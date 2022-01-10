FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6482 поста • 742 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
25 историй о коллегах, от которых на душе становится тепло

25 историй о коллегах, от которых на душе становится тепло (26 фото)

Автор:
10 января 2022 13:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: добрые люди   коллеги   коллектив   люди   на работе   отношения. коллеги.   позитив   хорошее настроение   
545
26
Многие из нас большую часть времени проводят на работе и очень важно, в какой обстановке это происходит. О безжалостных боссах и сотрудниках-интриганах рассказать что-то может, наверное, каждый. Так что давайте лучше вспомним о том, что бывает и по-другому - когда люди, работающие бок о бок, уважают и поддерживают друг друга. Когда они чувствуют себя дружной семьей.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: добрые люди   коллеги   коллектив   люди   на работе   отношения. коллеги.   позитив   хорошее настроение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Универсальный защищенный смартфон Blackview BV8800 Универсальный защищенный смартфон Blackview BV8800 30 человек, которые просто не должны работать в коллективе 30 человек, которые просто не должны работать в коллективе C близнецами жить становится в два раза веселее C близнецами жить становится в два раза веселее Порой удача проявляется в самых неожиданных вещах Порой удача проявляется в самых неожиданных вещах 18&nbsp;человек, которые воссоздали фотографии из&nbsp;своего прошлого 18 человек, которые воссоздали фотографии из своего прошлого Девушка сделала забавное селфи с тюленем на падлборде Девушка сделала забавное селфи с тюленем на падлборде
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

36208



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
14
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
"Натуральная оккупация": глава казахской диаспоры в России отреагировал на миротворцев
1
503
"Натуральная оккупация": глава казахской диаспоры в России отреагировал на миротворцев
Набирающие популярность в сообществах
Красивые и смелые девушки с яркими волосами
1
52
Красивые и смелые девушки с яркими волосами
Советы зелёным за рулем от бывалых на дороге
1
60
Советы зелёным за рулем от бывалых на дороге
Как отметила свое день рождения Лиза Пескова (5 фото)
Как отметила свое день рождения Лиза Пескова (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Его жена ведьма!
0
3

Лучшие демотиваторы
Соблазн
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#кино#Казахстан#добрые видео#позитив#познавательно#природа#актеры
#интересно#история#животные#смешные#фотографии#новый год#Приколы#страна#Россия#аварии
#Юмор#в мире#прикол#СССР#картинки#подборка#прикольные#комментарии#фильм#добро

На что жалуетесь?

Вернуться