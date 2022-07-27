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Уборщик метро сделал доброе дело - и отказался от вознаграждения

Уборщик метро сделал доброе дело - и отказался от вознаграждения

Автор:
27 июля 2022 13:24
Сообщество : Истории
Метки: Добрые дела   Жизнь   деньги   добро   добрые люди   истории   люди   сингапур   фото   фотографии   
256
4
Здорово, когда люди делают добрые дела - появляется какая-то надежда на человечество. Недавно такой случай произошёл в Сингапуре. А как бы вы поступили в такой ситуации? Опрос - в конце поста.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Добрые дела   Жизнь   деньги   добро   добрые люди   истории   люди   сингапур   фото   фотографии   
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7  комментариев
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12k
Konstantin 2 часа назад
Когда был молодой, может быть еще подумал бы, но сейчас без вопросов вернул бы. В мире и вокруг и так постоянно творится какое-то го*но, не хочется его сверх меры плодить.
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13k
Kristian 21 минуту назад
Вернули как-то паспорт за денежку.
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69k
Доктор Джонс Час назад
Просто там камер много...
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7k
Mowgley Z ⚔ Час назад
Мне в кинотеатре телефон вернули, вывалился из кармана под сиденье. Нашла женщина уборщица, то ли узбечка, то ли киргизка. И тоже вознаграждение брать не хотела, еле уговорил.
Если вдруг она Фишки читает - Домодедово, ТЦ "Квартал", кинотеатр "Матрица", еще раз огромное Вам спасибо
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9k
Игорь 2 часа назад
в конце 90-х по дороге из Москвы в Ярославль в сумерках остановили гаишники - проверка документов. Коллега выронил на дорогу бумажник со всеми деньгами (много, ехали вести "переговоры" :) )и документами. Тронулись и через пару километров они нас догнали и вернули бумажник. На радостях дали каких то денег и долго благодарили. Так что есть нормальные люди везде. Простое правило - поступайте так, как хотели бы что бы с вами поступали и и все будет хорошо. Удачи
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4k
satra 2 часа назад
"Вернул бы, но не отказался бы от вознаграждения" - выбрал.
Но не деньгами.
Какой-нибудь легкий отдарок типа "пошли, меня пивом/кофе угостишь" .
На мой взгляд, вполне разумно дать возможность той стороне проявить благодарность. Без фанатизма.
П.С. Ни в коем случае не осуждаю любой другой вариант! Ситуации у людей разные, может кому-то эти деньги условно нужней. Тут нет единственно правильного варианта.
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