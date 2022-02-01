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Игрушка, которую до сих пор делают на государственном пороховом заводе

Игрушка, которую до сих пор делают на государственном пороховом заводе (7 фото)

Автор:
01 февраля 2022 09:19
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: дети   детство   завод   игрушка   неваляшка   факты   фото   
1281
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Вспомнил, что в нашем детстве все мы с удовольствием играли с неваляшками и мне стало интересно, а есть ли сейчас такие игрушки.

Стал искать в Интернете, и с удивлением обнаружил, что неваляшки выпускаются, и делает их Тамбовский пороховой завод. Да, эти милые улыбчивые куклы производятся на предприятии наряду с продукцией оборонного назначения!

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Мне стало интересно, почему так происходит, и я изучил историю завода.

Основан он был еще до революции, и долгие годы здесь шло производство не только пороха, но и сырья для химической промышленности, двигателей и агрегатов различного назначения. Были и годы простоя и упадка. Разумеется, во время Великой Отечественной войны завод работал на полную мощность. Помимо пороха шел выпуск боеприпасов и зарядов.

К производству товаров народного потребления предприятие пришло в 1946 году, когда увеличились объемы производства листового целлулоида, и, соответственно, изделий из него. Тогда это были простые изделия – мыльницы, расчески, флаконы и т.д.

Производство расширялось, и к концу 60-х годов на заводе производилось более 40 видов товаров народного потребления, в т.ч. и известные нам неваляшки.

Стоимость неваляшки 50-х годов прошлого века может достигать 1500 рублей и более.


Завод пережил трудные 90-е годы, но выстоял, и по сей день работает. Что удивительно, он не перешел в частную собственность, до сих пор является государственным предприятием. Может, поэтому ассортимент выпускаемой продукции остается традиционным и привычным российскому потребителю, а не «конъюктурным».

К моему удивлению, помимо классических неваляшек, к которым мы привыкли с детства (это девочка и клоун), сейчас выпускаются новые, ранее неизвестные мне модели. Например, я никогда раньше не встречал игрушек «Грибок», «Снеговик», «Хомяк». Серия животных представлена достаточно широко, можно выбрать куклу на любой вкус.

Особенно произвело впечатление «Яйцо пасхальное», такую игрушку я увидел впервые.

Ну и, конечно, с радостью я обнаружил знакомых классических неваляшек. Они выпускаются в двух вариантах – обычные и куклы с моргающими глазами. Помню, в нашем детстве это была большая редкость! Сейчас моргающие куклы есть в трех вариантах с разными именами.

Для своих внуков я выбрал именно такую неваляшку. Ну и, конечно, Снеговика – это был новогодний подарок все-таки.

Дорогие читатели, а как вы считаете, нужны ли сейчас такие игрушки? Ваши дети играют неваляшками?


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Метки: дети   детство   завод   игрушка   неваляшка   факты   фото   
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16  комментариев
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220
Andrey Час назад
Ага ,играли ! Дымовуха из них получалась бомбезная !))
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1k
Григорий Водениктов 15 минут назад
просто добавь фольги!
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7k
Elena Ki 44 минуты назад
Интересно, какого размера пасхальное яйцо. И издает ли оно тренькающие звуки при раскачивании? И не оскорбляет ли оно чувств РПЦ?
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4k
solovei7 48 минут назад
Быстрогорелка, ммммм)
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21k
Юрий Час назад
Дымовушки в детстве делали из таких игрушек.
Целлулоид представляет собой материал на основе нитроцеллюлозы с наполнителем - родственник бездымного пороха. Неудивительно, что целлулоид делают на пороховом заводе.
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775
ProFanas Час назад
Как-то мне приспичило сделать подарок в виде какой вот куклы.
Благо, времена были доковидные, а в Белопруссию попасть было легко при наличии визы.
3 раза пришлось возить их. Столько желающих получить такую было.
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225
Сергей Час назад
Главная интрига, современные неваляшки годятся для дыма?
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