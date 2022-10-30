16 случаев, когда безобидные детские раскраски попадали в руки «добрых» взрослых с очень богатой фантазией

Любой взрослый — это маленький ребёнок, чьи ручки так и тянутся где-то напакостить. И раскраски с чёрно-белыми картинками — идеальный вариант, где можно это сделать.
Все дети любят там помалевать, чувствуя себя великим художником. Но и взрослые не отстают от своей малышни и тоже частенько покушаются на эти весёлые книжечки с картинками. Только вот их подход к разукрашиванию добрых персонажей в корне отличается от детских и безобидных каракуль!
Милый и добрый Олаф не всегда такой душечка, каким мы привыкли его видеть
Две половинки
Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи: Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?
Этой принцессе точно нет равных!
Я — номер один!
Но он просто ещё не в курсе, что за его спиной стоит серьёзный конкурент под номером два.
Тот, кто знает обо мне всё
Время приключений!
Была Дашей-путешественницей, а стала Дашей-модницей
Джентльменов вызывали?
Серьёзная игра
У моего ребёнка есть раскраски «Улица Сезам». Я называю эту сцену «Последняя битва Эрни».
Капитан уходит последним с тонущего корабля (или не уходит вовсе)
На сегодня бал отменяется
Атмосферное давление никому ещё не шло на пользу
Рапунцель — расхитительница гробниц
У вас есть какие-то вопросы к этому косолапому? У нас тоже нет
Горбун, что с тобой стало?
И жили они долго и счастливо в своём прекрасном дворце…
Источник:
АНТИФИШКИ
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