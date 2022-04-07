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14 снимков, которые вернут вам веру в человечность

14 снимков, которые вернут вам веру в человечность (15 фото)

Автор:
07 апреля 2022 16:28
Сообщество : Картинка дня
Метки: Добрые дела   вера в людей   вера в человечность   доброты пост   добрые люди   добрые поступки   картинка дня   минутка доброты   хорошие поступки   
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Временами мир может быть холодным, тёмным и депрессивным местом. Увы, у нас нет недостатка в печальных новостях и трагедиях. Поэтому так важно сохранять душевное и психическое равновесие и поднимать себе настроение с помощью добрых дел или добрых фотографий. Они сделают ваш день светлее.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Добрые дела   вера в людей   вера в человечность   доброты пост   добрые люди   добрые поступки   картинка дня   минутка доброты   хорошие поступки   
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4  комментария
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Nikita 3 часа назад
Вспомнилось
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vikklu Полчаса назад
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Thomsen 3 часа назад
С волосами прям до слёз...
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