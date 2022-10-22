Кадры с просторов России с особым колоритом

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Можно сказать, что уже ежемесячная рубрика про кадры из России, в которых нет политики, осуждения, только каламбуры и забавные фото. Никого обидеть или задеть этим постом не хочу!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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