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14 смешных фото, которые своей легкостью и непринужденностью вызывают улыбку

14 смешных фото, которые своей легкостью и непринужденностью вызывают улыбку

Автор:
07 октября 2022 15:25
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   идиотия   интересно   показалось   смешно   смешные фото   
2958
15

Пока в мире творится полнейший ______(тут надо выбрать любое подходящее слово на ваш вкус), мы решили разбавить ленту грустных новостей легкими фотографиями. Пользователи сайта Reddit делятся забавными ситуациями и картинками.

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А что у вас происходило хорошего за последнее время?

Источник:

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Метки: Прикол   забавно   идиотия   интересно   показалось   смешно   смешные фото   
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15  комментариев
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39k
Мойша 52 минуты назад
Комментарий к фото
Пиндосия - страна пакетов: бобик в пакете, виски в пакете. Все, что запрещено делать на улице - все делается в пакете. Скоро трахаться прилюдно в пакете будут.
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19k
nobody® 5 минут назад
Комментарий к фото
Вор со стажем палит прозрачный рюкзак
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5k
Котэ 14 минут назад
у меня такой же есть, точная штука, а презики много где используют. веселит это только ханжей и дебилов
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2k
SHAGREEN 16 минут назад
Так и хочется поставить стакан с пивом.
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28k
Владимир 20 минут назад
Комментарий к фото
Чпок! Добрый вечер..
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50k
Олег Полчаса назад
А когда смеяться?
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3k
Trilik 40 минут назад
Антисемитизм процветает ))). Кто-то целенаправленно минусит Мойшу.
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39k
Мойша 50 минут назад
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Самочка симы, или чавычи, с икрой...
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54
александр ломовицкий Мойша 15 минут назад
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по моему это форель морская, нижняя часть тушки отливает с красна . вскрытие покажет кто это на самом деле
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54
александр ломовицкий Мойша 8 минут назад
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да морду не посмотрел она более тупая. хотя все равно похожа ,
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39k
Мойша 56 минут назад
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Европа. Заткни жопу и экономь бумагу.
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39k
Мойша 58 минут назад
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Так а что за аэропорт такой отсталый_ на просвет нет оборудования.
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39k
Мойша Час назад
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Китайцы еще не то могут вырастить. Великого трудолюбия сей сельский народ.
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49k
dima423 Час назад
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дыня?))) ппц
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