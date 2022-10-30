FISHKINET
Сообщество Юмор 15842 поста • 3158 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
16 случаев, когда безобидные детские раскраски попадали в руки «добрых» взрослых с очень богатой фантазией

16 случаев, когда безобидные детские раскраски попадали в руки «добрых» взрослых с очень богатой фантазией

Автор:
30 октября 2022 09:26
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   взрослые   дети   раскраски   умора   фантазия   фото   
538
17

Любой взрослый — это маленький ребёнок, чьи ручки так и тянутся где-то напакостить. И раскраски с чёрно-белыми картинками — идеальный вариант, где можно это сделать.

Все дети любят там помалевать, чувствуя себя великим художником. Но и взрослые не отстают от своей малышни и тоже частенько покушаются на эти весёлые книжечки с картинками. Только вот их подход к разукрашиванию добрых персонажей в корне отличается от детских и безобидных каракуль!


Милый и добрый Олаф не всегда такой душечка, каким мы привыкли его видеть

×
×

Две половинки

Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи: Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?

Этой принцессе точно нет равных!


Я — номер один!

Но он просто ещё не в курсе, что за его спиной стоит серьёзный конкурент под номером два.


Тот, кто знает обо мне всё

Время приключений!

Была Дашей-путешественницей, а стала Дашей-модницей

Джентльменов вызывали?

Серьёзная игра

У моего ребёнка есть раскраски «Улица Сезам». Я называю эту сцену «Последняя битва Эрни».


Капитан уходит последним с тонущего корабля (или не уходит вовсе)

На сегодня бал отменяется

Атмосферное давление никому ещё не шло на пользу

Рапунцель — расхитительница гробниц

У вас есть какие-то вопросы к этому косолапому? У нас тоже нет

Горбун, что с тобой стало?

И жили они долго и счастливо в своём прекрасном дворце…

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   взрослые   дети   раскраски   умора   фантазия   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
126k
Аааа 11 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

437910



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Ложная «победа»: как Франция в 1939 году могла досрочно закончить войну, но вместо этого бежала с позором
Ложная «победа»: как Франция в 1939 году могла досрочно закончить войну, но вместо...
Чем хороша поза наездницы и самоудовлетворение: в России требуют остановить выпуск книги «Секспросвет для детей 5-8 лет»
Чем хороша поза наездницы и самоудовлетворение: в России требуют остановить выпуск...
Набирающие популярность в сообществах
Даёшь искусство в народные массы!
Даёшь искусство в народные массы!
Митя, ёлы-палы! К юбилею Дмитрия Шагина
Митя, ёлы-палы! К юбилею Дмитрия Шагина
А мы здесь все точно поместимся?
А мы здесь все точно поместимся?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не все поймут

Лучшие демотиваторы
Packard дверей много не бывает

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#животные#подборка#кино#аварии#авто аварии#США#актеры
#интересно#люди#фотографии#в мире#СССР#дтп#истории#шоу бизнес
#история#факты#Прикол#забавно#страна#картинки#сарказм#познавательно
20 причин подписаться на канал Фишек в Viber 20 причин подписаться на канал Фишек в Viber Взрослые добрались до раскрасок и сделали всё на свой лад Взрослые добрались до раскрасок и сделали всё на свой лад Комментарии из&nbsp;социальных сетей: улыбните улыбатор Комментарии из социальных сетей: улыбните улыбатор С помощью подручных средств этот парень может стать хоть звездой, хоть клещом С помощью подручных средств этот парень может стать хоть звездой, хоть клещом 17 детей, чьи праздничные костюмы надолго запомнятся окружающим 17 детей, чьи праздничные костюмы надолго запомнятся окружающим 10+ уморительных случаев, когда дети поймали в ловушку самих себя 10+ уморительных случаев, когда дети поймали в ловушку самих себя

На что жалуетесь?

Вернуться