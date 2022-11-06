Движущиеся игрушечные лошадки времен СССР

Некоторые модели качалок оснащались съемной качающейся платформой, и если ее демонтировать, получалась просто стоящая на ногах лошадка. Но она по-прежнему занимала много места, да и сразу же теряла половину своей привлекательности - зачем ребенку нужна статичная лошадь, не умеющая имитировать хоть какое-то подобие движения?

Интересно то, что в середине 50-х гг. такие крупногабаритные кони поступали в продажу под такими же солидными, как и их размеры, именами: конь "Победа", конь "Героический", конь "Богатырский", конь "Сказочный". Правда, чуть позже эти игрушки сменились более миниатюрными версиями, и на прилавки магазинов уже попадали под скромным наименованием "конь-качалка" или "лошадка-качалка", без каких-либо имен.