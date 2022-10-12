Слепая певица Диана Гурцкая сняла очки - и показала, что скрывала за ними всё время

Увидеть певицу Диану Гурцкая без очков - огромная редкость. В интернете с трудом можно отыскать такие фото, ведь сценический образ артистки, вероятно, не позволяет показывать глаза.
Появившись на эстраде в 2000-х, Гурцкая сразу привлекла к себе внимание: симпатичная девушка с неизлечимым недугом (слепота), да еще и красивым голосом. Все восторгались ее силой духа и талантом.
Она всегда появлялась на публике в солнцезащитных очках. С одной стороны, это добавляет образу загадочность: все гадают, что же скрывается за очками. Но также порождает множество не самых приятных ассоциаций или мыслей о скрывающихся под темными линзами дефектах.
Недавно Диана Гурцкая решилась на откровенную и для многих экстравагантную фотосессию.
"Все знают Диану как нежную, искреннюю, полной любви ко всему миру. Мне хотелось показать ее иной, раскрыть совершенно другие грани, которые никто не видел. Нужна огромная смелость выйти из зоны комфорта и пойти на такой сумасшедший эксперимент. Спасибо вам за это!", — поделился эмоциями фэшн-фотограф звезд Хвичи Кварацхелия в соцсетях.
Ее дерзкие образы и ярко-накрашенные глаза многих удивили.
Несколько лет назад пользователи раскритиковали певицу, обвинив ее в том, что на самом деле она не слепая, ведь ее закрытые глаза выглядят совершенно обычно. Люди возмущались, что все эти годы, появляясь в очках на сцене и в обычной жизни, она лишь следовала заранее подготовленному сценарию продюсеров.
Однако есть доказательства того, что у певицы действительны проблемы со зрением.
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В детстве Диана упала с кровати. Именно тогда ее родители узнали, что дочь - слепая. Врачи провели осмотр и выяснили, что она - слепая от рождения, и зрение не подлежит восстановлению, ведь мышцы глаз атрофированы.
А вам вообще нравится творчество певицы?
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АНТИФИШКИ
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Несколько лет назад по телеку видела какую-то передачу, там её показали то ли скрытой камерой, то ли ещё как... В общем, я увидела, как она с изуродованным от злобы лицом на кого-то орала. С тех пор мне смешно читать и слышать, что она якобы нежная, искренняя и полная любви ко всему миру))
фамилия Гурцкая не сконяется
Женские личные имена и мужские и женские фамилии, оканчивающиеся на -ая, склоняются. Фамилия Гурцкая склоняется следующим образом (на примере мужской фамилии): Александр Гурцкая, Александра Гурцкаи, Александру Гурцкае, Александра Гурцкаю, Александром Гурцкаей, об Александре Гурцкае. Женская фамилия Гурцкая склоняется аналогично.
Родительный: Гурцкую
Дательный: Гурцкой
Винительный: Гурцкая разбила и мандарины съела
Творительный: Хвичи Кварацхелии Гурцкую
Предложный: О всякой фигне и о Хвичи Кварацхелии
Ответ справочной службы русского языка
Рекомендации справочных пособиях относительно склонения грузинских и др. фамилий на -ия разнятся. Интересно, что не склонять подобные фамилии рекомендуют специалисты по культуре речи, авторы справочников по стилистике, литературной правке (т. е. пособий, широко охватывающих различные спорные вопросы современного русского языка). Как Вы верно заметили, такая рекомендация приведена в справочниках Д. Э. Розенталя, кроме того, на распространенность несклоняемых вариантов указывают Л. К. Граудина, В. А. Ицкович, Л. П. Катлинская, авторы справочника «Грамматическая правильность русской речи».
В то же время специалисты по ономастике (т. е. лингвисты, углубленно изучающие особенности образования и функционирования в речи имен, отчеств, фамилий) предписывают склонять фамилии на -ия. Такая рекомендация приведена в «Словаре русских личных имен» А. В. Суперанской, в исследовании Л. П. Калакуцкой «Фамилии. Имена. Отчества. Написание и склонение» и др.
Вот аргументы Л. П. Калакуцкой, которые нам представляются весьма убедительными: «Грузинские (эстонские, финские и др.) фамилии склоняются или не склоняются в соответствии со своими окончаниями по законам русской грамматики. И поскольку в русском языке есть слова общего рода типа пария, судия, то так же склоняются и мужские и женские фамилии, имеющие окончания -ия, независимо от принадлежности к какому-либо языку».
А вот что пишет выдающийся российский лингвист А. А. Зализняк в «Грамматическом словаре русского языка»:
«...Наряду с правильными литературными употреблениями типа у Данелии нередко встречается также (в устной речи и в средствах массовой информации) не соответствующие литературной норме употребления типа у Данелия».
Таким образом, несмотря на рекомендацию Д. Э. Розенталя, следует признать правильным склонение мужских и женских фамилий на -ия, в том числе фамилии Гулия.
http://gramota.ru/forum/veche/63209http://gramota.ru/forum/veche/63209
Можно ещё проверить здесь: http://gramma.ru/SPR/?id=2.10http://gramma.ru/SPR/?id=2.10
https://storage.myseldon.com/news-pict-5c/5CDF67B39284D67E2C170B40A0163003https://storage.myseldon.com/news-pict-5c/5CDF67B39284D67E2C170B40A0163003
"Ведь все гадают, что же скрывается за очками." -серьезно?
"Но также может породить множество не самых приятных ассоциаций, мыслей о дефектах под линзами."-за что ты так с Русским языком?
"певица все-таки врет о своей слепоты" -О СВОЕЙ СЛЕПОТЫ???\
"ярко-накрашенные"...
"фотограф звезд Хвичи Кварацхелии"- Хвича Кварацхелия.
А, что до творчества - я, например, не любитель, ну а кому нравится - "на здоровье", только, мне "подсовывать" не надо...