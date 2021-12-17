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Неравнодушный мужчина из Стамбула сделал приют из своей фермы

Неравнодушный мужчина из Стамбула сделал приют из своей фермы (30 фото)

Автор:
17 декабря 2021 18:10
Сообщество : Животные
Метки: добрые люди   домашние животные   животные   истории спасения   природа   спасение животных   ферма   фото   
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Турок по имени Мерт Аккок (Mert Akkök) - мужчина с большим сердцем. Он помогает животным, которые больше всего в этом нуждаются, и дает им крышу над головой на своей ферме недалеко от Стамбула. Уважение этому неравнодушному мужчине!
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Метки: добрые люди   домашние животные   животные   истории спасения   природа   спасение животных   ферма   фото   
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1  комментарий
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Majul 2 часа назад
Молодец мужик. Важное и нужно дело делает. Карма она такая, все зачтется )
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mercure

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