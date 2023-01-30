Забавные факты о человеческой природе, которые неожиданно оказались правдой

Известно, что в одном помёте могут быть котята от разных отцов. В случае с дворовыми животными это не такая редкость. Но, оказывается, то же самое может быть и с людьми, хоть и очень редко. Подтверждением стала история жительницы США, которая потребовала алименты от отца своих двойняшек. В результате экспертизы было установлено, что один малыш не имеет никакого отношения к биологическому отцу. Его женщина зачала от другого мужчины, поскольку у неё прошли два цикла овуляции с очень коротким промежутком между ними. Правда, второго мужчину найти не смогли. Но зато первый сэкономил на алиментах, которые в случае с не слишком высокоморальной или просто забывчивой дамой пришлось бы платить уже на двух детей.