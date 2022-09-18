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Выплюньте это немедленно: неожиданные находки в обычной еде

Выплюньте это немедленно: неожиданные находки в обычной еде

Автор:
18 сентября 2022 20:23
Сообщество : Еда
Метки: Еда   блюдо   интересно   находка   опасно   пища   посторонний   предмет   случай   смешно   
766
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Пища призвана выполнять одну единственную функцию – удовлетворять потребности человека. Но иногда параллельно обеду случается решить еще парочку задач. И не всегда обедающий этому факту рад.

Ведь в результате можно как разбогатеть, так и серьезно пострадать.

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С маленьким сюрпризом в виде каракурта – черной вдовы.

Потрошишь лосося, а вдруг бонус в виде огромного количества икры.

Чуть зуб себе не сломала женщина, отправившаяся с супругом пообедать в ресторан. Причиной стала редчайшая жемчужина сорта Quahog. Такая штучка стоит порядка 600 долларов.

Нокиа в упаковке с чипсами? Почему нет, это хотя бы не опасно.

Такого подарочка, разрезая хлеб, точно не ждешь.

Скорпион благополучно преодолел столь дальний путь и остался в живых. Даже готов дарить куси.

Нет, их, конечно, едят, но сознательно. А когда саранча попадается в салате, то аппетит куда-то улетучивается.

С жемчужным блеском, да еще усиленным.

И этим все сказано.

Пекарь просто уронил очки в тесто.

Вернее, не очень. Если бы это был золотой червонец, тогда да.

Не до шуток было жителю Британии, которой перекусил в кафе и обнаружил в курином  крылышке гвоздь. Он незамедлительно обратился за медицинской помощью, и выяснилось, что еще один гвоздь мужчина успел проглотить. К счастью, все обошлось без последствий.

Ее чуть не съела ирландка, но вовремя заметила излишнюю волосатость хлеба. Правда, мех оказался остатками перчатки, и не шерстью животного или волосами человека.

Видимо, картошку и гвозди как-то притягивает друг к другу. Эту жуть обнаружила 11-летняя школьница из Техаса в своей картошке фри. Ребенка спасла внимательность. А история получила в обществе большой резонанс.

К несчастью, обед оказался слишком дорогим: человеку пришлось потратиться на стоматолога, ведь он сломал пару зубов об эту металлическую штуковину.

Так и до перелома челюсти недалеко.

Маловероятно, что женщина продолжит посещать рестораны быстрого питания после такой дивной находки.

Вот только шуруп как ингредиент в составе смеси для фондю не указан.

Он всего лишь хотел снять пробу с икры.

В известном высоким содержанием молока батончике жительница Техаса обнаружила чей-то зуб. Которого там явно не должно быть в соответствии с рецептурой.

А вам доводилось находить в еде какую-нибудь пакость?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Еда   блюдо   интересно   находка   опасно   пища   посторонний   предмет   случай   смешно   
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8  комментариев
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60k
Опиум для народа Час назад
-"Не до шуток было жителю Британии, которой перекусил в кафе и обнаружил в курином крылышке гвоздь. Он незамедлительно обратился за медицинской помощью, и выяснилось, что еще один гвоздь мужчина успел проглотить. К счастью, все обошлось без последствий."-
-он как удав жрал что-ли, не прожевывая?
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10k
Владимир Минуту назад
>> С маленьким сюрпризом в виде каракурта – черной вдовы.
Это не черная вдова, а https://ru.wikipedia.org/wiki/Стеатода_крупнаяhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Стеатода_крупная
Укус S. grossa является существенным для людей с медицинской точки зрения, но не имеет каких-либо долгосрочных последствий. Симптомы укусов включают в себя волдыри на месте укуса, мышечные спазмы, боль, лихорадку, потливость и/или общее недомогание в течение нескольких дней.
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2k
Дмитрий 38 минут назад
Автор шурупов, похоже, никогда не видел.
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17k
Александр Сучков 44 минуты назад
мне многое кажется фейком. И да- красная икра из рыбки не подходит к названию поста))))
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22k
Егор 59 минут назад
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12k
Мистер Фикс Час назад
Сам не находил, но в начале 90-х подрабатывал в пекарне ночами на печах.
Так вот видел, как мышь с балки упала в тестомес. Сказал об этом тестомесу, он пожал плечами, мол, бывает. Не выбрасывать же 100 кг теста. Так и прошло это тесто, через формовку, расстойку, и печь...
С этой смены я хлеб не брал, а кому-то "повезло".
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60k
Опиум для народа Час назад
Тот же наггетс, просто непрокрученный.)
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