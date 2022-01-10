25 историй о коллегах, от которых на душе становится тепло

Многие из нас большую часть времени проводят на работе и очень важно, в какой обстановке это происходит. О безжалостных боссах и сотрудниках-интриганах рассказать что-то может, наверное, каждый. Так что давайте лучше вспомним о том, что бывает и по-другому - когда люди, работающие бок о бок, уважают и поддерживают друг друга. Когда они чувствуют себя дружной семьей.

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1. 88-летний коллега показал мне целую папку своих стихов о любви. Я решил помочь ему - и через 2 месяца у него в руках первая опубликованная книга стихов! 0 Источник:

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2. Я езжу на велосипеде на работу по холоду каждое утро. Моя коллега заметила это и связала для меня шарф и шапку 0 Источник:

3. Президент нашей компании — большой ребенок, поэтому на его день рождения мы превратили его кабинет в бассейн с мячиками 0 Источник:

4. Сегодня мой день рождения. Я работал допоздна. Когда часы пробили полночь, охранник, которого я едва знаю, пришел и вручил мне торт 0 Источник:

5. Нас на несколько недель отправили работать из дома. Я разослала коллегам электронное письмо с просьбой к тому, кто будет появляться в офисе, покормить мою рыбку. Сегодня пришла на работу и увидела, что коллеги завели журнал кормления! 0 Источник:

6. У моей замечательной коллеги родился ребенок. Я связала ей в подарок детское покрывало 0 Источник:

7. Я учусь и подрабатываю в небольшом семейном итальянском ресторане, и мой начальник разрешил мне заниматься, когда нет наплыва посетителей. Он принес мне мини-пиццу и сказал: "На, подкрепись, пока учишься" 0 Источник:

8. Мой коллега не может позволить себе компьютер. Я собрал себе новый, старый отдал ему. Он был так счастлив, что попросил меня сфотографировать его 0 Источник:

9. Пока коллега была в отпуске, я ухаживала за ее улиткой Локи. И у улитки неожиданно родились детеныши. К возвращению хозяйки я устроила праздник с подарками для новорожденных! 0 Источник:

10. Завтра мой последний день на работе, и коллеги знали, что мне нравится аниме, поэтому одна из них сшила для меня лоскутное одеяло "Аниме" 0 Источник:

11. Ресторан, в котором я работаю, временно закрылся. Мой менеджер сделал мне подарок 0 Источник:

12. Коллега во время обеденного перерыва мастерит вот такие деревянные шкатулки для благотворительных аукционов. Ему нужна кожа для обивки и я принесла ему старую кожаную куртку отца. А он потом вручил мне эту шкатулку 0 Источник:

13. Жена коллеги потратила 10 часов, чтобы сделать для меня эту игрушку после того, как умер мой кот 0 Источник:

14. Слева - я в 1965 году с только что собранной моделью самолета за несколько минут до того, как она погибла во время своего первого полета. Справа - я спустя 56 лет с подарком-сюрпризом от коллеги 0 Источник:

15. Рассказал своему коллеге историю о том, как в детстве мой брат раньше меня съедал все сладости из коробки с хлопьями и поэтому я думал, что найти их - редкая удача. Сегодня коллега зашел ко мне с подарком 0 Источник:

16. Я работаю в третью смену и рисую забавные картинки для коллег, которые выходят на работу утром 0 Источник:

17. Фотография моей коллеги с собакой на столе и мой рождественский подарок ей 0 Источник:

18. Жена приготовила более 100 трюфелей для своих коллег, упаковала в коробочки и надписала каждую 0 Источник:

19. Мой коллега заметил, что я закрыла жалюзи, так как погода меня угнетала. Потом я отошла выпить кофе, а вернулась вот к этому 0 Источник:

20. Сегодня ужасно хотелось "Читос". Коллеги услышали и решили меня порадовать 0 Источник:

21. Мой старший коллега принес это для меня, услышав, что я люблю ретро-игры 0 Источник:

22. Я помог коллеге пилить дрова и получил "Ямаху" в подарок 0 Источник:

23. Год назад развелся, отмечаю первую годовщину. Девушки в офисе подарили торт в тему! 0 Источник:

24. Невероятно щедрый коллега только что подарил мне всю свою детскую коллекцию старых компьютеров 0 Источник: