Неравнодушный мужчина из Стамбула сделал приют из своей фермы

Все животные находятся под постоянной опекой и живут в заботе и любви. Среди подопечных Аккока - и особенные животные - в том числе больше 40 чаек, которые не могут летать, и слепая лошадь. "Я спасаю их со свалок, лесов, сельских районов. Потом пытаюсь найти для них дома. Некоторые из них остаются со мной навсегда - особенно очень старые и больные, которых никто не хочет забирать," - говорит мужчина.