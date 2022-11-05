Я Русский. Всероссийская хоровая акция

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Я из Латвии, но я всем сердцем поддерживаю Россию. Вашему вниманию достойная песня россиян.
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АНТИФИШКИ
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Метки: Позиция Жизнь добрые люди россия 24
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