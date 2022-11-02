«Страшная» еда: известные всем продукты, которые раньше боялись есть

Сегодня продукты стали для нас обыденностью или праздничным деликатесом, однако раньше они настолько сильно пугали людей, что их отказывались употреблять в пищу, поэтому давали только животным или заключенным в тюрьмах.
Что же это за еда, внушающая страх?
И начнём с картошки, завезённой в Россию Петром I. Правда, привезти он её привез, а вот как правильно есть – не объяснил. Именно поэтому крестьяне ели не съедобные клубни, а ягоды, считающиеся ядовитыми. Позже, конечно, с картофелем разобрались, превратив его в некий «второй хлеб».
Не секрет, что наваристый борщ или любой друг суп можно сварить на костном бульоне. А ведь ещё век назад кости отдавали только на корм, предпочитая варить похлёбку исключительно на мясе. Сейчас же в этом нет ничего удивительного, ведь он полон белка и коллагенов, полезных для кожи.
Примерно как у нас с картофелем в США вышла похожая ситуация с белокочанной капустой, которая до недавнего времени считалась несъедобной. Кстати, на Западе только сейчас стали открывать такую привычную для нас вещь, как квашенная капуста.
В момент открытия какао-бобов из ничего не умели делать. Сначала варили какао, однако это был далеко не тот привычный для нас напиток. Он выходил горьким, со специфическим запахом, а раз горькое – то ядовитое. Руководствовались именно такой логикой.
Шоколадные конфеты в России научились делать в начале прошлого столетия, переняв европейский опыт.
Помидоры долгое время считали «ядовитыми яблоками», которыми даже пытались отравить одного американского полководца. Правда, тот демонстративно показал тщетность стараний, выйдя на крыльцо и демонстративно съев ведёрко помидоров.
Мнение об их ядовитости сложилось из-за оловянных тарелок, сделанных с добавлением свинца. Именно свинец, вступая в реакцию с кислотой из плодов, создавал смертельно опасное соединение.
Перейдём к деликатесам. До начала прошлого века устрицы считались вполне обычной едой. Их добыча проходила настолько активно, что из раковин выложили одну из нью-йоркских улиц с названием Перл-стрит. Очевидно, что из-за массового улова запасы истощались, сделав этот морепродукт редким и дорогим.
А вот чёрная икра и вовсе считалась пищей для бедняков. До начала XX века осетровых также варварски вылавливали, уничтожая популяцию. До 1910 года в Америке её употребляли в пищу, как простую закуску. После же настало время поколений, которые слышали о чёрной икре, но далеко не каждый её видел воочию.
Ну и закончим лобстерами, которыми кормили исключительно заключённых. Причём существовал даже специальный регламент, в котором устанавливалось количество дней на питание этим деликатесом, дабы не нарушить принцип гуманности. Сейчас же этот продукт стал безумно популярным, ассоциирующимся с роскошью во многом благодаря всеми известному, запрещённому в России сервису.
Источник:
АНТИФИШКИ
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химиков тут нет но может придут и расскажут об этой удивительной реакции
Ядовитыми помидоры в первую очередь считали потому, что они относятся к паслёновым. Как и другие паслёновые, ядовитые: паслен сладко-горький, мандрагора, белладонна, дурман и белена.
Отравить помидорами попытался Джорджа Вашингтона его повар, добавив их ему в салат. Узнали об этом позже, из посмертной записки повара, который покончил собой, будучи уверенным, что отравил Вашингтона, и за ним непременно придут.
А вот сожрал помидоры напоказ перед толпой Роберт Гиббон Джонсон один из уважаемых членов общества в Салеме, Нью-Джерси, чтобы доказать, что помидоры не ядовиты.
Ну а свинцом в те времена травились постоянно и повсеместно. От свинца сразу не умирают, и никто уж никак эти смерти не связывал ни со свинцом ни с помидорами.
Проверять надо факты, прежде чем постить их.
Только сейчас - это лет 400 назад? Я встречал американских и канадских немцев, поляков, русских, голландцев и других бывших европейцев, которые до сих пор живут общинами или деревнями, где вся европейская еда вовсе не необычность.
А последние лет эдак 25 белокочанной квашеной - вообще без проблем увидеть или отпробовать.
Редко подают в качестве салата. И чаще всего в "европейских" забегаловках (читайте выше).