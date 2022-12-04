"Я военный, у меня нет другой одежды!": после скандала в баре "Руки вверх!" Сергей Жуков отменил запрет на камуфляж

Уже не в первый раз военным в форменной одежде отказывают в пропуске в бары и ночные клубы, ссылаясь на введенный владельцами заведений дресс-код. Похожий инцидент произошел недавно и в к Краснодаре. В бар сети "Руки вверх!", принадлежащий Сергею Жукову не пустили двух мужчин в камуфляже. Участник СВО объяснил, что он приехал в город на два дня и не имеет другой одежды, но сотрудник заведения был непреклонен.