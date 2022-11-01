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«Я в минимализме»: 17 забавных и добрых комиксов, в которых вы точно узнаете себя

«Я в минимализме»: 17 забавных и добрых комиксов, в которых вы точно узнаете себя

Автор:
01 ноября 2022 09:57
Сообщество : Комиксы
Метки: Прикол   Юмор   жиза   забавно   комикс   минимализм   фото   
873
18

Каждый из нас индивидуален, но в чём-то мы очень похожи. Многих людей терзают одни и те же мысли и проблемы.

Планы на день

×
×

Надо мыслить позитивно

Когда очень боишься стоматолога

Домашние тренировки

Инвестиции в будущее

Вечная проблема

Трудности перевода

Когда отпуск закончен

Комарики

А как обычно вы проводите лето?

А ещё «нечего надеть»

Всё логично

Когда любовь прошла

Радости материнства

Искусство

Вопрос, конечно, очень сложный!


Главное хобби

Минутка мудрости

Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   жиза   забавно   комикс   минимализм   фото   
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33k
Korolev 2 часа назад
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 16 минут назад
Что за....?
Очередной ХУДОжник?
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Anarasius

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