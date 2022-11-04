"Твоё мнение не спрашивали!": пользователи рассказали о сочинениях и учителях по литературе, которые отбивали желание ходить в школу

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Сочинения по литературе - одна из неотъемлемых задач во время обучения в школе. Кому-то нравились рассуждения на свободную тему или после прочтения произведения классиков, другие просто ненавидели это. В чем же причина: в системе образования или учителях?
Новость из 2020 года про школьника, которому занизили оценку за сочинение, недавно повторно взволновала Твиттер
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Большинство склоняется к тому, что необходимо было описывать то, что требовала программа или устав школы
К слову о новости в начале, учительница в итоге извинилась, когда информация просочилась в соцсети
А вам нравилось писать сочинения в школе?
Источник:
АНТИФИШКИ
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ИНАЧЕ КАПУТ ! ЯЯ ПОЛНЫЙ КАПУТ !
Учитель женщина - существо гормонально тонкое, на кого нарвешься.
Помню Нелли Анатолиевну Кириенко - так это была такая [мат] тварь, под 90 кг, при росте 150 см. Беседовать с ней о чем либо было бесполезно. В её классе существовало одно мнение и она с удовольствием его всем рассказывала.
А была Светлана Афанасьевна Григорьева, и это был просто праздник какой то. Попал к ней в старших классах, и оказалось, что литература это как раз повод поговорить и подумать.
Написал ей в сочинении про Обломова - мол отстаньте от человека, он лежит себе и лежит.
Получил 5 с формулировкой - "я категорически не согласна".
Дебилов надо просто в школу не пускать, но кто там тогда останется, за такую то зарплату.
Были и "средние" учителя, которых и не вспомнишь толком.
Но были и отличные, о которых и через десятилетия помнишь.
Хотя да, попадались и те, которых помнишь, хотя и не хотелось бы.