Уборщик метро сделал доброе дело - и отказался от вознаграждения

256
4
Здорово, когда люди делают добрые дела - появляется какая-то надежда на человечество. Недавно такой случай произошёл в Сингапуре. А как бы вы поступили в такой ситуации? Опрос - в конце поста.
Недавно 28-летний житель Сингапура по имени Таджул (Tajul) обедал на одной из станций метро. После того, как он закончил трапезу, парень взял телефон, сумку, и вернулся к работе - и только через несколько часов понял, что оставил возле метро кошелёк. Он сразу вернулся туда же, но кошелька там не оказалось...
Парень переехал из Бангладеша в Сингапур семь лет назад, работает водителем и получает около 1200 долларов (72 тысячи на рубли) в месяц. Помимо водительских прав и банковской карты, в его кошельке было 450 долларов (27 тысяч рублей) наличными - и эта потеря была для него существенной. При этом часть денег он занял у друга, а часть - взял у босса. По словам парня, он расплакался, не найдя кошелёк на станции.
Но оказалось, его кошелёк был в надежных руках. Уборщик метро обнаружил его, и сразу попытался найти, не записан ли где-то номер телефона владельца. Номера не было, но он нашёл карточку с названием компании, в которой работает Таджул. Уборщик связался с боссом парня, а тот сообщил ему о находке. Таджул, естественно, был счастлив - на следующий день он пришел за кошельком на станцию.
Счастливый парень предложил уборщику вознаграждение - но тот отказался. "Этот мужчина вернул мне кошелёк. Он очень хороший человек. Я сказал ему: "Позвольте мне дать вам денег в качестве вознаграждения", но он отказался, сказав, что я - его друг. Буду молиться, чтобы у него была прекрасная жизнь," - сказал парень.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Котяра, похожий на Зорро, стал популярным в сети
- Истории, из которых с неизбежностью следует, что нарушение техники безопасности - это не смешно
- Удивительные истории в картинках
Новости партнёров
Если вдруг она Фишки читает - Домодедово, ТЦ "Квартал", кинотеатр "Матрица", еще раз огромное Вам спасибо
Но не деньгами.
Какой-нибудь легкий отдарок типа "пошли, меня пивом/кофе угостишь" .
На мой взгляд, вполне разумно дать возможность той стороне проявить благодарность. Без фанатизма.
П.С. Ни в коем случае не осуждаю любой другой вариант! Ситуации у людей разные, может кому-то эти деньги условно нужней. Тут нет единственно правильного варианта.