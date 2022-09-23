20 иллюстраций, наглядно показывающих разницу между предметами и явлениями

Наш мир стремительно меняется и, несмотря на то, что в русском языке насчитывается около 150 000 слов, в нашу речь постоянно добавляются новые заимствованные и сленговые слова и понятия, которые легко перепутать между собой. Самйлик и эмодзи, димсам и гёдза, а также многие другие похожие словечки постоянно заставляют нас краснеть, когда мы либо забываем их значение, либо путаем. Но всё это в прошлом, благодаря внятным и доступным разъяснениям авторов аккаунта nepereputai, который оказался полезным открытием для многих из нас.