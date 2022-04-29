Женщина ухаживает за десятками собак, которые остались без дома

Женщина также объезжает несколько местных ресторанов, у которых постоянно забирает оставшуюся еду - а затем отвозит собакам. Если вдруг она замечает, что какая-то собака ранена или неважно себя чувствует, Нурай обязательно отвезёт ее к ветеринарам. Многие местные жители помогают ей, а сама Нурай также собирает пожертвования на сайте - с приходом кризиса в Турции у нее уходит всё больше денег на бензин и еду.