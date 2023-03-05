Вкусно и точка: в Беларуси придумали «колбасуп»

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Внутри колбасы — не колбаса, а желеобразная основа из бульона, овощей и мяса. Если всё это сварить, то получится суп.
Такие колбаски продаются в разных вкусах: от «рассольника с мясом» до «курицы с рисом».
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Быстро, удобно, особенно когда лень стоять у плиты и главное очень вкусно.
Тот же суп в банке, только другая форма упаковки.
Надо будет попробовать