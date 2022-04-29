Женщина ухаживает за десятками собак, которые остались без дома

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Бездомные животные в Турции - распространённое явление. Многие местные о них заботятся, однако, не во всех районах за собаками ухаживают и кормят. Турчанка по имени Нурай уже 10 лет помогает бродячим собакам, оставшимся без крова, еды и воды, в отдаленном городке.
Турчанка по имени Нурай (Nuray) посвящает свою жизнь помощи бездомным собакам. Уже в течение 10 лет она почти каждый день после работы ездит в город Сапанджа в двух часах езды от дома, чтобы накормить бродячих собак. В городе живут сотни таких собак, оставшихся без крова, и Нурай не жалеет времени и денег на помощь им.
Женщина также объезжает несколько местных ресторанов, у которых постоянно забирает оставшуюся еду - а затем отвозит собакам. Если вдруг она замечает, что какая-то собака ранена или неважно себя чувствует, Нурай обязательно отвезёт ее к ветеринарам. Многие местные жители помогают ей, а сама Нурай также собирает пожертвования на сайте - с приходом кризиса в Турции у нее уходит всё больше денег на бензин и еду.
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По словам Нурай, эти собаки для неё - как дети. У многих есть клички, черты характера, и свои интересные истории. Она считает, что все животные заслуживают любви, и если у людей есть возможность, то они должны помочь братьям нашим меньшим.
Источник:
АНТИФИШКИ
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