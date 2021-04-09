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Видео: прохожие одолжили строительные леса, чтобы спасти застрявшую в окне кошку

Видео: прохожие одолжили строительные леса, чтобы спасти застрявшую в окне кошку (3 фото)

Автор:
09 апреля 2021 15:44
Сообщество : Истории из жизни
Метки: видео   добрые люди   краснодар   молодцы парни   помогли   спасение животного   спасение кота   
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3
Трогательная история спасения животного произошла в Краснодаре. Прохожие обратили внимание на отчаянное мяукание и увидели, что на третьем этаже дома (на высоте примерно 9 метров) в окне торчит кошка.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: видео   добрые люди   краснодар   молодцы парни   помогли   спасение животного   спасение кота   
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6  комментариев
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23k
Павел Плеханов 2 часа назад
Спасли кошку от смерти или инвалидности. Для них попасть в такую щель - приговор. Сдавливание внутренних органов и бешенная нагрузка на позвоночник.
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5k
Leo Sun 39 минут назад
Храни все силы мира неравнодушных людей, спасающих жизни других!
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60k
Viktor 2 часа назад
Вот поэтому я окна так никогда не открываю (когда никого нет дома), простое приспособление и все довольны и здоровы!

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10k
Максим 2 часа назад
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12k
Kost 2 часа назад
У нас кошка та всю ночь провисела в окне на проветривании, когда вытянул, даже на лапы вставать не могла, думали капец ей
. Но оказалось еще пара жизней в запасе у нее оставалось.
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8k
Васильевна Kost 2 часа назад
Да, повезло. Многие так погибают, а некоторых парализует.
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