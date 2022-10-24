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Гречка – всему голова: почему и какие страны отказываются есть этот продукт &nbsp;

Гречка – всему голова: почему и какие страны отказываются есть этот продукт

Автор:
24 октября 2022 23:18
Сообщество : Еда
Метки: Еда   гречка   европа   продукты   страны снг   урожай   
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Сложно представить, чтобы где-то в СНГ воспринимали гречку не как полезный продукт. Однако в некоторых странах этот популярный для нас продукт стал самым настоящим гастрономическим изгоем. Как так получилось, что мы готовим из неё десятки блюд, а где-то с ней не знакомы или используют для кормления скота?

Можно подумать, что гречка – простая культура, однако из-за географии её потребления до сих пор неясно, откуда же она всё-таки родом. Одни исследователи называют её родиной Китай, тогда как другие считают, что гречка попала в эту страну из Индии и Непала. В любом случае уже 5 тысяч лет назад гречка была в рационе у человека. У византийских славян она появилась в 7 веке, и именно они дали ей имя гречневая крупа, возделывая ее у монастырей.

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Китай же был лидером по производству гречки многие годы, хотя в этом году пальму первенства перехватила Россия. Но, стоит отметить, что, вопреки высокому спросу, процесс выращивания крупы нельзя назвать легким, ведь нужно соблюсти много условий. В частности, гречка не терпит химических удобрений.

Для стран бывшего СНГ гречка – незаменимый гарнир, полезный, богатый железом и витаминами. В азиатских странах из крупы делают муку для Собы, а в Китае делают еще и чай из крупы. Французы из  Бретани также не отказываются от этого продукта, предпочитая делать из него гречневые блинчики и хлеб.


А вот Израиль и вовсе может похвастаться таким странным блюдом, как варнишкес, напоминающим вареники. Правда, состоит оно лука, зелени, гречки и макарон. На этом список стран, употребляющих в пищу в том или ином виде гречку закончился.

Остальные французы, бельгийцы и испанцы именуют её «арабской культурой», немцы – «языческим растением», а итальянцы и греки – «турецким зерном». В каждом из этих названий прослеживается недоверием, поэтому неудивительно, что там гречкой кормят только скот.

Некоторые европейцы всё-таки употребляют её в пищу, правда, в зелёном виде. К слову, такой продукт можно встретить и в наших магазинах в отделе «ЗОЖ-товаров». Но причина отказа от классической в нашем понимании гречки всё же не в названиях, а в том, что упомянутые страны просто не выращивают её для себя.

Всё из-за того, что это очень прихотливая и не сильно плодоносная культура. Ей требуются питательные элементы, из-за чего почву и нельзя ничем обрабатывать. Да и после сбора урожая земля должна один сезон простоять и восполниться.


Проще всего посмотреть, насколько гречка неплодоносная, стоит сравнить её с пшеницей. На один гектар приходится около 80 центнеров пшеницы, тогда как гречки всего лишь 10.  Именно поэтому гречиху выращивают в европейских странах для кормёжки скота, чтобы мясо было вкуснее и его можно было продать подороже.


Можно как угодно относиться к гречке, но для сельского хозяйства Европы это очень дорогой продукт, в некоторых регионах в 8 раз превосходящий по цене пшеницу.  Но, к счастью, страны СНГ эти проблемы сильно не волнуют, ведь у нас этого продукта всегда хватает.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Еда   гречка   европа   продукты   страны снг   урожай   
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3  комментария
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Умница-красавица Час назад
Это такой дорогой и прихотливый продукт, что в европах им кормят только свиней? Где логика? Хотя о чем я, они и трюфелями свиней кормят, любят их очень, видимо.
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Антибиотик
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