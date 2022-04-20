17 добрых поступков, которые сделают ваш день ярче

"В этой банке ты найдёшь 365 записок. Три цвета - три категории: почему я тебя люблю, наши приятные воспоминания, стихи и цитаты. Бери по одной каждый день, в каком бы настроении ты ни была. Надеюсь, что добавлю в твой день минимум одну улыбку. Никогда не переставай быть собой".