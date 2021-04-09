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Трогательная история спасения животного произошла в Краснодаре. Прохожие обратили внимание на отчаянное мяукание и увидели, что на третьем этаже дома (на высоте примерно 9 метров) в окне торчит кошка.
Она застряла в щели открытого на проветривание окна и в любой момент могла упасть вниз.
Встревоженные прохожие позвонили в службу экстренной помощи, но там, по их словам, помочь им отказались. Тогда двое мужчин позаимствовали строительные леса с соседней строительной площадки и использовали их, чтобы помочь животному.
Встревоженные прохожие позвонили в службу экстренной помощи, но там, по их словам, помочь им отказались. Тогда двое мужчин позаимствовали строительные леса с соседней строительной площадки и использовали их, чтобы помочь животному.
Добровольным спасателям (известны только их имена - Денис и Сергей) удалось с помощью длинного металлического карниза приподнять кошку и протолкнуть ее внутрь квартиры.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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