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«Страшная» еда: известные всем продукты, которые раньше боялись есть

«Страшная» еда: известные всем продукты, которые раньше боялись есть

Автор:
02 ноября 2022 23:29
Сообщество : Еда
Метки: Еда   икра   как было раньше   картошка   помидоры   продукты   страхи   устрицы   
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Сегодня продукты стали для нас обыденностью или праздничным деликатесом, однако раньше они настолько сильно пугали людей, что их отказывались употреблять в пищу, поэтому давали только животным или заключенным в тюрьмах.

Что же это за еда, внушающая страх?


И начнём с картошки, завезённой в Россию Петром I.  Правда, привезти он её привез, а вот как правильно есть – не объяснил. Именно поэтому крестьяне ели не съедобные клубни, а ягоды, считающиеся ядовитыми. Позже, конечно, с картофелем разобрались, превратив его в некий «второй хлеб».

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Не секрет, что наваристый борщ или любой друг суп можно сварить на костном бульоне. А ведь ещё век назад кости отдавали только на корм, предпочитая варить похлёбку исключительно на мясе. Сейчас же в этом нет ничего удивительного, ведь он полон белка и коллагенов, полезных для кожи.

Примерно как у нас с картофелем в США вышла похожая ситуация с белокочанной капустой, которая до недавнего времени считалась несъедобной. Кстати, на Западе только сейчас стали открывать такую привычную для нас вещь, как квашенная капуста.

В момент открытия какао-бобов из ничего не умели делать. Сначала варили какао, однако это был  далеко не тот привычный для нас напиток.  Он выходил горьким, со специфическим запахом, а раз горькое – то ядовитое. Руководствовались именно такой логикой.

Шоколадные конфеты в России научились делать в начале прошлого столетия, переняв европейский опыт.


Помидоры долгое время считали «ядовитыми яблоками», которыми даже пытались отравить одного американского полководца. Правда, тот демонстративно показал тщетность стараний, выйдя на крыльцо и демонстративно съев ведёрко помидоров.

Мнение об их ядовитости сложилось из-за оловянных тарелок, сделанных с добавлением свинца. Именно свинец, вступая в реакцию с кислотой из плодов, создавал смертельно опасное соединение.


Перейдём к деликатесам. До начала прошлого века устрицы считались вполне обычной едой. Их добыча проходила настолько активно, что из раковин выложили одну из нью-йоркских улиц с названием Перл-стрит. Очевидно, что из-за массового улова запасы истощались, сделав этот морепродукт редким и дорогим.

А вот чёрная икра и вовсе считалась пищей для бедняков. До начала XX века осетровых также варварски вылавливали, уничтожая популяцию. До 1910 года в Америке её употребляли в пищу, как простую закуску. После же настало время поколений, которые слышали о чёрной икре, но далеко не каждый её видел воочию.

Ну и закончим лобстерами, которыми кормили исключительно заключённых. Причём существовал даже специальный регламент, в котором устанавливалось количество дней на питание этим деликатесом, дабы не нарушить принцип гуманности. Сейчас же этот продукт стал безумно популярным, ассоциирующимся с роскошью во многом благодаря всеми известному, запрещённому в России сервису.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Еда   икра   как было раньше   картошка   помидоры   продукты   страхи   устрицы   
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6  комментариев
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5k
Copycat 47 минут назад
*Именно свинец, вступая в реакцию с кислотой из плодов, создавал смертельно опасное соединение&*

химиков тут нет но может придут и расскажут об этой удивительной реакции
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9k
Nero 13 минут назад
Про помидоры всё собрали в кучу и переврали.
Ядовитыми помидоры в первую очередь считали потому, что они относятся к паслёновым. Как и другие паслёновые, ядовитые: паслен сладко-горький, мандрагора, белладонна, дурман и белена.

Отравить помидорами попытался Джорджа Вашингтона его повар, добавив их ему в салат. Узнали об этом позже, из посмертной записки повара, который покончил собой, будучи уверенным, что отравил Вашингтона, и за ним непременно придут.
А вот сожрал помидоры напоказ перед толпой Роберт Гиббон Джонсон один из уважаемых членов общества в Салеме, Нью-Джерси, чтобы доказать, что помидоры не ядовиты.
Ну а свинцом в те времена травились постоянно и повсеместно. От свинца сразу не умирают, и никто уж никак эти смерти не связывал ни со свинцом ни с помидорами.
Проверять надо факты, прежде чем постить их.
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5k
Divergent?!? Полчаса назад
"Кстати, на Западе только сейчас стали открывать такую привычную для нас вещь, как квашенная капуста."

Только сейчас - это лет 400 назад? Я встречал американских и канадских немцев, поляков, русских, голландцев и других бывших европейцев, которые до сих пор живут общинами или деревнями, где вся европейская еда вовсе не необычность.
А последние лет эдак 25 белокочанной квашеной - вообще без проблем увидеть или отпробовать.
Редко подают в качестве салата. И чаще всего в "европейских" забегаловках (читайте выше).
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1k
Змей Горыныч Полчаса назад
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Антибиотик
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