Гречка – всему голова: почему и какие страны отказываются есть этот продукт

Всё из-за того, что это очень прихотливая и не сильно плодоносная культура. Ей требуются питательные элементы, из-за чего почву и нельзя ничем обрабатывать. Да и после сбора урожая земля должна один сезон простоять и восполниться.

Проще всего посмотреть, насколько гречка неплодоносная, стоит сравнить её с пшеницей. На один гектар приходится около 80 центнеров пшеницы, тогда как гречки всего лишь 10. Именно поэтому гречиху выращивают в европейских странах для кормёжки скота, чтобы мясо было вкуснее и его можно было продать подороже.

Можно как угодно относиться к гречке, но для сельского хозяйства Европы это очень дорогой продукт, в некоторых регионах в 8 раз превосходящий по цене пшеницу. Но, к счастью, страны СНГ эти проблемы сильно не волнуют, ведь у нас этого продукта всегда хватает.