарию продюсеров.

Однако есть доказательства того, что у певицы действительны проблемы со зрением.

В детстве Диана упала с кровати. Именно тогда ее родители узнали, что дочь - слепая. Врачи провели осмотр и выяснили, что она - слепая от рождения, и зрение не подлежит восстановлению, ведь мышцы глаз атрофированы.


А вам вообще нравится творчество певицы?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: диана гурцкая   звезды   знаменитости   слепая певица   фото   шоу бизнес   
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22  комментария
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1k
Антон Иванов 47 минут назад
Этот пост ГОВНО)!
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25k
СергейРоманов 6 минут назад
А нам,точно полезно об этом знать?
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4k
brotherirk 10 минут назад
А вам вообще нравится творчество певицы? Прочитал как : А вам вообще нравятся глаза певицы?
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6k
Leo Sun 11 минут назад
"Все знают Диану как нежную, искреннюю, полной любви ко всему миру".

Несколько лет назад по телеку видела какую-то передачу, там её показали то ли скрытой камерой, то ли ещё как... В общем, я увидела, как она с изуродованным от злобы лицом на кого-то орала. С тех пор мне смешно читать и слышать, что она якобы нежная, искренняя и полная любви ко всему миру))
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28k
Fat boy slim is * in a heaven 20 минут назад
Гыгы, а кто эта?
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25
Михаил Петров 41 минуту назад
"А вам вообще нравится творчество Гурцкой?"
фамилия Гурцкая не сконяется
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4k
SR 44 минуты назад
Вот вообще неинтересно...
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12k
Александр 51 минуту назад
А где??????
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12k
Eltiftel Час назад
а там 2 п.и.з.д.ы..... нет? тогда не интересно
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27k
Levyathan Час назад
"Увидеть певица Диану Гурцкую"
"Ведь все гадают, что же скрывается за очками." -серьезно?

"Но также может породить множество не самых приятных ассоциаций, мыслей о дефектах под линзами."-за что ты так с Русским языком?
"певица все-таки врет о своей слепоты" -О СВОЕЙ СЛЕПОТЫ???\
"ярко-накрашенные"...
"фотограф звезд Хвичи Кварацхелии"- Хвича Кварацхелия.
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1k
Александр Потёмкин Час назад
Так, у неё, типа, косоглазие

А, что до творчества - я, например, не любитель, ну а кому нравится - "на здоровье", только, мне "подсовывать" не надо...
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