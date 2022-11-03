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13 кроссвордов, которые ну просто ломают мозг

13 кроссвордов, которые ну просто ломают мозг

Автор:
03 ноября 2022 10:29
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   загадки   интересно   кроссворд   отгадки   сканворд   смешно   фото   
1058
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Для того, чтобы скоротать время и размять мозги порой можно и разгадать что-нибудь. На помощь приходят кроссворды, сканворды и другие задачники. Однако не всегда авторы и те, кто отгадывают находятся на одной волне.

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Источник:

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Метки: Прикол   забавно   загадки   интересно   кроссворд   отгадки   сканворд   смешно   фото   
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26k
Ego sum qui sum 5 минут назад
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2k
Vadim Balabanov Минуту назад
Знакомая на вопрос "Голодной курице снится" ответила "Петух". А надо, как оказалось, "Просо"
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