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"Я военный, у меня нет другой одежды!": после скандала в баре "Руки вверх!" Сергей Жуков отменил запрет на камуфляж

"Я военный, у меня нет другой одежды!": после скандала в баре "Руки вверх!" Сергей Жуков отменил запрет на камуфляж

Автор:
04 декабря 2022 13:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: видео   жуков   запрет   камуфляж   конфликт   ночной ллуб   политика   руки вверх   сво   шоу бизнес   
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В Краснодаре посетителя в камуфляжной одежде отказались впустить в бар «Руки вверх!», принадлежащий певцу Сергею Жукову. Владелец заведения прокомментировал ситуацию.

Уже не в первый раз военным в форменной одежде отказывают в пропуске в бары и ночные клубы, ссылаясь на введенный владельцами заведений дресс-код. Похожий инцидент произошел недавно и в к Краснодаре. В бар сети "Руки вверх!", принадлежащий Сергею Жукову не пустили двух мужчин в камуфляже. Участник СВО объяснил, что он приехал в город на два дня и не имеет другой одежды, но сотрудник заведения был непреклонен.



Ведущий бара объяснил, что в любом баре "Руки вверх!" действует дресс-код, и это приказ московского руководства, а не прихоть работников заведения. Поэтому все претензии стоит адресовать администрации головного офиса, рассылающего указивки, но не рядовым сотрудникам бара.


После огласки инцидента пришлось объясняться владельцу "Руки вверх" Сергею Жукову. Артист записал видео, в котором объяснил ситуацию и отменил дресс-код.


Исполнитель также хочет найти того самого участника СВО, которого не пустили в бар, чтобы лично уладить конфликт.

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Метки: видео   жуков   запрет   камуфляж   конфликт   ночной ллуб   политика   руки вверх   сво   шоу бизнес   
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52  комментария
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2k
Maxim Час назад
Когда ты в форме, значит при исполнении. Есть устав. Есть наказание за это. Нечего по форме по кабакам шляться, его не из поликлиники или администрации выперли.
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11
Tol 6 минут назад
Нах@й
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43k
Валерий 9 минут назад
как обычно в такого рода постах объявляется куча хлопцев которые пытаются объяснить нам что люди в военной форме не люди а кляти оккупанты, вот в принципе и всё что нужно знать об этих комментаторах
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1k
kappaneed 10 минут назад
Крошка моя, я по тебе скучаю, я от тебя, писма не получаю...
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1k
Вартан 17 минут назад
Что за критическое место этот "ночной клуб" куда непременно НАДО было попасть этому ряженному. И что за время кстати такое, о котором ряженный говорит?
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Комментарий удален. Причина: флуд
−12
0
oxmail.life Пётр Минуту назад
в рот твоей мамашке дали ...
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0
oxmail.life a_komolow Минуту назад
жуй пую х ую ...
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4k
Атомный Крот 20 минут назад
А чем камуфляж владельцам бара-то не угодил?

Какой такой еще специальный "дресс-код" нужен для полутемного заведения (в барах всегда темно по определению, типа уюта больше и интима)?

Вспоминается анекдот про "аутентичную средневековую атмосферу заведения - у нас так же грязно, темно и наплевано!"

Есть, например, вполне понятные и логичные правила пассажирских перевозок, где лишь сказано о том, что нельзя ехать в грязной одежде, которая может испачкать других пассажиров.

Но ставить условия по входу в бар?


По-моему, кто-то решил срубить хайпа. И это явно не военнослужащий.
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1k
Олег Полчаса назад
Отвратительный привкус у ситуации. Где-то воюют, умирают, калечатся а где-то танцы с плясками и тем кто защищает страну нельзя пройти в увеселительные заведения. Дресс-код и инструкции это конечно хорошо но он же не заляпанный грязью туда пришел. Это показатель отношения общества к своим защитникам.
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1k
Sanek Полчаса назад
Форма это своего рода рабочая одежда. По клубам в такой не ходят. В следующий раз врач придет в халате в бар или электрик в спецовке. Их не пустят, а они будут кричать про дискриминацию.
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3k
Старичок Полчаса назад
чувак решил накидатлся и снять пьяную телочку, а ему обломилось. я не думаю, что человек, приехавший фронта на два дня, пойдет в ночной клуб отведать куриного бульона с гренками.
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123
Аврашалом Маркович Полчаса назад
Очень хорошо, теперь к Жукову в бар можно приходить похмеляться прямо с рыбалки не переодеваясь. И никто не докопается до камуфляжа. Во избежание, так сказать. Остальным посетителям будет очень приятно, находиться в одном баре с такими уважаемыми людьми, клиентура попрет...
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13k
Александр Полчаса назад
Так то форма, а не мундир. Дресс-код придуман не для того, чтобы не пускать кого-то, а для того, чтобы остальные посетители заведения не отвлекались.
Занимательный факт: в готическом латном доспехе не пропускают в метро. Лично проверил. Там что-то с "травматичностью для пассажиров" было связано, точно формулировку не помню, было ещё в нулевых.
Жуков красава! Сам всё объяснил, рассказал и отменил. Всем таких начальников!
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17
Whynotthisaccount 38 минут назад
Да блин, комментаторы, автор поста хотел, чтобы вы возмутились Жуковым и без раздумий поддерживали все, что связано с сво.
Жуков прогнулся, скоро ребята поймут, что можно больше.
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13k
AzuveR 45 минут назад
Полностью на стороне Жукова.
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21k
ВАТНИК 46 минут назад
На самом деле людям в форме нечего делать в барах, в исключении случаев приема пищи..
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2k
poбт 53 минуты назад
камуфляж это рабочая одежда, в нем ходят все кто угодно, от дворников до охотников, а подводить под это дело СВО это вообще западло
тем более плакаться в интернетах, выглядит как "яжемамки" жалятся что им бесплатно чето не дали, а она ведь рожала...
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Комментарий удален. Причина: флуд
−12
−12
mail.life 55 минут назад
фашисткий недобиток ...
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0
oxmail.life Александр 23 секунды назад
сосни х- уйца у пу тлерца ! у незнакомого посёлка, на безымянной высоте , гнида залупутинская .
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700
Олег Квирулянт 57 минут назад
Камуфляж это не только военные, а еще и дауны-выживальщики. По военнику надо пускать. Прочие идут лесом, не мешают прочим отдыхать.
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7k
Шурави Час назад
Нуу Сережа!!!, Ссаный хайп! Я из Афганистана, потом из Чечни , и из Югославии приходил при деньгах #- хороших
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23k
СергейПименов Час назад
Не пинайте строго, но что же получается...У меня возникли ассоциации с участниками АТО. Как они, бравируя этим, на окраине выбивали себе какие то привилегии в проезде или еще по какой то причине. А у нас получается что? Тоже самое? Есть определенный дресс-код. Я не пойду в театр, к примеру, в трениках или в защитном комбезе. А чем бары хуже?
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