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Женщина ухаживает за десятками собак, которые остались без дома

Женщина ухаживает за десятками собак, которые остались без дома

Автор:
29 апреля 2022 19:49
Сообщество : Животные
Метки: добрые люди   домашние животные   животные   истории   истории спасения   собака   собаки   спасение животных   фото   
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Бездомные животные в Турции - распространённое явление. Многие местные о них заботятся, однако, не во всех районах за собаками ухаживают и кормят. Турчанка по имени Нурай уже 10 лет помогает бродячим собакам, оставшимся без крова, еды и воды, в отдаленном городке.
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Источник:

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Метки: добрые люди   домашние животные   животные   истории   истории спасения   собака   собаки   спасение животных   фото   
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Arti 8 часов назад
А гдето вот так

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1k
Максим Алтадуков 7 часов назад
Жительница МО, Дарья Пушкарева. Содержит порядка 100 собак. Специально живет в глуши, собак содержит на свои кровные и на пожертвования. Территория огорожена, так что беглецов нет. Все собаки привитые, стерилизованные. Для всех построены вольеры, но собаки на свободном выгуле. Питомцев никому не отдает. Заочно обучается на ветеринара. Свои наблюдения за жизнью собак в "стае", описывает в блоге и в прошлом году написала не большую книгу.
Так же содержит порядка 100 лис (выкупленные лисятами, со зверферм)
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