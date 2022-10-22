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Кадры с просторов России с особым колоритом

Кадры с просторов России с особым колоритом

Автор:
22 октября 2022 09:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   жить в россии   интересно   концептуально   смешно   фото из России   
972
15

Можно сказать, что уже ежемесячная рубрика про кадры из России, в которых нет политики, осуждения, только каламбуры и забавные фото. Никого обидеть или задеть этим постом не хочу!

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Источник:

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Метки: Россия   жить в россии   интересно   концептуально   смешно   фото из России   
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2  комментария
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32k
russger 16 минут назад
Я когда первый раз увидел аббревиатуру "А.У.Е.", вот честно, подумал это что-то типа "ауеть е.б.анько/е.б.анутость" или что-то в этом роде. Оказалось интуиция не подвела -_-
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8k
Фомич 8 минут назад
Не стиль, а утиль этот "АУЕ".
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