У советских детей были такие интересные игрушки

Наверное, у каждого советского ребенка был калейдоскоп, телейдоскоп или роллейдоскоп. Это три разновидности одного и того же устройства. Разница только в том, что у роллейдоскопа верхняя часть корпуса крутится, за счет чего стеклянные узоры внутри него менялись плавно, динамично и выразительно.

Помню, как в 1987 году к нам в гости приехал мой брат с семьей и подарил моим детям эту игрушку. Мне и самому нравилось смотреть в него – хороший отдых для глаз. Думаю, детям была бы и сейчас интересна эта игрушка, жаль, что ничего подобного уже не выпускают.

Роллейдоскопы продают сегодня только на барахолках. В подержанном состоянии его можно купить за 500 рублей. А новые, в коробках, с заводской биркой и знаком качества продают по 1000 рублей и больше. В любом случае, эта вещь была бы прекрасным подарком ребенку даже в наши дни.





А вы помните эти игрушки? Расскажите в комментариях, что еще из подобного было популярно в советское время?