14 снимков, которые вернут вам веру в человечность

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Временами мир может быть холодным, тёмным и депрессивным местом. Увы, у нас нет недостатка в печальных новостях и трагедиях. Поэтому так важно сохранять душевное и психическое равновесие и поднимать себе настроение с помощью добрых дел или добрых фотографий. Они сделают ваш день светлее.
1.
"Мы с женой не могли заставить нашего новорожденного ребенка перестать плакать в ресторане, поэтому смущенно начали собираться, чтобы пойти домой. Пара, сидящая рядом с нами, предложила подержать его, чтобы мы могли хоть немного отдохнуть. Наш малыш спал на этом добром чужом плече весь вечер!"
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2.
"У нашей соседки нет Wi-Fi, поэтому мы уговорили её подключиться к нашему. Однажды она получила 70 сообщений от своих детей, живущих за границей".
3.
"Один из моих соседей убирал снег и скалывал лёд на дорожке к моему дому, когда я восстанавливался после операции на спине. Я не знал, кто это делал, поэтому повесил оранжевую табличку «Спасибо, Снежный ангел!» На следующее утро увидел ответ «Пожалуйста». Я до сих пор не знаю, кто это был".
5.
"Моя дочь нашла раненого мотылька и принесла его, чтобы он согрелся. Она сделала ему дом из обувной коробки".
6.
"Молодой человек укрывает пожилую женщину от града на пешеходном переходе (Тбилиси, Грузия)".
8.
"Когда я переехал к отцу, у меня не было друзей, кроме пары человек. Это то, что они подарили мне, когда я сказал им, что у меня день рождения, и это был лучший подарок, о котором я когда-либо мог просить".
9.
"У нас лопнула шина, на заднем сиденье была запаска, но не было домкрата. У этого замечательного парня был домкрат, и он был достаточно любезен, чтобы помочь. Огромное спасибо!"
10.
"Моя собака выскочила на улицу без меня, и водитель службы доставки подобрал её, увидев на крупной магистрали. Псу пришлось покататься в грузовике, прежде чем водитель довез его до моего дома и привязал. Самый лучший день!"
12.
"Каждое утро четверга мой маленький племянник ждет приезда мусорщика, чтобы ему помочь. Сегодня ему подарили фирменную кепку".
13.
"Недавно у меня случилась небольшая депрессия, и мой сосед по квартире оставил мне сегодня записку с пожеланием хорошего дня".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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