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"Твоё мнение не спрашивали!": пользователи рассказали о сочинениях и учителях по литературе, которые отбивали желание ходить в школу

"Твоё мнение не спрашивали!": пользователи рассказали о сочинениях и учителях по литературе, которые отбивали желание ходить в школу

Автор:
04 ноября 2022 11:41
Метки: Прикол   Школьное сочинение   в школе   образование   сочинени   сочинение по литературе   фото   
2170
13

Сочинения по литературе - одна из неотъемлемых задач во время обучения в школе. Кому-то нравились рассуждения на свободную тему или после прочтения произведения классиков, другие просто ненавидели это. В чем же причина: в системе образования или учителях?

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А вам нравилось писать сочинения в школе?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Прикол   Школьное сочинение   в школе   образование   сочинени   сочинение по литературе   фото   
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13  комментариев
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Мне вот интересно: судя по постам спелая кукурузина застряла где-то в тебе...
Вот только откуда она торчит?
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−13
[email protected] Полчаса назад
Мэйсон Второй - сосни х- уйца у пу/ тлерца ! у незнакомого посёлка, на безымянной высоте ...
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−13
[email protected] Полчаса назад
У Лаврова в жопе
Разорвалась клизма.
Бредит-бродит по Европе
Призрак пут леризма!
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−35
[email protected] 39 минут назад
РУССО Х- УЯСОСО ФЮРО ФАШИСТО ! СКРЕПОСТНОЕ ПОД ЗА/ ЛУПА БЫДЛО !

СДАВАЙТЕСЬ ВЕЛИКИМ ВООРУЖЕННЫМ СИЛАМ УКРАИНЫ И ВАША МАМИНА ПЭЗДА БУДЕТ ЦЕЛОЙ !

ИНАЧЕ КАПУТ ! ЯЯ ПОЛНЫЙ КАПУТ !
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17k
Феникс 42 минуты назад
Ну тут что ни говори - человеческий фактор.
Учитель женщина - существо гормонально тонкое, на кого нарвешься.

Помню Нелли Анатолиевну Кириенко - так это была такая [мат] тварь, под 90 кг, при росте 150 см. Беседовать с ней о чем либо было бесполезно. В её классе существовало одно мнение и она с удовольствием его всем рассказывала.
А была Светлана Афанасьевна Григорьева, и это был просто праздник какой то. Попал к ней в старших классах, и оказалось, что литература это как раз повод поговорить и подумать.
Написал ей в сочинении про Обломова - мол отстаньте от человека, он лежит себе и лежит.

Получил 5 с формулировкой - "я категорически не согласна".

Дебилов надо просто в школу не пускать, но кто там тогда останется, за такую то зарплату.
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3k
Константин 43 минуты назад
Чу, русофобией опять пахнуло. Смотрю, а автор - кукурузина. Опять этот говноед нашел вкусную какашку и обсасывает ее, смакуя.
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6k
rutt Час назад
Может с учителями не повезло... Моя первая учительница "Ленина видевшая", была дамой очень суровой, но всячески поддерживала зарождение мыслительных процессов, а соответственно и собственного мнения.
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4k
Egoro Час назад
Я как-то году в 1981 в сочинении то ли по "Поднятой целине" , то ли по "Малой земле", допустил игру слов, написав фразу "писал в заключении Л.И. Брежнев". До сих пор иногда вспоминается тупость учителя, которая за это повела меня к директору школы, доказывая по дороге, что Брежнев не "сидел". Благо у директора с мозгами было нормально, свёл всё в шутку.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Это существо явно часто и сильно били головой о школьную доску...
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Спелая кукурузинка

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