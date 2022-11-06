Движущиеся игрушечные лошадки времен СССР

Пожалуй, одними из самых старых, встречавшихся еще в античные времена детских игрушек, были куклы и лошадки. Поэтому нет ничего удивительного в том, что одно из ведущих мест в производстве советских игрушек было отведено под изготовление всевозможных лошадок.
Лошадки, как традиционная игрушка для детей дошкольного возраста, разрабатывались в разных ассортиментных группах, которые подвергались некоторой модернизации в соответствии с требованиями времени. Так, например, кони-каталки, долгое время (с довоенной поры и примерно до начала 70-х гг.) были оснащены колесиками, которые крепились к площадке-подставке.
В более позднее время эту конструкцию немного упростили, убрав подставку и зафиксировав колеса прямо на конечностях игрушки. Да и материалы для изготовления лошадок стали применяться более простые: если раньше это были пресс-опилочные (а также из папье-маше) изделия, хорошо детализированные и красиво расписанные, то потом лошадок стали делать преимущество из пластмассы - и чаще всего красного цвета, почти как на знаменитой картине художника Петрова-Водкина.
И мог бы этот представитель игрушек на колесиках быть скучной игрушкой, если бы некоторые модели не оснащались очень интересной функцией. Стоило ребенку потянуть за колечко, расположенное в основании шеи коня, как тот издавал мощное ржание, которое пугало не только домашних животных, но и некоторых чувствительных людей ))
Кони-качалки встречались несколько реже, чем их "колёсные" собратья, и это было вполне объяснимо - место игрушке требовалось довольно много, что для многих малогабаритных квартир было непозволительной роскошью. Видимо, по этой причине качалки чаще можно было увидеть в детских учреждениях, нежели в квартирах.
Некоторые модели качалок оснащались съемной качающейся платформой, и если ее демонтировать, получалась просто стоящая на ногах лошадка. Но она по-прежнему занимала много места, да и сразу же теряла половину своей привлекательности - зачем ребенку нужна статичная лошадь, не умеющая имитировать хоть какое-то подобие движения?
Интересно то, что в середине 50-х гг. такие крупногабаритные кони поступали в продажу под такими же солидными, как и их размеры, именами: конь "Победа", конь "Героический", конь "Богатырский", конь "Сказочный". Правда, чуть позже эти игрушки сменились более миниатюрными версиями, и на прилавки магазинов уже попадали под скромным наименованием "конь-качалка" или "лошадка-качалка", без каких-либо имен.
Штекенпферде, как в старину называли этот вариант игрушки, можно отнести к категории "движущихся лошадок" весьма условно. Все-таки в данном случае игрушка лишь имитировала лошадь, а "движущей силой" был сам ребенок. Но в советской товарной номенклатуре эта игрушка относилась к движущимся, поэтому не будем изобретать велосипед и оставим всё, как есть.
Немецкое название этой игрушки в советском быту встречалось очень редко (да и в литературе самый распространенный пример - это проза Марины Цветаевой: "... Андрюша под рояль не лез, а неподвижно сидел на своем штекенпферде в арке залы, показывая нам с Асей кулаки и языки"). Дети предпочитали называть игрушку "конь на палочке", а по товарной номенклатуре он проходил как "конь-жокей".
Вариантов такого коня было немного: просто гладкая палочка с небольшим шариком конце или же палочка с одним или двумя небольшими колесиками. Ну а другой конец палки венчала голова коня, сделанная из папье-маше, дерева или пластмассы.
Самый интересный вариант движущихся лошадок - это игрушки с заводным механизмом. Таких лошадок делали из металла и окрашивали эмалевыми или нитрокрасками. Наверняка, многие помнят эту неповоротливую и плохо управляемую конструкцию из лошади, соединенной с тележкой и оснащенной педалями.
В СССР их производили с 50-х гг. и почти до конца 80-х, но эта игрушка была далеко не отечественной разработкой, а копией популярной английской игрушки, которую на фабрике G & J Lines в послевоенное время штамповали в огромном количестве.
Такие лошадки были еще хороши и тем, что во время движения очень реалистично перебирали ногами, что добавляло эффекта от катания на игрушке. Особенно интересно это выглядело, если кататься на лошадке с горки - детская фантазия легко создавала себе иллюзию скачки на самой настоящей лошади, когда ветер в лицо и слышишь стук копыт )) Вот, правда, затаскивать коня наверх в горку было задачей не из самых легких...
"Конь беговой", как называлась эта игрушка, был животным довольно "прожорливым", т.к. обходился родителям в кругленькую сумму, превышающую 20 руб. Видимо, по этой причине педальные лошадки часто встречались в пунктах проката, вместе с педальными автомобилями - еще одной мечтой многих советских мальчишек.
На каких игрушечных лошадках вам доводилось чаще всего кататься в детстве? :)
Источник:
АНТИФИШКИ
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