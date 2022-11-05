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Я Русский. Всероссийская хоровая акция

Я Русский. Всероссийская хоровая акция

Автор:
05 ноября 2022 23:45
Метки: Позиция Жизнь   добрые люди   россия 24   
161
1

Я из Латвии, но я всем сердцем поддерживаю Россию. Вашему вниманию достойная песня россиян.

Источник:

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6  комментариев
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Елизавета Автор поста 4 часа назад
По национальности я латышка, но моя мама русская. Потому я всегда буду любить Россию и считать её Родиной. Родину не предают и не сдают. Родина всегда есть Родина. На том стояла и стоять буду.
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Погулять вышел 10 минут назад
Скажите, а погромы будут?
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Елизавета

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