"Пятнашки": головоломка из советского детства

В 70-е годы позапрошлого столетия всю Европу охватила интеллектуальная эпидемия, которая доводила до того, что люди в буквальном смысле забывали о работе и прочих делах, часами просиживая над решением простенькой с виду головоломки.
Истории о "помешательстве" звучали фантастически: некий лавочник забыл открыть свой магазинчик, оставив покупателей без продуктов; редактор известной газеты ушел на обед и не вернулся - сотрудники обнаружили его ночью, сидящим в кафе и с отчаянным видом передвигающим по столу кусочки пирога...
Имя этой "эпидемии" было незамысловатым: "Игра в пятнадцать" или то, что каждому советскому ребенку было известно под названием "пятнашки". Игра выглядела как простая коробочка с пронумерованными кубиками, которые в последнем ряду расположились не по порядку: 13, 15, 14.
Перемещая поочередно кубики, нужно было номера 14 и 15 поменять местами - впрочем, рассказывать о смысле игры в "Пятнашки" нет необходимости, вряд ли кому-то неизвестны эти правила...
Так вот, бешеный успех этой игры, увидевший свет в XIX веке, привел к ее массовому распространению по всему миру и к появлению множества аналогичных головоломок, где вместо цифр использовались иногда картинки, а квадратики заменялись фишками другой формы.
В СССР "Пятнашки" также производились как в классическом, так и в нестандартном варианте. Так, например, головоломка стандартного типа насчитывала 43 вида разновидностей - за счет разных расцветок и форм коробки.
В зависимости от этого варьировалась и цена "Пятнашек": например, Реутовская фабрика игрушек выпускала два вида коробок по 46 и 80 коп., на Московской экспериментальной фабрике игрушек производили головоломку по цене 60 коп., в Белгороде - по 1 руб., двусторонние "пятнашки", сделанные на одесском заводе "Полимер" обходились покупателю в 65 коп., а ЛПО "Ленбытхим" (Ленинград) делало самую дешевую игрушку - 42 коп.
Нестандартные "Пятнашки" представляли собой частично как отечественную разработку, так и копию вариантов, пришедших из-за рубежа и из-за давности времен не всегда даже имевших авторство.
Так, например, в 20-е годы прошлого века в Америке была очень популярна "Папина головоломка", во Франции известная как "Рыжий осел", а в СССР производимая под названием "Упрямый осел" (хотя головоломки от некоторых производителей иногда и сохраняли название "Рыжий осел").
Существовали и другие варианты "Упрямого осла", которые каждый производитель называл по-своему: "Забей шайбу", например, или "Самый короткий путь".
Некоторые нестандартные "Пятнашки" даже внешне были непохожи на свой классический аналог - "Логические кубики" тому наглядный пример.
Другие привлекали нестандартно поставленными задачами: "Тигры в клетке" предлагали игроку в первом случае выпустить хищников на свободу и спрятать их сторожей, а во втором - отдать одного сторожа на съедение тиграм.
Конечно же, далеко не у всех хватало терпения и смекалки, чтобы собрать даже классические "Пятнашки", не говоря уж о нестандартных вариантах. Поэтому обязательно находились отдельные личности, которые вытаскивали кубики из коробки, хоть это и непросто было сделать, и уже этим путем выстраивали нужную последовательность фишек ))
Видимо, это были те самые люди, которые в более позднее время будут переклеивать наклейки на кубике Рубика, чтобы он выглядел собранным :)
А как у вас обстояли дела с "Пятнашками" - хватало терпения их собрать?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Каждому СОВЕТСКОМУ ребёнку было известно, что пятнашки это салочки, а не то, что мамкины эксперты называют пятнашками.