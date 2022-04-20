FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Картинка дня 507 постов • 173 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Картинка дня 
17 добрых поступков, которые сделают ваш день ярче

17 добрых поступков, которые сделают ваш день ярче (18 фото)

Автор:
20 апреля 2022 15:33
Сообщество : Картинка дня
Метки: Добрые дела   делай добро   добро помощь   доброта   доброта спасет мир   добрые люди   помощь животным   человечность   
3968
18
Мы не можем взять и изменить мир, но можем сделать его хотя бы немного лучше: быть человечнее и добрее к ближнему, помогать людям, когда им требуется помощь, спасать животных. "Доброта спасёт мир" — это не просто слова, а побуждение к действию.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Картинка дня"
Метки: Добрые дела   делай добро   добро помощь   доброта   доброта спасет мир   добрые люди   помощь животным   человечность   
1
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Эльза Вайнц 3 часа назад
Приятно знать, что я не одна, кто кормит шмелей и пчёл сахарной водой )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 9)
30
Victor 19 минут назад
Вчера зашли в магазин что бы купить себе обед . Взяли по кофе и хот-догу . Настроение было ужасное , холидина и ветер еще в добавок . Пока наливали кофе рядом стоящая женщина дала два купона на бесплатное кофе . Было так неожиданно и очень приятно . И день вдруг стал не таким и противным . Всем бобра
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
An4aR Час назад
А у нас как-то на природе шмель заполз в мою стопку коньяка. Поплавал, поплавал, потом ещё долго ползал поблизости. На добавку, видимо, надеялся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
perekrestok 2 часа назад
Про сладкую воду и шмеля первый раз прочитал. Прям самолет на биотопливе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

68092



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Немецкий фермер объяснил настоящую причину почему в Европе не едят гречку
7
181
Немецкий фермер объяснил настоящую причину почему в Европе не едят гречку
45 ретро фотографий, которые не увидишь в учебниках истории
3
21
45 ретро фотографий, которые не увидишь в учебниках истории
Набирающие популярность в сообществах
Её убили во время грозы и это дело так и не было раскрыто
0
4
Её убили во время грозы и это дело так и не было раскрыто
Chevrolet Camaro переделанный в Pontiac Trans Am «Смоки и Бандит»
0
1
Chevrolet Camaro переделанный в Pontiac Trans Am «Смоки и Бандит»
Оригинальные методы использования пищевой пленки в быту
Оригинальные методы использования пищевой пленки в быту
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный отец
0
0

Лучшие демотиваторы
Женщины и меркантильность
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#Ватермарк#факты#забавно#дтп#Россия#подборка#кино#шоу бизнес
#фото#интересно#люди#мир#картинки#милота#аварии#Украина#новости#Реакция
#животные#в мире#история#автомобили#автомир#фотографии#Разное#добро#Приколы#собака
Мини-операция, которая 190 лет назад стала настоящей сенсацией Мини-операция, которая 190 лет назад стала настоящей сенсацией Бездомный мужчина ринулся в горящий приют и спас жизни животных Бездомный мужчина ринулся в горящий приют и спас жизни животных Доброта спасет мир: незнакомец помог мальчику-аутисту справиться с приступом Доброта спасет мир: незнакомец помог мальчику-аутисту справиться с приступом Хорошие люди, которые доказали, что наш мир не так уж и плох Хорошие люди, которые доказали, что наш мир не так уж и плох Приют для собак-инвалидов каждый день проводит "гонки на колясках" Приют для собак-инвалидов каждый день проводит "гонки на колясках" Мальчик-инвалид получил в подарок личную автобусную остановку Мальчик-инвалид получил в подарок личную автобусную остановку

На что жалуетесь?

Вернуться