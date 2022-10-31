Отец года — китаец выиграл миллионы долларов, но скрывал победу от семьи, чтобы деньги их не развратили

Если вы думаете, что ваш батя, прятавший в заначку часть денег после получки — вас не любит, то вы глубоко ошибаетесь.
На самом деле он просто не хочет, чтобы деньги не развратили членов семьи, сделав их ленивыми и высокомерными.
Именно такой логики придерживается глава семейства из Китая. Мужчина выиграл в лотерею 220 миллионов юаней (свыше 30 миллионов долларов), но выигрыш оставил в секрете от своей семьи. Аноним, взявший псевдоним "Ли" считает, что большие деньги бы сделали жену и ребенка высокомерными и ленивыми.
«Я обеспокоен тем, что они могут чувствовать себя выше других людей и не будут усердно работать или учиться в будущем».
На церемонию вручения чека мужчина пришел в мультяшном костюме, посчитав, что это хорошая маскировка. Правда тут в его гениальном плане что-то пошло не так и такие костюмы стали популярными в стране.
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АНТИФИШКИ
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