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У советских детей были такие интересные игрушки

У советских детей были такие интересные игрушки (6 фото)

Автор:
04 октября 2021 07:40
Сообщество : СССР
Метки: СССР   дети   детство   игрушка   ностальгия   факты   фото   
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Cамые интересные, увлекательные и разнообразные игрушки все же были в период позднего Союза – в восьмидесятых, как раз когда наши дети были маленькими. И, покопавшись в Интернете, я выбрал наиболее запоминающиеся и увлекательные.


Сверкалочка

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Я уже и забыл, что когда-то в начале 1990-х покупал дочери такую игрушку. Эта вещица называлась «Сверкалочка», она известна еще с начала восьмидесятых. Устройство простое: небольшой толкатель раскручивал диск внутри корпуса. Из какого он был материала – не помню, но при вращении он скользил по кусочкам кремния, которые высекали искры. А через цветные стекла они казались разноцветными.

Игрушка простая, дешевая, продавалась во всех детских магазинах и пользовалась большой популярностью среди детей дошкольного возраста. Советские «Сверкалочки» можно найти на Авито по 1000-1200 рублей, что на мой взгляд дороговато. Но вещь и сейчас была бы интересна детям в качестве подарка.



Киновизор

Эту игрушку мы подарили дочке в 1986 году на день рождения, но, насколько я помню, пришлось долго искать ее в магазинах. Вещица считалась в то время самой современной игрой и редко была в продаже. Устройство продавалось в наборе с тремя пленочными кассетами, на каждой свой мультфильм.

Кассета вставлялась в этот чудо прибор, а чтобы посмотреть мультфильм, нужно было крутить ручку и смотреть в глазок, а колесиком можно было настроить фокус. Разумеется, звука в киновизоре не было. Единственный минус – всего две кассеты, которые быстро надоедали. Но даже несмотря на этот недостаток, игрушка вызывала восторг у детворы.


За рулем

Наверное, все родители тогда знали эту игру, в 1980-х она была предметом вожделения всех мальчишек. Вспоминаю, как купил ее сыну на Новый год, а потом мы вместе играли. Это была пластмассовая платформа красного цвета с рулем и большим крутящимся диском. А машинки были на магнитном управлении.

Поворачиваешь ключ на панели – диск закрутился и машинка поехала, а ты ею рулишь, регулируешь скорость рычагом, проезжаешь под мостами. Игра считалась очень крутой, она увлекала как детей, так и взрослых – азарта хоть отбавляй, сидишь и с нетерпением ждешь свою очередь. Жаль, что батареек хватало ненадолго.

Позже я узнал, что это копия игры U Drive it, придуманной в Америке. Но дизайн нашей «За рулем» явно был интереснее. Жаль, что эта игра сейчас позабыта. Ее можно найти лишь на барахолках, но за большие деньги.


Роллейдоскоп

Наверное, у каждого советского ребенка был калейдоскоп, телейдоскоп или роллейдоскоп. Это три разновидности одного и того же устройства. Разница только в том, что у роллейдоскопа верхняя часть корпуса крутится, за счет чего стеклянные узоры внутри него менялись плавно, динамично и выразительно.

Помню, как в 1987 году к нам в гости приехал мой брат с семьей и подарил моим детям эту игрушку. Мне и самому нравилось смотреть в него – хороший отдых для глаз. Думаю, детям была бы и сейчас интересна эта игрушка, жаль, что ничего подобного уже не выпускают.

Роллейдоскопы продают сегодня только на барахолках. В подержанном состоянии его можно купить за 500 рублей. А новые, в коробках, с заводской биркой и знаком качества продают по 1000 рублей и больше. В любом случае, эта вещь была бы прекрасным подарком ребенку даже в наши дни.


А вы помните эти игрушки? Расскажите в комментариях, что еще из подобного было популярно в советское время?


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Метки: СССР   дети   детство   игрушка   ностальгия   факты   фото   
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6  комментариев
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2k
смт Час назад
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9k
Касьян Пуздой Полчаса назад
главная игрушка всех советских мальчишек

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2k
makc 52 минуты назад
Вот такое видел в конце 80-х
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Хью́берт Час назад
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