«Я в минимализме»: 17 забавных и добрых комиксов, в которых вы точно узнаете себя

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Каждый из нас индивидуален, но в чём-то мы очень похожи. Многих людей терзают одни и те же мысли и проблемы.
Планы на день
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Надо мыслить позитивно
Когда очень боишься стоматолога
Домашние тренировки
Инвестиции в будущее
Вечная проблема
Трудности перевода
Когда отпуск закончен
Комарики
А как обычно вы проводите лето?
А ещё «нечего надеть»
Всё логично
Когда любовь прошла
Радости материнства
Искусство
Вопрос, конечно, очень сложный!
Главное хобби
Минутка мудрости
Источник:
АНТИФИШКИ
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