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20 иллюстраций, наглядно показывающих разницу между предметами и явлениями

20 иллюстраций, наглядно показывающих разницу между предметами и явлениями

Автор:
23 сентября 2022 08:37
Сообщество : Юмор
Метки: nepereputai   интересно   картитнки   не перепутай   полезно   смешно   сравнения   фото   
3059
20

"Не перепутай" - это проект, который помогает людям наглядно разобраться в разнице между самыми разными явлениями и предметами. Предыдущая часть.

Наш мир стремительно меняется и, несмотря на то, что в русском языке насчитывается около 150 000 слов, в нашу речь постоянно добавляются новые заимствованные и сленговые слова и понятия, которые легко перепутать между собой. Самйлик и эмодзи, димсам и гёдза, а также многие другие похожие словечки постоянно заставляют нас краснеть, когда мы либо забываем их значение, либо путаем. Но всё это в прошлом, благодаря внятным и доступным разъяснениям авторов аккаунта nepereputai, который оказался полезным открытием для многих из нас.

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Источник:

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Метки: nepereputai   интересно   картитнки   не перепутай   полезно   смешно   сравнения   фото   
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10  комментариев
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1k
Tapapax Час назад
Нормально ему мобилизация голову исправила
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7k
Николай 4 минуты назад
Почему у россиянина черепная коробка меньше чем у русского... дискриминация....)))
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35k
turyst 13 минут назад
Пост ради первой и последней картинки?
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1k
Шерхан 21 минуту назад
а можно эту картинку производителям? а то, похоже, они клеят этикетки, которые у них есть в наличии... и, СУКА, всегда забывают добавить соль!
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22k
Serg2001 37 минут назад
Получается, наша чебупицца это ихние кальцоны... Теперь я всё знаю!...)
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14k
Виталий Касандров 43 минуты назад
Пикули таки сорт помидор немного продолговатые ,они конечно не бычье сердце но могут вырасти до 100 грамм и более плод.
Про акацию вообще бред.
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140
ZMEY74 47 минут назад
Сама ты кизетка!
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14k
Jearom 51 минуту назад
для автора - копипастить дебильное без проверки - лучше не надо.
для сведения - акация и мимоза - это растения родственные. а вообще - на земном шаре насчитывают около 500 видов мимозы, большая часть которых распространена в тропической Америке и представлена травами, кустарниками и деревьями. Цветы мимозы встречаются самого разного цвета.
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8k
Борис Карабанов 53 минуты назад
Типа, мобилизации в мирное время и демобилизации в военное время не может быть? Однако...
"Жидкое солёное" - рассол, что ли?
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