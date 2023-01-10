История появления неваляшки: 5 фактов

Название неваляшка происходит от слова валяться; и действительно, эта кукла действительно не валяется. Есть у нее и другое название — ванька-встанька.

2. У каждого советского ребенка была неваляшка

Неваляшка обычно похожа на младенца с милейшими ресничками. Эта игрушка была буквально у каждого ребенка в СССР. Считалось, что маленьким детям с неваляшкой хорошо играть именно в тот момент, когда у них начиналась развиваться моторика.