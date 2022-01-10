25 историй о коллегах, от которых на душе становится тепло

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Многие из нас большую часть времени проводят на работе и очень важно, в какой обстановке это происходит. О безжалостных боссах и сотрудниках-интриганах рассказать что-то может, наверное, каждый. Так что давайте лучше вспомним о том, что бывает и по-другому - когда люди, работающие бок о бок, уважают и поддерживают друг друга. Когда они чувствуют себя дружной семьей.
1. 88-летний коллега показал мне целую папку своих стихов о любви. Я решил помочь ему - и через 2 месяца у него в руках первая опубликованная книга стихов!
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2. Я езжу на велосипеде на работу по холоду каждое утро. Моя коллега заметила это и связала для меня шарф и шапку
3. Президент нашей компании — большой ребенок, поэтому на его день рождения мы превратили его кабинет в бассейн с мячиками
4. Сегодня мой день рождения. Я работал допоздна. Когда часы пробили полночь, охранник, которого я едва знаю, пришел и вручил мне торт
5. Нас на несколько недель отправили работать из дома. Я разослала коллегам электронное письмо с просьбой к тому, кто будет появляться в офисе, покормить мою рыбку. Сегодня пришла на работу и увидела, что коллеги завели журнал кормления!
7. Я учусь и подрабатываю в небольшом семейном итальянском ресторане, и мой начальник разрешил мне заниматься, когда нет наплыва посетителей. Он принес мне мини-пиццу и сказал: "На, подкрепись, пока учишься"
8. Мой коллега не может позволить себе компьютер. Я собрал себе новый, старый отдал ему. Он был так счастлив, что попросил меня сфотографировать его
9. Пока коллега была в отпуске, я ухаживала за ее улиткой Локи. И у улитки неожиданно родились детеныши. К возвращению хозяйки я устроила праздник с подарками для новорожденных!
10. Завтра мой последний день на работе, и коллеги знали, что мне нравится аниме, поэтому одна из них сшила для меня лоскутное одеяло "Аниме"
12. Коллега во время обеденного перерыва мастерит вот такие деревянные шкатулки для благотворительных аукционов. Ему нужна кожа для обивки и я принесла ему старую кожаную куртку отца. А он потом вручил мне эту шкатулку
13. Жена коллеги потратила 10 часов, чтобы сделать для меня эту игрушку после того, как умер мой кот
14. Слева - я в 1965 году с только что собранной моделью самолета за несколько минут до того, как она погибла во время своего первого полета. Справа - я спустя 56 лет с подарком-сюрпризом от коллеги
15. Рассказал своему коллеге историю о том, как в детстве мой брат раньше меня съедал все сладости из коробки с хлопьями и поэтому я думал, что найти их - редкая удача. Сегодня коллега зашел ко мне с подарком
16. Я работаю в третью смену и рисую забавные картинки для коллег, которые выходят на работу утром
18. Жена приготовила более 100 трюфелей для своих коллег, упаковала в коробочки и надписала каждую
19. Мой коллега заметил, что я закрыла жалюзи, так как погода меня угнетала. Потом я отошла выпить кофе, а вернулась вот к этому
24. Невероятно щедрый коллега только что подарил мне всю свою детскую коллекцию старых компьютеров
Источник: — переведено специально для fishki.net
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