17 добрых поступков, которые сделают ваш день ярче

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Мы не можем взять и изменить мир, но можем сделать его хотя бы немного лучше: быть человечнее и добрее к ближнему, помогать людям, когда им требуется помощь, спасать животных. "Доброта спасёт мир" — это не просто слова, а побуждение к действию.
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2. "Нога у игрушки моего ребёнка отломилась, поэтому я сделал ей протез с помощью 3D-ручки и куска металла"
5. "365 причин улыбаться для моей девушки"
"В этой банке ты найдёшь 365 записок. Три цвета - три категории: почему я тебя люблю, наши приятные воспоминания, стихи и цитаты. Бери по одной каждый день, в каком бы настроении ты ни была. Надеюсь, что добавлю в твой день минимум одну улыбку. Никогда не переставай быть собой".
6. "Моя 88-летняя бабушка в декабре всегда печёт печенье и жертвует его на рождественскую ярмарку местного дома инвалидов"
8. "Моя бабушка так скучала по дедушке, что сделала себе подушку с его фотографией. Он был домоседом"
9. "Мой 93-летний пациент с деменцией нарисовал мою кошку. У меня нет кошки, но я начинаю влюбляться в эту"
11. "Купил 85-летнему отцу моей девушки очки виртуальной реальности Oculus, он в восторге"
12. "Я потерял водительское удостоверение, а этот мальчик нашёл его и вернул мне. Он написал чудесное письмо"
"Я нашёл ваши водительские права на улице и подумал, что они вам очень понадобятся. Поэтому я подумал, что было бы неплохо их вернуть. И я надеюсь, что когда вы увидите что-то подобное, вы сделаете то же самое. С уважением, Стивен".
13. "Я сказал отцу, что люблю напиток Basil Seed с семенами базилика, и он прислал мне коробку!"
14. "Письмо моей дочери учительнице рисования"
"Вы прекрасный учитель рисования. Я была как чистый лист бумаги, а потом пришли вы и раскрасили меня. Спасибо".
15. "Мы возвращались домой и у нас лопнула шина. Добрый кассир на заправке всё бросил и пришёл на помощь"
16. "У меня сегодня был не лучший день, но эта надпись меня вдохновила: "Мой ребёнок победил рак мозга"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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