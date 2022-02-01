Игрушка, которую до сих пор делают на государственном пороховом заводе

К производству товаров народного потребления предприятие пришло в 1946 году, когда увеличились объемы производства листового целлулоида, и, соответственно, изделий из него. Тогда это были простые изделия – мыльницы, расчески, флаконы и т.д.

Производство расширялось, и к концу 60-х годов на заводе производилось более 40 видов товаров народного потребления, в т.ч. и известные нам неваляшки.