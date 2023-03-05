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Вкусно и точка: в Беларуси придумали «колбасуп»

Вкусно и точка: в Беларуси придумали «колбасуп»

Автор:
05 марта 2023 10:41
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: Еда   беларусь   колбаса   колбасуп   продукты   суп   
547
6

Внутри колбасы — не колбаса, а желеобразная основа из бульона, овощей и мяса. Если всё это сварить, то получится суп.

Такие колбаски продаются в разных вкусах: от «рассольника с мясом» до «курицы с рисом».

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Метки: Еда   беларусь   колбаса   колбасуп   продукты   суп   
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20  комментариев
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2k
Saplus Час назад
"Еда мужская. 1кг."
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4k
Алексей 8 минут назад
ШИКАРНО!!!
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14k
Кот Скрипалей 8 минут назад
Буду кушать такое, только вприглядку, а тем кто рискнет - спокойного сна, спокойная ночь...
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8k
au3 21 минуту назад
Консервированный суп в другой упаковке и маркетинговым названием ...
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821
liveevil 21 минуту назад
А я до сих пор частенько пользуюсь брикетами.
Быстро, удобно, особенно когда лень стоять у плиты и главное очень вкусно.
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37
vital Полчаса назад
Придумали?? В Германии это уже с 50х годов есть. Долго думали…
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31k
Андрей Иванов 47 минут назад
Надо попробовать. Всяко лучше ролтона получается
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1k
Веселый Пук 55 минут назад
А картошку забыли чтоли добавить???
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31k
АнтонПолднев Час назад
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13k
котегRUS Час назад
для занятых холостяков - самое то !
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3k
kleyman Час назад
Выглядит неплохо. Думаю с голодухи можно и не варить. Да и явно натуральнее всякой пудры в пакетиках.
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10k
GROMOZEKA Час назад
Ну норм, а чего удивляемся то?
Тот же суп в банке, только другая форма упаковки.
Надо будет попробовать
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3k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
гениально!
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529
Мицелий Грибов Час назад
Отлично, коли до нас доедет, обязательно попробую. Если только цена не будет конская
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