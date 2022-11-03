13 кроссвордов, которые ну просто ломают мозг

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Для того, чтобы скоротать время и размять мозги порой можно и разгадать что-нибудь. На помощь приходят кроссворды, сканворды и другие задачники. Однако не всегда авторы и те, кто отгадывают находятся на одной волне.
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А вы любите кроссворды?
Источник:
АНТИФИШКИ
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