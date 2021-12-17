Неравнодушный мужчина из Стамбула сделал приют из своей фермы

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Турок по имени Мерт Аккок (Mert Akkök) - мужчина с большим сердцем. Он помогает животным, которые больше всего в этом нуждаются, и дает им крышу над головой на своей ферме недалеко от Стамбула. Уважение этому неравнодушному мужчине!
Мерт Аккок живет недалеко от Стамбула, Турция, и владеет фермой, которую он переделал под приют для животных. Этот неравнодушный мужчина помогает животным, которые оказались одни и нуждаются в заботе - и это не только кошки и собаки. На ферме Аккока живет около 20 собак, несколько кошек, коз, ослов, птиц и других животных.
Все животные находятся под постоянной опекой и живут в заботе и любви. Среди подопечных Аккока - и особенные животные - в том числе больше 40 чаек, которые не могут летать, и слепая лошадь. "Я спасаю их со свалок, лесов, сельских районов. Потом пытаюсь найти для них дома. Некоторые из них остаются со мной навсегда - особенно очень старые и больные, которых никто не хочет забирать," - говорит мужчина.
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В Турции существуют строгие законы о бездомных животных и обращении с ними. Животных здесь никто не обижает, и их довольно много на улицах, и даже в сельской местности. Жители частенько заботятся о них, но не успевают следить за всеми - поэтому многие животные нуждаются в заботе. Благодаря таким добрым людям, как Аккок, эти животные живут лучшей жизнью.
На ферме мужчины есть несколько сотрудников, которые ухаживают за животными. Аккок старается найти дом для всех своих пушистых подопечных: "Они мне как дети. Я могу отдать их только порядочным и хорошим людям, которые могут очень хорошо позаботиться о них," - говорит мужчина.
Мужчина полностью содержит приют сам, и платит зарплату своим сотрудникам. "Я ни от кого не получаю добровольной помощи или пожертвований, и не прошу ничего подобного. Я финансово обеспечен, и могу справиться сам и покрыть расходы на удовлетворение потребностей моих подопечных," - говорит Аккок.
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