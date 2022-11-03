Если в бункер, то только такой — на Авито сдают гламурное бомбоубежище в Петрозаводске

Это гениальное произведение дизайнерской мысли, в котором не то что захочется прятаться от ядерного апокалипсиса, но и просто жить выставлено на сайте объявлений.
Неизвестно, сколько стоят эти хоромы, но судя по фотографиям и описанию, продавец описывает его как 100% эксклюзивное. Конечно, где вы еще увидите бункер с розовыми стенами, удобными креслами и парковкой возле него (не ясно зачем она на случай ядерной войны).
Впрочем, такие объявления в последнее время стали не редкостью. Наш народ всегда был богат на креатив, поэтому запасаемся попкорном и ждем, когда в бункере будет сауна и аквадискотека с кинотеатром.
Правда, все же есть несколько вопросов, не боится ли владелец, что в Петрозаводске у него спросят за розовые стены? Впрочем, если у тебя есть бункер, то тебе в принципе ничего не страшно. э
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Выплюньте это немедленно: неожиданные находки в обычной еде
- Кадры с просторов России с особым колоритом
- 20 иллюстраций, наглядно показывающих разницу между предметами и явлениями
- Объявления с Авито, в которых ни логику, ни здравый смысл искать не нужно — не найдёте
- 14 смешных фото, которые своей легкостью и непринужденностью вызывают улыбку