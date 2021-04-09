Она застряла в щели открытого на проветривание окна и в любой момент могла упасть вниз.



Встревоженные прохожие позвонили в службу экстренной помощи, но там, по их словам, помочь им отказались. Тогда двое мужчин позаимствовали строительные леса с соседней строительной площадки и использовали их, чтобы помочь животному.