Слепая певица Диана Гурцкая сняла очки - и показала, что скрывала за ними всё время

Появившись на эстраде в 2000-х, Гурцкая сразу привлекла к себе внимание: симпатичная девушка с неизлечимым недугом (слепота), да еще и красивым голосом. Все восторгались ее силой духа и талантом.





Она всегда появлялась на публике в солнцезащитных очках. С одной стороны, это добавляет образу загадочность: все гадают, что же скрывается за очками. Но также порождает множество не самых приятных ассоциаций или мыслей о скрывающихся под темными линзами дефектах.



