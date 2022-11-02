«Страшная» еда: известные всем продукты, которые раньше боялись есть

Мнение об их ядовитости сложилось из-за оловянных тарелок, сделанных с добавлением свинца. Именно свинец, вступая в реакцию с кислотой из плодов, создавал смертельно опасное соединение.

Перейдём к деликатесам. До начала прошлого века устрицы считались вполне обычной едой. Их добыча проходила настолько активно, что из раковин выложили одну из нью-йоркских улиц с названием Перл-стрит. Очевидно, что из-за массового улова запасы истощались, сделав этот морепродукт редким и дорогим.