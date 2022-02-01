Игрушка, которую до сих пор делают на государственном пороховом заводе

Вспомнил, что в нашем детстве все мы с удовольствием играли с неваляшками и мне стало интересно, а есть ли сейчас такие игрушки.
Стал искать в Интернете, и с удивлением обнаружил, что неваляшки выпускаются, и делает их Тамбовский пороховой завод. Да, эти милые улыбчивые куклы производятся на предприятии наряду с продукцией оборонного назначения!
Мне стало интересно, почему так происходит, и я изучил историю завода.
Основан он был еще до революции, и долгие годы здесь шло производство не только пороха, но и сырья для химической промышленности, двигателей и агрегатов различного назначения. Были и годы простоя и упадка. Разумеется, во время Великой Отечественной войны завод работал на полную мощность. Помимо пороха шел выпуск боеприпасов и зарядов.
К производству товаров народного потребления предприятие пришло в 1946 году, когда увеличились объемы производства листового целлулоида, и, соответственно, изделий из него. Тогда это были простые изделия – мыльницы, расчески, флаконы и т.д.
Производство расширялось, и к концу 60-х годов на заводе производилось более 40 видов товаров народного потребления, в т.ч. и известные нам неваляшки.
Стоимость неваляшки 50-х годов прошлого века может достигать 1500 рублей и более.
Завод пережил трудные 90-е годы, но выстоял, и по сей день работает. Что удивительно, он не перешел в частную собственность, до сих пор является государственным предприятием. Может, поэтому ассортимент выпускаемой продукции остается традиционным и привычным российскому потребителю, а не «конъюктурным».
К моему удивлению, помимо классических неваляшек, к которым мы привыкли с детства (это девочка и клоун), сейчас выпускаются новые, ранее неизвестные мне модели. Например, я никогда раньше не встречал игрушек «Грибок», «Снеговик», «Хомяк». Серия животных представлена достаточно широко, можно выбрать куклу на любой вкус.
Особенно произвело впечатление «Яйцо пасхальное», такую игрушку я увидел впервые.
Ну и, конечно, с радостью я обнаружил знакомых классических неваляшек. Они выпускаются в двух вариантах – обычные и куклы с моргающими глазами. Помню, в нашем детстве это была большая редкость! Сейчас моргающие куклы есть в трех вариантах с разными именами.
Для своих внуков я выбрал именно такую неваляшку. Ну и, конечно, Снеговика – это был новогодний подарок все-таки.
Дорогие читатели, а как вы считаете, нужны ли сейчас такие игрушки? Ваши дети играют неваляшками?
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Встреча инопланетян и землян.
Поговорили о технологиях, культуре и т.д. дошло до религии.
- А вы про Иисуса слышали?
- Иисус? Да, классный чувак! Каждый год к нам прилетает, очень ему нравятся наши вкусняхи.
- В смысле каждый год? Мы уже боле 2000 лет ждем второго пришествия.
- Нууу.. он когда к нам первый раз прилетел, мы собрали самое вкусное, что у нас есть и угощали. А у вас как прошла встреча?
Целлулоид представляет собой материал на основе нитроцеллюлозы с наполнителем - родственник бездымного пороха. Неудивительно, что целлулоид делают на пороховом заводе.
Благо, времена были доковидные, а в Белопруссию попасть было легко при наличии визы.
3 раза пришлось возить их. Столько желающих получить такую было.