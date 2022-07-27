Уборщик метро сделал доброе дело - и отказался от вознаграждения

Парень переехал из Бангладеша в Сингапур семь лет назад, работает водителем и получает около 1200 долларов (72 тысячи на рубли) в месяц. Помимо водительских прав и банковской карты, в его кошельке было 450 долларов (27 тысяч рублей) наличными - и эта потеря была для него существенной. При этом часть денег он занял у друга, а часть - взял у босса. По словам парня, он расплакался, не найдя кошелёк на станции.