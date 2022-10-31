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Отец года — китаец выиграл миллионы долларов, но скрывал победу от семьи, чтобы деньги их не развратили

Отец года — китаец выиграл миллионы долларов, но скрывал победу от семьи, чтобы деньги их не развратили

Автор:
31 октября 2022 22:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   выигрыш   забавно   интересно   история   лотерея   случай   смешно   
1667
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Если вы думаете, что ваш батя, прятавший в заначку часть денег после получки — вас не любит, то вы глубоко ошибаетесь.

На самом деле он просто не хочет, чтобы деньги не развратили членов семьи, сделав их ленивыми и высокомерными.

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Именно такой логики придерживается глава семейства из Китая. Мужчина выиграл в лотерею 220 миллионов юаней (свыше 30 миллионов долларов), но выигрыш оставил в секрете от своей семьи. Аноним, взявший псевдоним "Ли" считает, что большие деньги бы сделали жену и ребенка высокомерными и ленивыми.

«Я обеспокоен тем, что они могут чувствовать себя выше других людей и не будут усердно работать или учиться в будущем».

На церемонию вручения чека мужчина пришел в мультяшном костюме, посчитав, что это хорошая маскировка. Правда тут в его гениальном плане что-то пошло не так и такие костюмы стали популярными в стране.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   выигрыш   забавно   интересно   история   лотерея   случай   смешно   
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61k
Александр Ломовицкий Час назад
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32k
ACU900 Минуту назад
Как говориться в мудрой китайской пословице "Не в деньгах счастье, а в их количестве"
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Alexander 57 минут назад
Возможно он и прав, все от ситуации зависит, с другой стороны зачем тратить здоровье за 200 баксов когда миллион есть, при обычной жизни если не шиковать на много лет хватит.
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GoInDown Час назад
Еще Гомер доказал, что это не лучшая идея.
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Александр Невский
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