"Я военный, у меня нет другой одежды!": после скандала в баре "Руки вверх!" Сергей Жуков отменил запрет на камуфляж

В Краснодаре посетителя в камуфляжной одежде отказались впустить в бар «Руки вверх!», принадлежащий певцу Сергею Жукову. Владелец заведения прокомментировал ситуацию.
Уже не в первый раз военным в форменной одежде отказывают в пропуске в бары и ночные клубы, ссылаясь на введенный владельцами заведений дресс-код. Похожий инцидент произошел недавно и в к Краснодаре. В бар сети "Руки вверх!", принадлежащий Сергею Жукову не пустили двух мужчин в камуфляже. Участник СВО объяснил, что он приехал в город на два дня и не имеет другой одежды, но сотрудник заведения был непреклонен.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
Ведущий бара объяснил, что в любом баре "Руки вверх!" действует дресс-код, и это приказ московского руководства, а не прихоть работников заведения. Поэтому все претензии стоит адресовать администрации головного офиса, рассылающего указивки, но не рядовым сотрудникам бара.
После огласки инцидента пришлось объясняться владельцу "Руки вверх" Сергею Жукову. Артист записал видео, в котором объяснил ситуацию и отменил дресс-код.
Исполнитель также хочет найти того самого участника СВО, которого не пустили в бар, чтобы лично уладить конфликт.
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Какой такой еще специальный "дресс-код" нужен для полутемного заведения (в барах всегда темно по определению, типа уюта больше и интима)?
Вспоминается анекдот про "аутентичную средневековую атмосферу заведения - у нас так же грязно, темно и наплевано!"
Есть, например, вполне понятные и логичные правила пассажирских перевозок, где лишь сказано о том, что нельзя ехать в грязной одежде, которая может испачкать других пассажиров.
Но ставить условия по входу в бар?
По-моему, кто-то решил срубить хайпа. И это явно не военнослужащий.
Бред сивой кобылы эти самопальные правила
Занимательный факт: в готическом латном доспехе не пропускают в метро. Лично проверил. Там что-то с "травматичностью для пассажиров" было связано, точно формулировку не помню, было ещё в нулевых.
Жуков красава! Сам всё объяснил, рассказал и отменил. Всем таких начальников!
Жуков прогнулся, скоро ребята поймут, что можно больше.
Хочешь выпить - "не марай честь мундира", как говорили наши деды и прадеды.
Пы.Сы. Летом хожу в камуфляжных х/б штанах и сетчатых берцах. Как то на Тверской ко мне со спины подошли двое хихикающих дебилов с камерой (Бивис и Баттхед воплоти) дёрнули за плечо и заявили:
- Вы в камуфляже, а мы всё-равно вас видим! Вы - идиот!
*перцовочка в дурные морды*
- Товарищ старший лейтенант, нападавшие обезврежены, всё записано на их же телефон.