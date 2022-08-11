"Пятнашки": головоломка из советского детства

Перемещая поочередно кубики, нужно было номера 14 и 15 поменять местами - впрочем, рассказывать о смысле игры в "Пятнашки" нет необходимости, вряд ли кому-то неизвестны эти правила...

Так вот, бешеный успех этой игры, увидевший свет в XIX веке, привел к ее массовому распространению по всему миру и к появлению множества аналогичных головоломок, где вместо цифр использовались иногда картинки, а квадратики заменялись фишками другой формы.