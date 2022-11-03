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Если в бункер, то только такой — на Авито сдают гламурное бомбоубежище в Петрозаводске

Если в бункер, то только такой — на Авито сдают гламурное бомбоубежище в Петрозаводске

Автор:
03 ноября 2022 23:46
Сообщество : Жить в России
Метки: авито   бомбоубежище   бункер   интересно   объявление   смешно   
1229
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Это гениальное произведение дизайнерской мысли, в котором не то что захочется прятаться от ядерного апокалипсиса, но и просто жить выставлено на сайте объявлений.

Неизвестно, сколько стоят эти хоромы, но судя по фотографиям и описанию, продавец описывает его как 100% эксклюзивное. Конечно, где вы еще увидите бункер с розовыми стенами, удобными креслами и парковкой возле него (не ясно зачем она на случай ядерной войны).

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Впрочем, такие объявления в последнее время стали не редкостью. Наш народ всегда был богат на креатив, поэтому запасаемся попкорном и ждем, когда в бункере будет сауна и аквадискотека с кинотеатром.

Правда, все же есть несколько вопросов, не боится ли владелец, что в Петрозаводске у него спросят за розовые стены? Впрочем, если у тебя есть бункер, то тебе в принципе ничего не страшно. э

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авито   бомбоубежище   бункер   интересно   объявление   смешно   
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6  комментариев
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5k
Divergent?!? Полчаса назад
Может я чего-то недопонимаю, но зачем в Петрозаводске бомбоубежища? Небольшой город. Вроде без стратегического значения, чтобы бомбить его ракетами, дронами или бомбами. Кто знает, расскажите. Я там не был, но вроде вполне обычный город.
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27k
Квантовый переход Полчаса назад
Там кроме розовой краски ничего эксклюзивного больше нет.Пытается впарить говно,покрашеное в розовый цвет.
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Александр Невский
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