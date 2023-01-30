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Забавные факты о человеческой природе, которые неожиданно оказались правдой

Забавные факты о человеческой природе, которые неожиданно оказались правдой

Автор:
30 января 2023 16:14
Сообщество : RealFishki
Метки: Зачатие   борода   защита   иммунитет   нерв   тело   факт   фактор   холод   человек   
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Кажется, что за исключением мозга всю остальную суть человеческой природы наука давно постигла.

Но это не так: новые и порой нелепые открытия доказывают, что мы знаем о себе далеко не всё.

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Вывод сделала группа исследователей из Калифорнийского государственного университета в Сан-Бернардино, изучивших статистические данные в выборке по жителям Северной Каролины. Средний возраст правшей составил 75 лет, а левшей на 9 лет меньше. Среди причин гибели часто встречаются несчастные случаи, что предсказуемо, ведь мир и всё в нём – быт, техника, транспорт ориентированы на большинство, то есть на правшей.

Учёные из Юты в таком неожиданном ракурсе рассмотрели растительность на лице у представителей сильной половины человечества. Борода представляет собой эволюционный инструмент, обеспечивающий дополнительную амортизацию при ударе. Эксперимент проводился на моделях из композита с последующим измерением силы удара. В результате было установлено, что бородатые экземпляры пострадали меньше.

И это не просто расхожая фраза, а вывод, к которому пришли исследователи института, занимающегося именно проблемой стресса. Постоянное нервное перенапряжение приводит к проблемам с пищеварением, а именно – с кишечником. В результате страдает иммунитет, поскольку микрофлора кишечника и иммунная система находятся в непрерывном взаимодействии друг с другом. Следствие – активизация самых разных болезней.

Минимальный температурный порог в помещении для сна должен быть +18 градусов. Если температура падает ниже этой отметки, то шансы увидеть во сне какую-нибудь жуть резко возрастают. К такому выводу пришла Рейчел Салас – профессор неврологии из Университета Джонса Хопкинса. Впрочем, если в спальне будет больше +25 градусов, то эффект будет аналогичным. Как и в случае с повышенной температурой тела: многие наверняка сталкивались с тем, что во время болезни часто снятся если не откровенные кошмары, то точно тяжёлые и мутные сны.

В ходе эволюции шёрстный покров на теле редуцировался, но полностью не исчез. Сохранилось количество волосяных луковиц, просто сами волоски стали тоньше, слабее и светлее.

Известно, что в одном помёте могут быть котята от разных отцов. В случае с дворовыми животными это не такая редкость. Но, оказывается, то же самое может быть и с людьми, хоть и очень редко. Подтверждением стала история жительницы США, которая потребовала алименты от отца своих двойняшек. В результате экспертизы было установлено, что один малыш не имеет никакого отношения к биологическому отцу. Его женщина зачала от другого мужчины, поскольку у неё прошли два цикла овуляции с очень коротким промежутком между ними. Правда, второго мужчину найти не смогли. Но зато первый сэкономил на алиментах, которые в случае с не слишком высокоморальной или просто забывчивой дамой пришлось бы платить уже на двух детей.

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Метки: Зачатие   борода   защита   иммунитет   нерв   тело   факт   фактор   холод   человек   
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64k
Татьяна Юсова 2 часа назад
У близнецов могут быть разные отцы, когда у женщины формируются две яйцеклетки в одном цикле, которые могут оплодотвориться разными мужчинами.
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410
ZeroCross.ru 43 минуты назад
насчет бороды: на турнире подщечин бородатые в финале, но если за бороду цапнуть - это БОЛЬ.
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2k
Нюся 53 минуты назад
Не все болезни от нервов- венерические от удовольствия.
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22k
sanchesS80 55 минут назад
Борода с дракой мало связана. У негров в Африке бороды растут очень плохо, но вряд ли можно сказать что они никогда не дрались. У индейцев в обеих Америках тоже слабовато с бородами.
С другой стороны, наши предки хрен знает с каких времён ходили с копьями. Пускай даже первое время это были просто заострённые палки из твердых пород дерева. Палкой в пузо и всё, никакая борода не поможет.
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1k
Vladislav Grigorenko Час назад
Сплошные банальности! Ещё Гиппократ заметил, что все болезни от нервов, и только триппер от любви!
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веселый просто Час назад
Против ножа или биты вряд ли борода поможет в драке
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