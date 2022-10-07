14 смешных фото, которые своей легкостью и непринужденностью вызывают улыбку

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Пока в мире творится полнейший ______(тут надо выбрать любое подходящее слово на ваш вкус), мы решили разбавить ленту грустных новостей легкими фотографиями. Пользователи сайта Reddit делятся забавными ситуациями и картинками.
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Надпись из печенья с предсказаниями: "Любовь всей твоей жизни появится напротив тебя неожиданно"
Зато с собакой в пакете можно в метро (в США с крупными животными нельзя ездить в общественном транспорте)
А что у вас происходило хорошего за последнее время?
Источник:
АНТИФИШКИ
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