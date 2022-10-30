16 случаев, когда безобидные детские раскраски попадали в руки «добрых» взрослых с очень богатой фантазией

Все дети любят там помалевать, чувствуя себя великим художником. Но и взрослые не отстают от своей малышни и тоже частенько покушаются на эти весёлые книжечки с картинками. Только вот их подход к разукрашиванию добрых персонажей в корне отличается от детских и безобидных каракуль!

Милый и добрый Олаф не всегда такой душечка, каким мы привыкли его видеть