История появления неваляшки: 5 фактов

Эта игрушка была у каждого ребенка в СССР. Но лишь немногие знали, что его серийное производство связано с оборонной промышленностью.
1. Никогда не падает
Кукла неваляшка состоит из двух полых сфер. Главной особенностью является утяжелитель внутри нижней сферы. Центр массы куклы расположен так, что как бы ни пытались ее повернуть или положить на бок, она всегда возвращается в вертикальное положение.
Название неваляшка происходит от слова валяться; и действительно, эта кукла действительно не валяется. Есть у нее и другое название — ванька-встанька.
2. У каждого советского ребенка была неваляшка
Неваляшка обычно похожа на младенца с милейшими ресничками. Эта игрушка была буквально у каждого ребенка в СССР. Считалось, что маленьким детям с неваляшкой хорошо играть именно в тот момент, когда у них начиналась развиваться моторика.
Неваляшка передавалась из поколения в поколение. У многих эти куклы до сих пор пылятся где-то в шкафу. Другие, наоборот, ищут этих кукол или их современную интерпретацию, чтобы с ностальгическим энтузиазмом подарить своим детям.
3. Сестра Матрешки
Самая известная русская кукла — матрешка, внутри которой прячется еще несколько таких же игрушек, одна меньше другой. Матрешка стала популярным сувениром в СССР, а теперь и в России, но неваляшка не менее известна. По сути, округлые формы матрешки послужили прообразом неваляшки.
В России неваляшки появились около двух столетий назад. Тогда их называли «кувырканами». Первые деревянные куклы-кувырканы появились в России в начале 19 века. Народные умельцы вручную раскрашивали их яркими красками — такие куклы были непременным атрибутом торговых ярмарок в царской России.
4. Азиатские корни
Первые неваляшки появились в Китае, где глиняные куклы будаовэн ("старик не падает") известны с VI века. Скорее всего их завезли в Японию, где сейчас есть своя кукла-роли-поли окиагари-кобоши, а также безумно популярные деревянные куклы Дарума, которые, как считалось, приносили удачу. (Они были созданы по образцу буддийского Бодхидхармы, который медитировал девять лет, пока его руки и ноги не атрофировались и не отвалились).
Из Азии таких кукол привозили в Европу в качестве сувениров. Во Франции есть своя версия – culbuto (неваляшка) или Рампонно. Также в Германии были свои деревянные Stehaufmännchen (стоящий человек).
В 1970-х годах в США появились знаменитые куклы Playskool по имени Weebles, напоминающие яйцо. По-английски такие куклы называются «круглодонные куклы» или «роли-поли»; (насекомое жук-таблетка, при угрозе скатывается в шар; оно также широко известно как неваляшка).
5. Производится на пороховом заводе.
Неваляшка приобрела большую популярность, особенно в СССР. Пожалуй, самым шокирующим фактом является то, что эта невинная детская кукла всегда производилась на Тамбовском пороховом заводе.
В 1957 году это грозное оборонное предприятие, снабжавшее страну порохом и боеприпасами во время Второй мировой войны, решило использовать огромное количество отходов порохового производства (целлулоид) в гражданских целях. И вот, фабрика начала выпускать игрушки для развлечения детей. К началу 1960-х годов было произведено более миллиона неваляшек, многие из которых были экспортированы, причем не только в страны соцлагеря, но и в США, Китай и Латинскую Америку.
Позже они перешли на другой материал – бесцветный и прозрачный пластик, который был не таким горючим, как целлулоид. В 1990-е производство неваляшек также спасло завод от полного закрытия; в то время не было оборонных контрактов. Игрушке даже установлен памятник в городе Котовске Тамбовской области, где расположен завод.
Неваляшки до сих пор производятся на Тамбовском пороховом заводе, в продаже более 30 видов неваляшек.
Источник:
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