20 иллюстраций, наглядно показывающих разницу между предметами и явлениями

"Не перепутай" - это проект, который помогает людям наглядно разобраться в разнице между самыми разными явлениями и предметами. Предыдущая часть.
Наш мир стремительно меняется и, несмотря на то, что в русском языке насчитывается около 150 000 слов, в нашу речь постоянно добавляются новые заимствованные и сленговые слова и понятия, которые легко перепутать между собой. Самйлик и эмодзи, димсам и гёдза, а также многие другие похожие словечки постоянно заставляют нас краснеть, когда мы либо забываем их значение, либо путаем. Но всё это в прошлом, благодаря внятным и доступным разъяснениям авторов аккаунта nepereputai, который оказался полезным открытием для многих из нас.
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АНТИФИШКИ
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Про акацию вообще бред.
Пи кули (от англ. pickles соленья, маринады) маринованные овощи, предназначенные для добавления к различным блюдам или в качестве холодной закуски.
для сведения - акация и мимоза - это растения родственные. а вообще - на земном шаре насчитывают около 500 видов мимозы, большая часть которых распространена в тропической Америке и представлена травами, кустарниками и деревьями. Цветы мимозы встречаются самого разного цвета.
"Жидкое солёное" - рассол, что ли?