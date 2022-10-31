Отец года — китаец выиграл миллионы долларов, но скрывал победу от семьи, чтобы деньги их не развратили

Именно такой логики придерживается глава семейства из Китая. Мужчина выиграл в лотерею 220 миллионов юаней (свыше 30 миллионов долларов), но выигрыш оставил в секрете от своей семьи. Аноним, взявший псевдоним "Ли" считает, что большие деньги бы сделали жену и ребенка высокомерными и ленивыми.